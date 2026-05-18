このたび原沢製薬(所在地：東京都港区、代表：原澤正純)は、2026年5月18日（月）～20日（水）に開催される「ビューティーワールド ジャパン 東京（第28回）」に出展いたします。 当日は弊社ブースにて、REVISIS（リバイシス）の化粧品を実際にお手に取り、お試しいただけます。 ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、ご来場の際はぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。 REVISIS（リバイシス）ブース：西2ホール プラチナエリア D015

展示会概要

名称：ビューティーワールド ジャパン 東京（第28回） 会期：2026年5月18日（月）～20日（水） 時間：10:00～18:00（最終日のみ16:30まで） 会場：東京ビッグサイト（西1～4ホール＋アトリウム、南1～4ホール） 住所：東京都江東区有明3-11-1 アクセス ・りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分 ・ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分 公式情報： https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/facts-figures.html#

会社概要

企業名： 原沢製薬工業株式会社 代表者： 原澤正純 所在地： 東京都港区高輪3丁目19番17号 設立： 大正8年10月13日 事業内容： 医療用医薬品、一般用医薬品、医薬部外品、医療機器、化粧品、健康食品の開発・製造・販売並びに輸出入 資本金： 48,000,000円 URL： https://www.harasawa.co.jp/