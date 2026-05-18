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ネスレの少量高カロリー介護食シリーズにおかずタイプが登場！「アイソカルⓇ 高カロリーのやわらかいおかず 白がゆバラエティパック」新発売
＜必要なカロリーを、毎日の食事から＞
ネスレ日本は、新製品を加えた「アイソカル®」の介護食シリーズを通じて、高齢な方や介護が必要な方がより一層毎日の食事を楽しみながらカロリー補給でき、介護をする方にとっての介護の食事に関する悩みや負担も軽減できるよう貢献します。
製品名： アイソカル® 高カロリーのやわらかいおかず 白がゆバラエティパック
発売予定日： 2026年5月20日（水）
販売経路： ネスレ ヘルスサイエンス公式オンラインショップ
販売価格： 4,590円（税込）
内容：
アイソカル® 高カロリーのやわらかいおかず カレー 80g×2個
アイソカル® 高カロリーのやわらかいおかず 肉じゃが 80g×2個
アイソカル® 高カロリーのやわらかいおかず 野菜のクリーム煮風 80g×2個
アイソカル® 高カロリーのやわらかいごはん 白がゆ 100g×6個
■「アイソカル® 高カロリーのやわらかいおかず」の4つの特長
特長1 少量で“食べきれる”100kcal。無理なくカロリー補給をサポート
「やわらかいおかず」は1個80g。無理なく食べきれるコンパクトなサイズにこだわりました。「やわらかいごはん」白がゆ（1個100g）と合わせると、1食で手軽に250kcalのカロリーアップができます。
特長2 ごはんと相性抜群の3つの味わい
肉や野菜の風味がしっかりと感じられ、食欲を誘うような味わいに仕上げました。「介護食は味が薄そう…」と思われる方にもぜひ一度召し上がっていただきたい自信作です。
【カレー】やさしい辛さながらスパイスの香りと牛肉のコクが食欲を誘う満足感のある味わい
【肉じゃが】やさしい甘みの中にも牛肉と昆布のうまみが感じられるほっとする味わい
【野菜のクリーム煮風】なめらかなクリーミーさにやわらかく仕上げた野菜がマッチしたまろやかでやさしい味わい
特長3 準備も片付けもシンプルに！手軽なカップタイプ
常温保存なので、ストックにも便利。準備や片付けの手間も少ないカップタイプの容器です。そのままでも食べられますが、電子レンジ・湯煎で温めてもさらにおいしくお召し上がりいただけます。
電子レンジ加熱時間の目安(500W/600W)：
【やわらかいおかず】約10秒〜20秒、【やわらかいごはん】約20秒〜60秒
※加熱時間の目安は、電子レンジの機種、ワット数等により異なる場合がありますので加減してください。
・オート加熱不可
・電子レンジで加熱する時は、ふたを少し開けてください。
・湯煎の場合、ふたを開けずにそのままお湯に入れて温めてください。
・湯煎・電子レンジで加熱後は、容器や中身が熱くなりますのでご注意ください。
特長4 ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」やわらかさ
「やわらかいおかず」はユニバーサルデザインフード(UDF)の「舌でつぶせる」の規格製品です。「やわらかいごはん」と同様に、高齢な方にもやさしい食べやすさに調整しました。
＜こんな方におすすめ＞
・かたいものや大きいものは苦手だが、全がゆや白身魚などやわらかいものなら食べられる
・パサパサしたものを食べると、口の中の水分が奪われて食べにくい
・汁物や水、お茶でむせないように注意している
■動画
【おいしく、食べきる！】介護の食事の悩み解消に挑む「アイソカル」シリーズから、やわらかいおかずタイプが新登場
関連リンク
ネスレ ヘルスサイエンス公式オンラインショップ
https://healthscienceshop.nestle.jp/
動画
https://www.youtube.com/watch?v=_WO_CkwpVAA
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、2026年5月20日（水）より、少量高カロリーの介護食シリーズの新たなラインナップとして「アイソカル® 高カロリーのやわらかいおかず 白がゆバラエティパック」をネスレ ヘルスサイエンス公式オンラインショップで発売開始します。
「アイソカル® 高カロリーのやわらかいおかず」は、１個80gの食べきりサイズで100kcalの設計で、高齢な方でも食べやすいように配慮したやわらかい食感が特長の介護食です。今回発売する「アイソカル® 高カロリーのやわらかいおかず 白がゆバラエティパック」は、カレー、肉じゃが、野菜のクリーム煮風の3種類の「やわらかいおかず」と、「やわらかいごはん」の白がゆを組み合わせたセット商品です。
ネスレ日本は、新製品を加えた「アイソカル®」の介護食シリーズを通じて、高齢な方や介護が必要な方がより一層毎日の食事を楽しみながらカロリー補給でき、介護をする方にとっての介護の食事に関する悩みや負担も軽減できるよう貢献します。
製品名： アイソカル® 高カロリーのやわらかいおかず 白がゆバラエティパック
発売予定日： 2026年5月20日（水）
販売経路： ネスレ ヘルスサイエンス公式オンラインショップ
販売価格： 4,590円（税込）
内容：
アイソカル® 高カロリーのやわらかいおかず カレー 80g×2個
アイソカル® 高カロリーのやわらかいおかず 肉じゃが 80g×2個
アイソカル® 高カロリーのやわらかいおかず 野菜のクリーム煮風 80g×2個
アイソカル® 高カロリーのやわらかいごはん 白がゆ 100g×6個
■「アイソカル® 高カロリーのやわらかいおかず」の4つの特長
特長1 少量で“食べきれる”100kcal。無理なくカロリー補給をサポート
「やわらかいおかず」は1個80g。無理なく食べきれるコンパクトなサイズにこだわりました。「やわらかいごはん」白がゆ（1個100g）と合わせると、1食で手軽に250kcalのカロリーアップができます。
特長2 ごはんと相性抜群の3つの味わい
肉や野菜の風味がしっかりと感じられ、食欲を誘うような味わいに仕上げました。「介護食は味が薄そう…」と思われる方にもぜひ一度召し上がっていただきたい自信作です。
【カレー】やさしい辛さながらスパイスの香りと牛肉のコクが食欲を誘う満足感のある味わい
【肉じゃが】やさしい甘みの中にも牛肉と昆布のうまみが感じられるほっとする味わい
【野菜のクリーム煮風】なめらかなクリーミーさにやわらかく仕上げた野菜がマッチしたまろやかでやさしい味わい
特長3 準備も片付けもシンプルに！手軽なカップタイプ
常温保存なので、ストックにも便利。準備や片付けの手間も少ないカップタイプの容器です。そのままでも食べられますが、電子レンジ・湯煎で温めてもさらにおいしくお召し上がりいただけます。
電子レンジ加熱時間の目安(500W/600W)：
【やわらかいおかず】約10秒〜20秒、【やわらかいごはん】約20秒〜60秒
※加熱時間の目安は、電子レンジの機種、ワット数等により異なる場合がありますので加減してください。
・オート加熱不可
・電子レンジで加熱する時は、ふたを少し開けてください。
・湯煎の場合、ふたを開けずにそのままお湯に入れて温めてください。
・湯煎・電子レンジで加熱後は、容器や中身が熱くなりますのでご注意ください。
特長4 ユニバーサルデザインフード「舌でつぶせる」やわらかさ
「やわらかいおかず」はユニバーサルデザインフード(UDF)の「舌でつぶせる」の規格製品です。「やわらかいごはん」と同様に、高齢な方にもやさしい食べやすさに調整しました。
＜こんな方におすすめ＞
・かたいものや大きいものは苦手だが、全がゆや白身魚などやわらかいものなら食べられる
・パサパサしたものを食べると、口の中の水分が奪われて食べにくい
・汁物や水、お茶でむせないように注意している
■動画
【おいしく、食べきる！】介護の食事の悩み解消に挑む「アイソカル」シリーズから、やわらかいおかずタイプが新登場
以上
関連リンク
ネスレ ヘルスサイエンス公式オンラインショップ
https://healthscienceshop.nestle.jp/
動画
https://www.youtube.com/watch?v=_WO_CkwpVAA