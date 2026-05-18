「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会（以下 本協議会）は、「はんのう夏至祭」を２０２６年５月２３日(土)から８月３１日(月)まで開催します。「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会は、飯能市・株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社の３者により、２０２４年８月９日に締結した「飯能市・株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社の地域活性化に向けた連携に関する基本協定」で掲げる「ムーミンに会えるまち、はんのう」のシティプロモーションを推進するために飯能商工会議所および一般社団法人奥むさし飯能観光協会を加えた５者で発足した協議会であり、「はんのう夏至祭」は初の開催となります。

北欧では１年で最も日照時間が長い夏至は、特別な日。太陽が沈まない白夜の中、かがり火がたかれ、自然への感謝を込めて過ごします。この時期の植物には不思議な力が宿るとされ、花冠を編んで１年の健康を願ったり、数種類の草花を枕の下に置いて寝ることで愛の運勢を占う伝統があります。

「はんのう夏至祭」では、北欧をテーマにした施設「メッツァ」や市内各所で「夏至」にちなんだイベントを実施します。また、「はんのう満喫！クーポン（１，０００円相当）」と「はんのう夏至祭」バージョンにデザインされた「ムーミンバレーパークオリジナルステッカー」がセットになった「はんのう満喫！ムーミンバレーパークおでかけパス（デジタル）」を販売します。さらに、「はんのう満喫！クーポン」取扱加盟店をはじめとする飯能市内各所に、北欧の人々にとって大切な「夏至祭」のシンボルである花冠を飾り、まち全体の一体感を醸成します。ぜひこの機会に「ムーミンに会えるまち、はんのう」をお楽しみください。

１．開催期間：２０２６年５月２３日（土）～８月３１日（月）

２．主催：「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会（飯能市・株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社・飯能商工会議所・一般社団法人奥むさし飯能観光協会）

３．実施内容

①「はんのう満喫！ムーミンバレーパークおでかけパス（デジタル）」の販売

【発売期間】２０２６年５月１８日（月）～２０２６年８月３１日（月） ※発売期間中であっても「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会の予算額に達した場合は発売を終了する場合があります。

【発 売 日】ご利用開始当日の１カ月前からご利用開始日当日まで（５月１８日（月）は１０時～）

【利用期間】２０２６年５月２３日（土）～２０２６年８月３１日（月）

【発売箇所】EMotオンラインチケット

【有効期間】ご利用開始日当日限り有効

【内容】①西武線全線（多摩川線を除く）１日乗り降り自由の乗車券 ②飯能駅北口～メッツァ間のバス往復乗車券 （イーグルバス・国際興業バス・西武バスのいずれもご利用いただけます） ③ムーミンバレーパークの１デーパス ④飯能市内の取扱加盟店で使える「はんのう満喫！クーポン（１，０００円相当）」 ※「はんのう満喫！クーポン」をご利用いただくと、その場でムーミンバレーパークオリジナルステッカー（「はんのう夏至祭」バージョン）と引き換えします。

【発売金額】大人：４，６００円 中学生・高校生：２，４００円 小児（小学生）：１，５００円 ※ムーミンバレーパークは４歳以上高校生以下まで「こども料金」の対象です。 ４歳から小学生未満のお客さまが同行される場合、別途ムーミンバレーパークの１デーパスをお買い求めください。

【そ の 他】※「はんのう満喫！クーポン」取扱加盟店は奥むさし飯能観光協会サイトよりご確認ください。 奥むさし飯能観光協会サイト：https://hanno-tourism.jp/ ※その他詳細については西武鉄道ウェブサイトよりご確認ください。 https://www.seiburailway.jp/railway/ticket/specialticket/ ※ご購入はこちらから https://www.seiburailway.jp/railway/ticket/specialticket/hannomankitsu_digital

【参考情報】２０２６年４月２１日配信「はんのう満喫！ムーミンバレーパークおでかけパス（デジタル）」 期間限定の企画乗車券を発売します！ https://www.seiburailway.jp/file.jsp?id=27563

②メッツァの夏至祭２０２６

【開催期間】２０２６年５月２３日（土）～６月２１日（日）

【概要】太陽のきらめき、自然と人の祝祭 北欧のおまつり、夏のはじまり。今年もメッツァに、北欧の夏の風物詩を集めた夏至祭の季節がやってきます！ イベント初日の５月２３日（土）２４日（日）はこだわりのブルワリーがセレクトした上質なクラフトビールと音楽を満喫する「森と湖のクラフトビールジャーニー」、夏至当日の週末６月２０日（土）２１日（日）は北欧にまつわる雑貨が集まる「湖畔の北欧マーケット」、さらに期間中の毎週土曜日はフィンランドで「コッコ」と呼ばれる夏至の象徴「かがり火」で夏の訪れをお祝いします。 メッツァ入口では約 １００ｍの道に渡って、北欧８ヶ国の国旗をイメージした花冠の装飾「北欧８ヶ国の夏至の花冠ロード」が登場し、ゲストをお出迎え。またメッツァビレッジの各店舗では、北欧直輸入の雑貨やフードのセールを期間中毎日開催します。 詳細はこちらから：https://metsa-hanno.com/event/44694/

【参考】「ムーミンに会えるまち、はんのう」プロジェクト推進協議会について

本協議会は、２０２４年８月９日（ムーミンの日）に締結された「飯能市・ 株式会社ムーミン物語・西武鉄道株式会社の地域活性化に向けた連携に関する 基本協定」で掲げている「ムーミンに会えるまち、はんのう」のシティプロモーションを推進するために発足しました。連携協定を締結した３者に加え、飯能 商工会議所、一般社団法人奥むさし飯能観光協会も参画し、５者それぞれの強みを活かし合いながら中心市街地等の賑わい創出や観光振興、市内全域への回遊性向上に向けた様々な施策を展開していきます。

◆「ムーミンバレーパーク」について ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。 ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。 ムーミンバレーパーク公式WEB： https://metsa-hanno.com/

◆「メッツァビレッジ」について フィンランド語で「森」を意味する「メッツァ」は、豊かな自然に包まれた湖畔の北欧ライフスタイル 体験施設。１００種類を超える北欧ブランドの取り扱いがある輸入雑貨を中心としたマーケットホール、 レストラン・カフェ、季節ごとのワークショップやイベントも開催しています。湖でのフローティングが 楽しめるボートアクティビティ、車中泊が可能なRVパークなど「自然」を身近に感じることができます。 メッツァビレッジ公式WEB：https://metsa-hanno.com/metsa/