中越の民族衣装の披露と、歌手による掛け合いの歌唱パフォーマンス

AsiaNet 201527 （0068）

【百色（中国）2026年5月15日新華社＝共同通信JBN】中国南部に位置する広西（チワン族自治区）の百色は、ベトナムと山河を接しており、互いに深く関連した文化的遺産や民俗習慣を共有しています。また、中越国境沿いの民間レベルの交流や隣国同士の友好的な相互作用のための、極めて重要なゲートウェーの役割を果たしています。このほど開催された2026 Guangxi March 3rd・Bagui Carnival（ 2026年広西「三月三」八桂カーニバル）の期間中、国境という地理的優位性を活用して、百色市党委員会宣伝部（Publicity Department of Baise City）は、スポーツ、無形文化遺産（ICH）、読書、民俗習慣を網羅した多数の越境イベントを、趣向を凝らして実施しました。多様な文化的活動を通じて絆を強めることで、百色市は国境地域における文化的な相互学習と民間レベルの結びつきを深め、中越の近隣友好と国境を越えた文化統合という国境ブランドにさらなる磨きをかけています。

▽スポーツを手段として：国境を越えて心の絆を築く

4月23日、China-Vietnam Border Staff Football Invitational Tournament（中越国境職員サッカー招待大会）が百色市那坡県で開幕しました。ベトナム側の国境各省から集まったチームと中国側の国境各県のアスリートたちがピッチで競い合い、技術面で交流し、友好的な試合を通じて友情と連帯感を深めました。4月25日には、China-Vietnam Basketball Friendly Match（中越バスケットボール親善試合）が靖西体育館で開催されました。

競技性と大衆参加を統合した一連の越境スポーツイベントは、国境地域に暮らす人々の文化・スポーツ生活を豊かにし、国境沿いの国民の健康を増進するだけでなく、スポーツの包括的な力を活用して地理的な障壁を乗り越え、中越国境の住民同士の隣人としての絆を一層強固なものにしています。

▽無形文化遺産（ICH）が受け継ぐ魅力：中越共通の民俗伝統を読み解く

4月23日、China-Vietnam Folk ICH Exchange Gala「Southern Melody, Resonance Across Two Nations」（中越民俗無形文化遺産交流ガラ 「南方の旋律、両国に響きわたる」）が靖西で開催されました。このガラには、中国側の靖西、徳保、那坡から一流の芸術家たちが集結したほか、ベトナム・カオバン省からもTra Linh Art Troupeが参加し、両国の最高峰の民俗芸術が一堂に会しました。

ステージでは、南路チワン劇やチワン族末倫歌が次々に披露され、精緻を極めた壮錦の職人技の実演や、本格的な国境民俗芸能も紹介されました。中越両国の芸術家たちが共に舞台に立ち、無形文化遺産の華やかな魅力を披露しました。共有された民俗伝統は国境を越え、中越国境沿いの民間交流と文化的共生が生き生きと実践されていることを物語っています。

▽学術の香りは遠く広がる：国境を越えて青年の友情を育む

4月25日、「Books Link China and Vietnam, Youth Share the Joy of Reading（書物が中国とベトナムをつなぎ、青年が読書の喜びを共有する）」をテーマとした交流イベントがJingxi National Gate Bookstoreで開催されました。イベントでは、Guangxi Publishing & Media Groupから同書店に「China-Vietnam Joint Reading Site（中越共同読書拠点）」のプレートが授与されました。これは百色における定例の中越文化交流の新たな常設プラットフォームとなるもので、長期的な国境を越えた文化交流に向けて強固な基盤を築くことになりました。

中越両国の作家や文化界のゲストが集まり、文学的創作に関するアイデアや洞察を共有しました。両国の青年代表は、自国の優れた文学作品を互いに薦め合いました。書物でつながり、言葉を架け橋として、このイベントは国境を越えた若者たちの文化的アイデアの交流と共同での参加を促進しています。

▽旋律は愛情を伝える：国境沿いの青年たちの友情を歌う

4月25日夜、China-Vietnam Youth "March 3rd" New Folk Song Concertが靖西錦繍古鎮で開幕しました。両国の若い歌手たちが共にステージに立ちました。中越両国の深い伝統的民謡文化に根ざし、彼らは古くから国境地域に伝わる民謡と現代のポップミュージックを革新的に融合させ、民族的な魅力と現代的な雰囲気を兼ね備えた音楽作品を披露しました。

豊かな旋律は山海を越えて心をつなぎ、中越の若者たちの間に受け継がれてきた真摯な友情を鮮やかに描き出すとともに、国境沿いの民謡文化に全く新しい生命力を吹き込んでいます。

▽民俗風習が一堂に：国境に暮らす人々が共有する喜びの情景を描く

4月26日、China-Vietnam Border Dwellers "March 3rd" Cultural, Sports and Folk Customs Eventが、靖西鵝泉景区で開催されました。会場は濃厚な民俗的情緒に包まれ、民族衣装ショーや国境を越えた民謡の掛け合いが行われ、中越国境沿いの文化融合の美しさを存分に表現しました。刺繍球投げや田んぼの小人踊りといった特色ある民俗芸能が、伝統的なチワン族文化の独特な魅力を披露しました。

無形文化遺産の体験エリアや特産グルメの展示エリアでは、中越国境地域の住民たちが一緒に刺繍球を作り、絞り染めの技法を体験し、五色もち米を味わいました。こうした没入型の交流体験を通じて、両国の人々の距離は一層縮まりました。

スポーツ、無形文化遺産、文学、音楽、そして民俗風習を網羅する百色市の一連の越境交流イベントは、層の厚みと多様な形式を特徴としており、中越国境沿いにおける民間交流の、多層的、立体的かつ恒常的なパターンを形作っています。

百色は今後も、国境に位置する立地特性と文化資源を生かし、国境を越えた民間の人々の交流をさらに深め、特色ある国境文化交流ブランドを構築するとともに、文化、スポーツ、民俗分野の国境を越えた交流活動を定期的に開催していきます。同市は、国境沿いにおける中越の近隣友好関係を引き続き強固なものにし、国境を越えた両国の、文化の共生、人々のつながり、ウィンウィンの協力の新たな章を記します。

ソース：The Publicity Department of Baise City