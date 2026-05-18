台湾発「収納と快適でドライな睡眠環境を両立する」睡眠ソリューションBangshin、Interior Lifestyle Tokyo 2026 に初出展

好掀床業有限公司中央仕切りのない一体型収納構造により、ベッド下空間を大容量収納として活用。さらに、軽い力で開閉できる省力設計により、毎日の使いやすさにも配慮しています。

大容量収納 × 軽やかな開閉操作 × 湿気対策

限られた都市空間でも、快適な睡眠環境を実現する収納ベッド。

東京をはじめとする日本の都市部では、近年「収納スペース不足」と「寝具の湿気」が、多くの家庭に共通する悩みとなっています。

限られた住空間の中で収納家具を増やせば生活空間が狭くなり、一方で、日本特有の高湿度環境では、マットレス内部に湿気がこもりやすいという課題があります。

台湾発のライフスタイルブランド Bangshin（邦欣臥房研究室）は、こうした日本の住環境課題に対し、「収納」と「睡眠環境」を同時に改善する新しい睡眠ソリューションを提案します。

2026年、Bangshinは日本最大級のライフスタイル展示会「Interior Lifestyle Tokyo 2026」への出展を通じ、日本市場での本格的なブランド展開を進めてまいります。

■日本の都市住宅が抱える「2つの課題」

1. 収納スペース不足

都市部の住宅では、限られた空間の中で収納家具が増え、生活動線そのものを圧迫してしまうケースも少なくありません。

特に、ベッド下スペースを十分に活用できていない住宅も多く、「収納不足」は日本の小型住宅における大きな課題となっています。

日本の都市住宅でよく見られる収納不足と空間圧迫のイメージ。

2. 湿気による睡眠環境の悪化

また、日本特有の高湿度環境では、マットレス内部に湿気が蓄積しやすく、ニオイ・カビ・ダニなどの原因につながることもあります。

Bangshinは、こうした「収納」と「睡眠環境」の問題を、一台のベッドから見直しました。

■「一台で、収納と睡眠を両立する」という新提案

Bangshinは、実際の生活シーンから逆算した設計思想により、空間と睡眠の課題を同時に解決します。

空間効率と快適な暮らしを両立する収納ベッド提案。

１. 大容量の一体型収納構造

Bangshinは独自の一体型収納構造を採用し、ベッド下を仕切りのない大容量収納スペースとして活用。

スーツケース、布団、季節衣類などの大型アイテムも収納可能で、都市住宅における空間効率を高めます。

中央に仕切りのない「貫通型収納構造」により、従来の収納ベッドでは難しかった大型収納にも対応します。

独自の一体型収納構造により、ベッド下を仕切りのない大容量収納空間として活用できます。

２. 女性や高齢者でも扱いやすい軽量設計

Bangshinは、マットレス重量に応じて調整可能なガススプリング機構を採用。

従来の収納ベッドにありがちな「重たい開閉感」を軽減し、女性や高齢者でも比較的軽い力で操作できる設計を実現しました。

毎日の使用を想定し、スムーズな開閉性を追求しています。

女性や高齢者でも扱いやすい省力設計の跳ね上げ収納ベッド。

３. 安全性を高めた緩衝構造

開閉時には緩衝機構が作動し、急激な落下を防止。

日常使用における安心感と安全性を高めています。

一部モデルでは、特許取得済みの安全構造も採用しています。

Bangshinの特許構造とガススプリング機構。

ベッド内部に人が入っても安定性を保つ安全構造イメージ。

４. 日本の高湿度環境に対応した「珪藻土マットレス」

Bangshinのマットレスおよび三つ折り薄型マットには、湿気対策として珪藻土素材を採用しています。

湿気を吸着・調整することで、マットレス内部の湿度上昇を抑え、カビ・ニオイ・ダニの発生リスク低減を目指しています。

高湿度環境でも、より快適でドライな睡眠環境をサポートします。

快適で清潔感のある睡眠空間をイメージしたベッドルーム提案。

■「家具」ではなく、「生活設計」という発想

身体をしっかり支える快適なマットレス設計。

Bangshinが提案するのは、単なる家具ではありません。

限られた空間の中で、より快適に暮らすための「生活設計そのもの」です。

収納・睡眠・空間体験を一体化することで、新しい都市生活の選択肢を提案します。

Bangshinは、以下の3つの価値を軸に展開しています。

- Sleep Better（睡眠環境の最適化）- Live Better（空間設計の最適化）- Feel Better（体験価値の向上）木工からマットレス製造まで、台湾のものづくりを支える職人技術。

Bangshinの特徴

- 大容量の一体型収納構造- 女性や高齢者でも扱いやすい軽量設計- 可変式ガススプリング構造- 高耐久・高耐荷重設計- 珪藻土機能層による湿気対策- 台湾発の自主開発設計

Bangshinは単なるスペック競争ではなく、「使用後の体験価値」を重視した製品開発を行っています。

独自の一体型収納構造により、ベッド下を仕切りのない大容量収納空間として活用できます。

■Interior Lifestyle Tokyo 2026 展示内容

台湾工場における自動化生産ライン。

展示会では、「体験型展示」を中心に展開予定です。

実際に製品へ触れながら、収納力や開閉性、睡眠環境の違いを体感いただけます。

出展情報

展示会名：Interior Lifestyle Tokyo 2026

ブース番号：W2-M022

会期：2026年6月10日（水）-12日（金）

時間：10:00-18:00（最終日は16:30まで）会場：東京ビッグサイト 西展示棟

展示予定内容

■日本市場におけるパートナー募集

- 跳ね上げ収納ベッド実機展示- ・大容量収納デモンストレーション- 軽量開閉体験- 珪藻土マットレス体験- ・都市型ライフスタイルの提案収納・美しさ・快適性を融合した都市型ベッドルーム提案。

Bangshinでは、日本市場におけるパートナー企業を募集しています。

募集対象

- 販売代理店- 流通パートナー- ホテル・民泊事業者- サービスアパートメント事業者- 設計事務所- 空間デザイン会社- 法人プロジェクト導入

OEM／ODMにも対応し、ブランドや販売チャネルに応じた柔軟な提案を行っています。

■今後の展望

Bangshinは今後、「収納」と「睡眠環境」を軸に、都市生活に調和する新たな価値を発信していきます。

台湾発の技術と設計思想を通じて、空間効率と生活品質を両立する新しい住空間づくりを目指します。

日本市場をはじめ、今後はアジア市場への展開も視野に入れています。

■ブランド概要

ブランド名

Bangshin Bedroom Lab（邦欣臥房研究室）

製品カテゴリー

- 跳ね上げ収納ベッド- 珪藻土マットレス- 三つ折り薄型マット- 寝具用品- モジュール家具- ライフスタイル提案製品- 公式サイト

公式サイト：https://www.bedroomlab.jp

お問い合わせE-mail：support@bedroomlab.jp