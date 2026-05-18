エイムの小型電動モビリティ「AIM EVM」が量産開始、沖縄に24台が揃う

エイム株式会社

エイム株式会社（本社：愛知県名古屋市中村区名駅、社長：鈴木幸典、以下エイム）は、当社が開発した小型電動モビリティ（※）「AIM EVM」が量産体制に入ったことをお知らせします。これに伴い、最初のまとまったロットとして24台のAIM EVMが、5月15日に沖縄県那覇市に揃いました。

AIM EVMは沖縄県内全域で認定を取得しており、島嶼部を含む地域内のどこでも走行が可能です。24台の車両は、納車に向けた最終チェックおよび整備を行い、順次お客様へお届けしてまいります。

沖縄は観光による人の移動が広範囲に及ぶ一方で、地域ごとに異なる移動ニーズや、日常生活における移動手段の多様化が求められるエリアです。エイムは、こうした地域特性に対応するAIM EVMの展開を通じて、手軽で持続可能な移動手段の提供をさらに進めてまいります。

また、AIM EVMは給電機能を備えており、車両に蓄えた電力を一般家庭へ供給することができます。台風などの影響で停電が発生しやすい沖縄、特に島嶼部においては、災害時の非常用電源としての活用も期待されます。

AIM EVMは、「地域を支える最小単位のモビリティインフラ」というコンセプトのもと開発されました。サイズ・価格・維持費、日々の生活におけるニーズへの対応に至るまで、地域の声を反映した設計思想を採用しています。

エイムの代表取締役社長 鈴木幸典は、次のように述べています。

「今回の量産開始および沖縄での本格展開は、地域の実情に即したモビリティを実装していくうえで、大きな一歩です。今後も各地域の声に寄り添いながら、持続可能で実用性の高い移動インフラの提供に取り組んでまいります。」

今後もエイムは、各地域の特性や課題に応じたモビリティのあり方を追求し、持続可能な移動インフラの実現に貢献してまいります。

以上

※ 国土交通省が定める「超小型モビリティ（認定車）」に分類。自治体より認定を受けた地域内での走行が認められる

お問い合わせ先

報道関係・メディア様からの各種お問い合わせは「プライバシーポリシー」 をご確認、同意の上、下記のフォームまたはメールにてご連絡ください。

お問い合わせいただきました内容を確認後、広報担当者よりご返答を差し上げます。

問い合わせフォーム：https://www.aim-info.co.jp/contact/

広報担当メールアドレス：pr@aim-info.co.jp