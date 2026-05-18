ネスレの少量高カロリー介護食シリーズにおかずタイプが登場！「アイソカルⓇ 高カロリーのやわらかいおかず 白がゆバラエティパック」新発売











「アイソカル® 高カロリーのやわらかいおかず」は、１個80gの食べきりサイズで100kcalの設計で、高齢な方でも食べやすいように配慮したやわらかい食感が特長の介護食です。今回発売する「アイソカル® 高カロリーのやわらかいおかず 白がゆバラエティパック」は、カレー、肉じゃが、野菜のクリーム煮風の3種類の「やわらかいおかず」と、「やわらかいごはん」の白がゆを組み合わせたセット商品です。