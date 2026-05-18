選ばれ続ける定番アイテム！大人気ハンドガン用ホルスターに待望の ”左用” が登場！ユーザーの声に応え『40way CQCホルスター』2026年5月22日ついに販売開始！もうホルスター選びで迷わない。

大人気の40way CQCホルスターに【左用】が遂に登場！

ハンドガンホルスターの決定版！大注目のタクティカルギア

有限会社ライラクス

多くのサバゲーマーの間で話題となった究極の汎用ホルスター『40way CQCホルスター』

毎度再販のたびに完売するという異例の人気を誇り、多くのユーザーから支持されていました。

この度多くのファンからの要望に応え、ついに【左用】が発売決定！

2026年5月22日発売。

価格：4,500円（税抜）

マルチフィットで多くのモデルに対応！40機種以上の対応確認済み！

40way CQCホルスター【左用】装着例

「40way CQCホルスター」は、サバゲーやタクティカルシーンで求められる汎用性を極限まで追求した製品。40機種以上のハンドガンに対応確認済みとなりその名に恥じない対応力を発揮しています。

さらに、耐久性に優れた素材を採用し、長期間の使用にも耐える設計となっています。簡単に取り付け・カスタマイズできるため、初心者からプロフェッショナルまで、すぐに自分の装備に合った設定を行うことができます。

360度・24段階角度調整機能を搭載

ユーザーは自分の体型や動きに最適な位置にホルスターをセットでき、様々なシチュエーションでも快適に使用できます。

戦闘やサバゲーでは瞬時に反応する必要があり、角度調整によってホルスターの使いやすさが格段に向上。

さらに、ドロップベルトループやモールアダプターなど、多彩な専用アタッチメントを販売しているため、装備のカスタマイズの幅が広がります。ユーザーは自分の好みに合わせて最適なアタッチメントを選び、より高い機能性と快適さを手に入れることができます。

40way CQCホルスター対応のアタッチメントパーツ

CQCホルスター専用アタッチメント ドロップベルトループ https://laylax.com/products/laylax-012CQCホルスター専用アタッチメント MOLLEプラットフォーム https://laylax.com/products/laylax-011

腰回りにフィット！

身体の腰回りに沿うラウンド形状のパドルを採用することで、高いフィット感を実現。長時間の装着でも快適性を損なわず、安定したポジションをキープします。

プレイ中の動作によるブレを抑え、素早く確実なドローを可能にする設計です。

ハンドガンのサイズに合わせたセッティングが可能！

ハンドガンのサイズに応じて保持力を細かく調整できる調整機構を搭載。

調整ネジを操作することで、銃ごとの形状やサイズに合わせた最適なフィット感を実現し、自分好みのドロー感へセッティングすることが可能。

素早い抜き出しを重視した軽めの設定から、不意の脱落を防ぐしっかりとした保持設定まで、使用シーンやプレイスタイルに合わせた柔軟な調整に対応します。

クイックリリース構造を採用

工具を使わずワンタッチで着脱できるクイックリリース構造を採用。

ロック解除から取り外しまでをスムーズに行えるため、装着位置の変更やホルスターの付け替えも短時間で完了します。

プレイスタイルや装備構成、フィールド環境に合わせた柔軟なセッティング変更を可能にし、状況に応じた最適な運用をサポート。

高い利便性と拡張性により、幅広いシーンで快適な使用感を実現します。

今すぐチェック

毎度即完売となる人気シリーズの最新モデル。

今回も早期完売が予想されるため、気になる方はぜひお早めにご確認ください。

製品の詳細や最新情報は公式サイトをご確認ください。人気モデル対応パーツのため、早期完売が予想されます。

LayLaxオフィシャルサイト商品ページ：

https://laylax.com/products/4570189746731?variant=51476406436138

※製造状況によって発売予定日は変動する場合がございます。予めご了承ください。

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■公式アカウント

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