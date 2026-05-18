完全子会社間の合併に関するお知らせ

株式会社紀伊國屋書店（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：高井昌史）は、2026年7月1日付で当社の完全子会社である株式会社旭屋書店（本社：大阪市北区、代表取締役：川上幸弘）を存続会社とし、同じく当社完全子会社である株式会社東京旭屋書店 （本社：東京都目黒区、代表取締役：川上幸弘）を消滅会社とする吸収合併を行うこととなりましたのでお知らせいたします。

合併の目的 ：両社の持つ経営資源を統合し、より一層の事業拡大と

顧客サービスの向上を目指すことを目的としています。

合併の形態 ：株式会社旭屋書店を存続会社とする吸収合併方式。

株式会社東京旭屋書店は解散いたします。

合併契約締結日 ：2026年2月5日

合併効力発生日 ：2026年7月1日（予定）

合併当時会社の概要：

合併後の本社住所 ：東京都目黒区下目黒3丁目7番10号

紀伊國屋書店目黒本社ビル3F

リリースに関するお問い合わせ先：株式会社 紀伊國屋書店 総務人事部 広報担当 info@kinokuniya.co.jp