地域に根ざした民主主義の進化を目指す選挙支援ソーシャルビジネス Next Democracy(運営：株式会社チイキモリ、代表取締役：布田拓也)は、2026年5月21日(木)20:00より、無料オンラインセミナー【選挙と議会を知る 政治家の卵セミナー】を開催します。

「政治を変えたいが自分には無縁だと思ってきた」「出馬に興味はあるが何から始めればいいかわからない」――そんな想いを抱えながら最初の一歩を踏み出せずにいる方に向けて、選挙・議会の基礎知識から出馬のリアルまでをわかりやすく2時間で伝えます。





政治家の卵セミナー





■ 開催背景

日本の地方選挙では無投票当選が増加しており、2023年の統一地方選挙では道府県議選の無投票当選率が25.9％に達しました。「政治家は特別な人がなるもの」という思い込みや、選挙にかかるコストへの不安が、想いのある人の政治参加を阻んでいます。

一方で、従来の選挙支援は「どう勝つか」を支援するものがほとんどで、政策立案から一貫してサポートする仕組みは十分に整っていませんでした。

Next Democracyは、「地盤・看板・カバン」に頼らず想いと政策で選ばれる政治家を増やすことをミッションに掲げ、2026年5月に正式始動。本セミナーはその入口として、政治を「自分ごと」にしてもらうことを目的に企画しました。









■ セミナーで学べる6つの内容

1.選挙の仕組みを知る ―――立候補の流れ・選挙運動のルール・投票日までの段取りを基礎から解説

2.議会の役割を理解する ――地方議会が何を決める場所か、議員の日常的な活動内容をリアルに紹介

3.政策で選ばれる時代へ ――想いと政策で挑む新しい選挙スタイルを具体的に紹介

4.出馬のリアルを知る ―――費用・準備期間・家族への影響・仕事との両立など、出馬前に知るべき情報

5.「想い」を言葉にする ――「なぜ政治家になりたいのか」に向き合うための視点と考え方

6.次のステップを考える ――本格的に出馬を目指すために必要な行動を整理









■ 開催概要

セミナー名： 選挙と議会を知る 政治家の卵セミナー

開催日時 ： 2026年5月21日(木)20：00～22：00

開催形式 ： オンライン(Zoom)／全1回・2時間

参加費 ： 無料

対象 ： 年齢・性別問わずどなたでも

講師 ： 海老克昌・布田拓也(Next Democracy共同代表)

申込 ： https://peatix.com/event/4996564/view









■ 講師プロフィール

海老克昌(えびかつよし)／Next Democracy共同代表

元富山県議会議員2期8年(無所属)。選挙プランナー。地方創生研究所代表。浜松大学経営情報学部卒業。令和7年まで8年間、国政政党の設立準備段階から関わり、党中央にて各種役職を歴任。Next Democracyではオペレーション責任者として候補者との連携・会議運営・進捗管理を担う。





布田拓也(ぬのたたくや)／Next Democracy共同代表・株式会社チイキモリ代表取締役

元泉佐野市議会議員5期18年(無所属)。選挙プランナー。200件以上の選挙指導経験。関西大学法学部卒業・同大学院会計研究科修了。令和7年まで国政政党の党中央にて選挙部長等を歴任。従来の関係型選挙に依らない「政策のみで戦う選挙」を自ら実践し、そのメソッドを次世代政治家育成に活かす。









■ Next Democracyについて

Next Democracy(ネクストデモクラシー)は、「地盤・看板・カバン」に頼らない、政策で選ばれる政治家を増やすことをミッションに掲げる選挙支援ソーシャルビジネスです。政策立案サポート・選挙プランニング・広報物デザイン・動画制作・Webサイト制作まで、選挙に必要なすべてを一貫して提供します。





公式サイト： https://next-democracy.com

YouTube ： Next Democracyチャンネル









■ 運営会社

株式会社チイキモリ

代表取締役： 布田拓也

URL ： https://next-democracy.com





※ 出馬を決意した方向けの本格プログラム「次世代の政治塾」は6月9日より開講予定です。