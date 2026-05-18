【2026年5月9日リニューアルオープン】滝川市B&G海洋センター（愛称：B&Gあそリバ）へ、幅8mのLEDビジョンと体験型コンテンツ「バーチャルリバーアドベンチャー」を納入

フラクト株式会社

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=VgiZHovmJ8g ]

■黒を基調とした空間に浮かぶ、巨大LEDビジョン

2F【スタジオラボ】に納入したLEDビジョンのサイズは、幅8m × 高さ2.75ｍ。迫力ある巨大スクリーンは2.5mmピッチで構成されており、近くで見ても視認性に優れています。また、GOB（表面樹脂）加工を施すことで、LED素子の脱落を防ぐ設計です。黒を基調としたラボ内に足を踏み入れると、鮮やかな映像が目に飛び込み、まるで映画館のような高揚感に包まれる空間に仕上がっています。

■滝川市をより深く味わうコンテンツ設計

「バーチャルリバーアドベンチャー」の舞台は、同施設に隣接するラウネ川周辺。実在する周辺景観を取り入れた映像体験に加え、滝川市について学べるクイズ要素や、漕いだ距離を評価する機能を設けたことで「何度もチャレンジしたくなる」コンテンツに仕上がりました。遊びながら、体力づくり・地域理解につながる体験を目指しています。

■導入機材・仕様

LEDビジョン：幅8m × 高さ2.75m（約22平方メートル ）

加工：GOB（表面樹脂）加工

ピッチ：2.5mm

入出力：スイッチャー／合成器により、シームレスな画面切替・特定機器入力の合成に対応

例：イベントで持ち込んだPC画面をLEDに表示可能

■滝川市B&G海洋センター（B＆Gあそリバ）について

滝川市B&G海洋センター（愛称：B&Gあそリバ）は、隣接するラウネ川など豊かな自然環境に囲まれ、初心者でも安心してカヌー等を楽しめる施設です。2026年のリニューアルにより、水上スポーツを通じた自然体験に加え、デジタルコンテンツやものづくり体験などを通して創造力・論理的思考を養う機能が拡充されています。

住所：北海道滝川市西滝川10番地

ホームページ：https://www.bgf.or.jp/center/center0444/

公式Instagram：https://www.instagram.com/takikawa_bg_parkgolf_official/

■体制（コンソーシアム／制作協力）について

本プロジェクトは、LEDビジョンによる空間表現の実績と知見を有するフラクト株式会社と、システム設計および通信設備工事に強みを持つ株式会社札幌トランジスターがコンソーシアムを組成し実現しました。 またコンテンツ制作にあたり、株式会社セルインタラクティブ、ビービーメディア株式会社『TECHPLA』と連携し、「ゲーム感覚で楽しみ、学べるコンテンツ」を形にしました。

リニューアルにあたって、滝川市による『新たな海洋センター整備に関する基本構想～滝川市B＆G海洋センター～』の構想に基づいて、「体験する子どもたちが夢中になるたのしさ」を提供することを目的としLEDビジョンの選定からシステム構成、コンテンツ制作を行いました。

■滝川市よりコメント

今回導入したLEDビジョンおよびコンテンツは、子どもたちの興味・関心を引き出す非常に魅力的な仕上がりとなっており、体験への導入として大きな効果が期待されます。

特に、水の質感や動きの表現、空間全体を活用した演出は、高い没入感を生み出す構成となっており、

子どもたちが夢中になりながら主体的に挑戦する姿につながることを期待しています。

また、こうした体験は、単なる遊びにとどまらず、「やってみたい」「試してみたい」という意欲を引き出すきっかけとなり、学びへとつながる重要な役割を果たすものと考えています。

今後も本コンテンツを効果的に活用しながら、ラウネ川で楽しむ実際のカヌー体験との相乗効果を図り、より質の高い学びと体験の提供に努めてまいります。

■FRACTO（フラクト）株式会社

私たちFRACTO（フラクト）株式会社は、LEDディスプレイソリューションを提供しています。プロジェクションマッピングとは異なる「高輝度・高精細なLEDならではの没入体験」により、観光施設、商業施設、イベント展示に新たな付加価値をもたらします。

「まだ見たことのない体験」を、北海道から世界へ。フラクトはこれからも、デジタルと空間表現の可能性に挑戦し続けます。

【お問い合わせ先】

TEL：011-200-9440

公式ホームページ：https://fracto.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/fracto_wontop_led/

公式X：https://x.com/digitalsign0212