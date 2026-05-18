しろたんの神秘的な姿にキュン…！『天使しろたん』＆『悪魔しろたん』ドロボー幼稚園に降臨！

株式会社ソノリテ

株式会社ソノリテ（本社：東京都千代田区、代表取締役：齋藤和政、以下ソノリテ） は、2026年5月1日(金)から5月31日(日)まで、「社会に疲れた大人が3才児のように遊べる」をテーマにした Nintendo Switch(TM)の幼児退行おゆうぎゲーム『ぬすんであそぼ！ドロボー幼稚園２』と『しろたん』（株式会社クリエイティブヨーコ）とのコラボイベントを開催いたします。

『天使&悪魔しろたん降臨！』コラボイベント概要

開催期間：2026年5月1日お昼ごろ～2026年5月31日 23:59

🍩【無料】ドーナツ島にサクラしろたんが遊びにくるよ！

- 激レア！『天使しろたん』『悪魔しろたん』アイテムが発売！- ドーナツ島に現れる色んな姿の『しろたん』とたくさん触れ合って仲良くなると、マイルームにお持ち帰りできちゃう！- 『スーパーしろたんカー』や『しろたんぼうし』などの復刻アイテムも販売中！

ドロボー幼稚園の中にあるいろんな生き物に出会える島、ドーナツ島。

ドーナツ島のおいしそうな匂いに誘われて、サクラしろたんが遊びにくるよ！

たくさんなでなでして仲良くなって、今だけしか出会えないしろたんをおうちにお迎えしよう！

※ドーナツ島に出現する「サクラしろたん」は無料で手に入れることができます。



ドーナツ島サクラしろたん登場期間：2026年3月16日～2026年5月31日 （無料コンテンツ）

🐸ニンテンドーeショップ(日本限定)に『天使&悪魔しろたん』コラボアイテムが降臨！

👼その笑顔守りたい…！『天使しろたんぼうし』セット(ハート)

価格：940円

販売期間：2026/5/1~2026/5/31

真っ白でかわいい『天使しろたんぼうし』と『天使しろたん（いきもの）』がセットになった激レア豪華アイテム！

天使しろたんをお世話するためのお世話枠もついてくるよ！

※『天使しろたん』はドーナツ島には出現しない特別ないきものです（ニンテンドーeショップ限定）。

■豪華3点セット！『天使しろたんぼうしセット』の内容

１.天使しろたんぼうし

小さな羽をパタパタさせながら空中散歩ができるスペシャルなぼうし！

２.天使しろたん（いきもの）

真っ白ピュアピュアな天使の姿をしたしろたん。

ドーナツ島にも現れない、とっても珍しいしろたんだよ！

３.おせわくん拡張スロット+4

お世話できるいきものの上限を4枠増やすことができるよ。

😈悪魔的かわいさ…！『悪魔しろたんぼうし』セット(ハート)

価格：940円

販売期間：2026/5/1~2026/5/31

ダークでかわいい『悪魔しろたんぼうし』と『悪魔しろたん（いきもの）』がセットになった激レア豪華アイテム！

悪魔しろたんをお世話するためのお世話枠もついてくるよ！

※『悪魔しろたん』はドーナツ島には出現しない特別ないきものです（ニンテンドーeショップ限定）。

■豪華3点セット！『悪魔しろたんぼうしセット』の内容

１.悪魔しろたんぼうし

小さな羽をパタパタさせながら空中散歩ができるスペシャルなぼうし！

２.悪魔しろたん（いきもの）

ちょっぴりダークでイタズラ好きな悪魔の姿をしたしろたん。

ドーナツ島にも現れない、とっても珍しいしろたんだよ！

３.おせわくん拡張スロット+4

お世話できるいきものの上限を4枠増やすことができるよ。

🍇悪魔しろたんにピッタリな変色インクも登場！

価格：330円

販売期間：2026/5/1~2026/5/31

『悪魔しろたんぼうし』にはダークなカラーが似合う！👿

新色「ぶらっくべりー」の変色インクが悪魔しろたんと同じ期間限定で登場するぞ！

※『変色インク(ぶらっくべりー)』はしろたんイベント以外でも再登場する可能性があります。

🚙世界最高峰のかわいさ！『スーパーしろたんカー』で風になれ！

価格：1000円

販売期間：2026年3月16日～2026年5月31日

なんと無免許でもOK！君のドラテクをみせつけろ！

「ベンツよりフェラーリよりも、しろたんが好き！」そんなキミにピッタリだ！



最高峰の技術を取り入れ、水陸両用ですいすい～！

小さな段差くらいなら左スティック押し込みでジャンプジャンプジャンプ！

乗ってる間にYボタンを押すと世界一かわいいクラクションが鳴らせるぞ！

📛幼稚園しろたん第2弾！『特別なしろたん』を仲間にしよう！

価格：600円

販売期間：2026/3/16~2026/5/31

ドロボーちゃんたちとおそろいの「幼稚園ぼうし」をかぶっているとってもスペシャルなしろたん(ハート)

お気に入りのしろたんをマイルームでのんびり過ごさせたり、牧場に連れて行って他のユーザーに見せびらかしたり…、あなたのドロボー幼稚園ライフをもっとかわいくふわふわに！



おせわ枠がもういっぱいの人でも安心！

このセットにはお世話できる生き物の上限を4枠増やせる「おせわくん拡張スロット＋４」特典がついています！

※『幼稚園しろたん2』はドーナツ島には出現しない特別ないきものです（ニンテンドーeショップ限定）。

■『幼稚園しろたん2セット』の内容

１.幼稚園しろたん2

紺のフェルトぼうしをかぶった幼稚園しろたんを仲間にすることができるぞ！

２.おせわくん拡張スロット＋4

おせわ枠を４つ増やせるぞ！

📛大好評！過去に販売されたコラボアイテムも復刻！

第１弾『幼稚園しろたん』

2025年12月から1月にかけて限定発売された、特別な「しろたん」も再販決定！

黄色い幼稚園ぼうしがトレードマークの愛くるしいしろたんです！

価格：600円

販売期間：2026年3月16日～2026年5月31日

初代！『しろたんぼうし』

2024年に初めてドロボー幼稚園としろたんがコラボしたときに登場したぼうし！

レアなインクとレアなポーズがセットになっています！

価格：550円

販売期間：2026年3月16日～2026年5月31日

だいじなともだち！『らっこいぬぼうし』

しろたんの大切なともだち「らっこいぬ」と「しぇる」に出会える愛くるしいぼうし！

こちらもレアなインクとポーズがついてきます！

価格：550円

販売期間：2026年3月16日～2026年5月31日

2024年しろたんコラボ詳細(https://uncompanygames.com/sirotan/)

2024年らっこいぬコラボ詳細(https://uncompanygames.com/rakkoinu/)

ドーナツ島でしろたんたちにモテモテ～(ハート)

イベント期間中はドーナツ島のあちこちで、色んな姿のしろたんがのんびり過ごしています。

気になるしろたんを自分の部屋（マイルーム）につれて帰ることもできちゃいます！

運が良ければ、春限定のサクラしろたんや、珍しい色のしろたんに会えるかも…！

👋しろたんに近づいてそっと「なでなで」

なでればなでるほど、しろたんはあなたのことが大好きに！

マイルームにつれて帰りやすくなります！

つれて帰ったしろたんは「お気に入り設定」することで、一緒にお出かけすることも！

みんなが集まる「ふれあい牧場」につれていって自慢しちゃおう！

『しろたん』について

「しろたん」は1999年に誕生した株式会社クリエイティブヨーコのオリジナルキャラクター。

たてごとアザラシの赤ちゃんをモデルにした愛らしい姿が長きに渡ってファンを癒しつづけています。

しろたん公式サイト(https://sirotan.fun)

しろたん公式X(https://twitter.com/sirotan_fun)