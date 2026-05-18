AsiaNet 201529 （0069）

【広州（中国）2026年5月15日新華社＝共同通信JBN】Guangzhou Arbitration Commission（広州仲裁委員会、以下「GZAC」または「同委員会」）はこのほど、仲裁人名簿への応募を世界規模で開始しました。法律、国際貿易、商取引などをはじめとする分野において、国境を越えた裁判外紛争解決手続（ADR）の経験を持つ専門家を求めています。

応募手続きは公式申請プラットフォーム（https://zcyselect.gziac.cn ）を通じて完全オンラインで行われ、応募受付は2026年6月15日までです。法務、商事、海事・海商法案件、科学技術、ADRの分野で豊富な経験を持つ専門家が優先的に選考されます。同委員会は特に、複数の法域での実務を行う資格、専門家として確立された評価、国境を越えた仲裁手続における豊富な経験、そして英語、フランス語、スペイン語、アラビア語、ロシア語、イタリア語の少なくとも1つに堪能な候補者を求めています。2026年5月に発効のRegulations on the Construction of Guangzhou International Commercial Arbitration Centerに基づき、GZACは仲裁人に対して国際競争力のある報酬制度を確立し、海外の仲裁人にその専門的知識と貢献に見合った市場志向の報酬を提供します。

2025年International Arbitration Surveyによると、広州は世界で最も選好される仲裁地の1つであり、GZAC仲裁規則は世界で最も広く利用されている仲裁規則の1つとして評価されています。これまでに、同委員会は67の国・法域の当事者が関わる案件を取り扱っており、その対象は国際貿易、クロスボーダー投資、知的財産、海事・商事紛争に及んでいます。同委員会の仲裁判断は、米国やマレーシアを含む複数の法域における裁判所で承認・執行されています。

GZACのDecision-Making Body（意思決定機関）は6つの法域から集まったメンバーで構成されています。同機関には、代表的な大陸法系および英米法系の法域、一帯一路パートナー国、BRICS加盟国、香港特別行政区（SAR）そして中国本土から、著名な法律実務家や専門家が集まっています。その執行機関を率いるのは米国人の専門家であるMark Feldman教授で、中国の仲裁機関の執行機関を外国人が率いるのはこれが初めてです。

GZACは、仲裁手続き全体の完全なオンライン運用を実現しました。世界初となるこのオンライン仲裁で同委員会が策定した推奨基準は、海外の102の仲裁機関と団体から承認されています。さらに、同委員会はAPEC Online Dispute Resolution Platform（APEC ODR Platform）を設立し、英国の International Dispute Resolution Centre（IDRC、国際紛争解決センター）内にLondon Hearing Centreを開設しました。この取り組みは画期的な仲裁モデルを切り開くものです。最初の事例では広州を仲裁地に、ロンドンを審理地にし、手続きの全過程がオンラインで実施され、その先駆性が実証されました

GZACは2025年、過去最多となる2万7000件の申立を受理し、係争総額は921億人民元に達しました。特に、同委員会の国際関連案件は877件に達し、総額は123億人民元に上りました。これらの仲裁手続のうち610件に海外の仲裁人が選任されており、GZACは海外関連案件の件数において、中国の国際紛争の主要機関としての地位を確固たるものにしています。

ソース：Guangzhou Arbitration Commission