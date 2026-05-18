クラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人、以下「クラスター」）は、「cluster」を活用した教育プログラムを全国6校・117名の中学生・高校生を対象に実施し、体験後アンケートの集計・分析結果を本日公開しました。 本調査は、メタバースを活用した授業・ワークショップ形式の教育プログラムの体験が、生徒のデジタル学習への関心・探究意欲にどのような変化をもたらすかを検証したものです。その結果、参加生徒の92%が「デジタル学習への探究意欲が向上した」と回答し、体験を通じて「もっと自分で創作してみたい」「デジタルを活用した学びについて深く知りたい」という自発的な問いにつながっていることが確認されました。

背景

政府は「デジタル田園都市国家構想総合戦略」（2023年12月閣議決定）のもと、2026年度末までにデジタル推進人材230万人を育成する目標を掲げ、デジタル庁・経済産業省・文部科学省が連携して取り組みを加速しています。（※1） 高校教育においても、文部科学省は2024年度から「高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）」を開始。ICTを活用した探究的な学びを補助金で支援しており、2025年5月には教育課程企画特別部会において『質の高い探究的な学びの実現』に関する論点資料が公表され、生成AIの急速な発展・人生100年時代・2040年の労働供給不足（1,100万人不足）という社会背景を踏まえ、子どもたちが「自らの人生を舵取りする力」を身につけるために、探究的な学びの質を高めることが急務とされています。（※2）

教育プログラム・調査概要

対象：中学3年～高校3年生 117名 教育プログラムの形式：ワークショップ型（6校・117名） 調査テーマ：弊社が提供するメタバース教育に関する満足度調査 調査期間：2025年～2026年（各校実施後） 調査方法：教育プログラム実施後に、弊社指定のアンケートフォームにて回答を収集

主な調査結果

調査の結果、デジタル学習への意欲が向上したと回答した生徒は92％となり、弊社のメタバース教育プログラムが、生徒の意欲向上に寄与することが確認されました。また「もっとメタバース・3DCGの制作について知りたい・作りたい・調べたい」という自発的なアクションにつながる定性的な意見も多数見受けられました。この結果は、文部科学省が定める「総合的な学習（探究）の時間」の目標※3である「探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成すること」に沿うものと弊社は捉えております。 メタバース・3DCG制作への自発的な関心や「もっと知りたい・つくりたい・調べたい」という声は、まさに生徒自身が課題を見つけ、深めようとする探究的な姿勢の表れであり、同目標が掲げる資質・能力の育成につながると考えております。

■自社調べ（2026年5月18日時点）

生徒の声

・「現実ではなく仮想空間でも多くの人とのコミュニケーションがとれることがすごくいいなと思った。それだけでなく自分の思い描いている空間を自分の好きなように再現することができるのが自分の個性を生かすことができていい機会だった」 ・「今回の授業を通して、メタバースは単なる娯楽ではなく、教育や地域活性化など幅広い可能性を持っていることが分かりました。特に、現実では難しい体験を安全に実現できる点が印象に残っています」 ・「自分が普段遊ぶゲームも、Unityのものがあるのでその作り方に少しは触れられた気がする。また、さまざまなクラスターのワールドを見てもっと色々できそうだと感じた」

クラスター株式会社のコメント

今回の調査を通じて、弊社が提供する教育プログラムの体験が生徒の『自分でも作ってみたい・深く知りたい』という自発的な学びの促進につながることを実感できました。弊社は、メタバースを単なるツールではなく、次世代の学びへの入口になれると考えています。 クラスター株式会社は800以上の教育機関で活用いただいているメタバースプラットフォーム「cluster」の運営だけではなく、累計で1,000時間以上の講習を実施してまいりました。こうした知見をもとに、DXハイスクール・N-E.X.T.ハイスクール構想に対応した教育プログラム『cluster for Education』を提供しています。プログラミング不要で3D空間を制作できる教材をはじめ、現役クリエイターが直接指導する実践的DX人材育成プランや、授業でそのまま使える教育者向けガイド「Cluster Educators Guide」など、学校のニーズに合わせた複数のプランをご用意しています。 今後も全国の学校・教育機関と連携し、メタバースを通じたデジタル教育の普及に取り組んでまいります。

参考文献

※1 内閣官房「デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023改訂版）」（2023年12月26日閣議決定）：https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_denen/pdf/20231226honbun.pdf ※2 ・文部科学省「高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）」：https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shinkou/shinko/mext_02975.html ・文部科学省 教育課程企画特別部会「質の高い探究的な学びの実現（情報活用能力との一体的な充実）論点資料」（2025年5月22日） ：https://www.mext.go.jp/content/000360892.pdf ※3 文部科学省「総合的な学習（探究）の時間」：https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/sougou/main14_a2.htm

「cluster for Education」が提供中の「エデュケーションガイド」

「cluster for Education」は現在、授業や講義でそのまま使えるスライド形式の教育者向け教材「エデュケーションガイド」を公開中です。「メタバースとは何か」という基礎的な説明から、clusterの操作方法、3D空間の制作まで、「学ぶ」と「創る」の両面からメタバースを体系的に学べる構成となっています。初版公開から現在まで、全国800以上の教育機関に届けられており、教育現場での定番教材として活用されてきました。引き続き無料でご利用いただけます。 ▼「Cluster Educators Guide」のアップデートを担当した福田のインタビュー記事はこちら 実施背景や「N-E.X.T.ハイスクール構想」への対応といったアップデート内容の紹介にとどまらず、clusterが教育現場で選ばれる理由など、担当者が詳しく解説しています。 URL：https://note.com/metaverse_biz/n/n7640e928283d ▼ダウンロード・申込方法 cluster エデュケーション公式サイトよりお申込みいただくと、資料をダウンロードいただけます。 URL：https://www.educator.cluster.mu/ ダウンロードお申込み：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUzNUpfr01AdAnM-yPeHOZFFJAn9xpRJnnKPu-3H4dxtVxhA/viewform

クラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。 また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。 テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。 https://corp.cluster.mu/ ▼クラスター株式会社の法人向けビジネスの最前線を知ることができるオウンドメディア https://metaversebiznews.cluster.mu/