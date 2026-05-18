機能性表示食品「BifiXヨーグルトα」大容量タイプ、５月25日（月）より新発売

江崎グリコ株式会社

江崎グリコ株式会社は、タンサ(R)（短鎖）脂肪酸を生み出す「BifiX（ビフィックス）ヨーグルト」（※2）ブランドから、BMIが高めの方へ向けた機能性表示食品「BifiXヨーグルトα（アルファ）」の大容量タイプを、2026年５月25日（月）より、全国のスーパー、ドラッグストアにて新発売します。

このたび新発売する大容量タイプは、＜ほんのり甘い・脂肪ゼロ＞と＜プレーン砂糖不使用・低脂肪＞の２種類があります。＜ほんのり甘い・脂肪ゼロ＞は、ほんのりとした甘みとつるんとした食感で、そのままでも食べられます。＜プレーン砂糖不使用・低脂肪＞は、砂糖不使用でありながら酸味が少なく、なめらかな食感で、そのままでもお好みでフルーツなどをトッピングしても食べられます。容量は一人当たり４食分の400gが入っており、個人での買い置きや家族と一緒に食べることを想定しています。

「BifiXヨーグルトα」は、BMIが高めの方の「安静時のエネルギー消費の向上」と「体脂肪の低減」をWサポートする日本初（※１）の機能性表示食品として、2026年３月２日（月）より全国のスーパーやコンビニ、ドラッグストアで、ドリンクタイプ3種類と個食タイプ２種類を発売しました（※３）。発売後、「おいしくて毎日続けやすい」と評価いただいており、このたびの大容量タイプ２種類と合わせた全７種類の商品ラインアップから生活シーンや好みに合わせて選べます。

「BifiXヨーグルトα」は、腸内のビフィズス菌と短鎖脂肪酸を増やすことで、BMIが高めの方の日常のエネルギー代謝の一部である安静時のエネルギー消費の向上と、体脂肪の低減をサポートする機能が報告されている「ビフィズス菌BifiX（B. lactis GCL2505）」と「イヌリン（食物繊維）」を配合しています。

「BifiXヨーグルト」ブランドは、これからも「腸から変える、カラダづくり」を目指し、取り組みを進めてまいります。

※１ 「BifiXヨーグルトα」は、「安静時のエネルギー消費の向上」、「体脂肪の低減」の2つの機能の機能性表示食品として届出公表された日本初のヨーグルト

※２ タンサ(R)（短鎖）脂肪酸を生み出すビフィズス菌BifiXとイヌリン（食物繊維）が入ったヨーグルト

※３ 2026年１月16日（金）のプレスリリース参照 https://www.glico.com/jp/newscenter/pressrelease/47467/

■「BifiXヨーグルトα」 Wの効果 その１「安静時のエネルギー消費の向上」

「安静時エネルギー消費」とは、静かに座っているなど安静にしている時に消費されるエネルギーのことで、実は１日の総消費エネルギーの約60％も占めています（※４）。安静時エネルギー消費は加齢とともに低下すると言われており、太りにくいカラダづくりを目指すには食事管理や運動の他、安静時エネルギー消費を高めることも重要です。

BMIが高め（25以上30未満）の健常な成人男女44名を対象にしたヒト試験の結果、ビフィズス菌BifiX100億個とイヌリン（食物繊維）５gを４週間継続摂取した群は、２週間経過後、プラセボ摂取群より安静時のエネルギー消費量が増加しました（※５）。試験で向上された安静時のエネルギー消費量を運動に換算すると、１日当たり84.4～101.8kcalは、1800～3300歩の歩数として、18～33分間の散歩に相当します（※６）。

※４ Horton ES. Am J Clin Nutr. 1983, 38, 972-977.

※５ システマティックレビューの対象となった論文 Baba Y et al. Nutrients. 2024 Jul 20;16(14):2345.より

※６ 厚生労働省「健康日本21（第2次）の推進に関する参考資料」より

■「BifiXヨーグルトα」 Wの効果 その２「体脂肪の低減」

BMIが高め（23以上30未満）の健常な成人男女120名を対象にしたヒト試験の結果、ビフィズス菌BifiX100億個とイヌリン（食物繊維）２gを12週間継続摂取した群は、８週間経過後、プラセボ摂取群より腹部内臓脂肪と腹部総脂肪が低減しました（※７）。

※７ システマティックレビューの対象となった論文 Baba Y et al. Nutrients. 2023;15(24):5025.より

■開発者コメント

乳業事業部 マーケティング部 発酵乳マーケティンググループ 桑田 知佳

Glicoではこれまでビフィズス菌BifiXとタンサ(R)脂肪酸の力を信じて研究を重ねてきました。そして、今春ついに研究成果を詰め込んだ、BMIが高めの方へ向けた機能性表示食品「BifiXヨーグルトα」を発売し、「おいしくて毎日飲むのが楽しみ」とご好評いただいています。このたび、ご自宅でのストックや家族でシェアしやすい大容量タイプを発売します。ドリンクタイプや個食タイプと合わせて、お好みの形態や味わいを選んでいただき、「BifiXヨーグルトα」が少しでも皆さまの「腸から変える、カラダづくり」の一助となれば幸いです。

乳業事業部 商品開発部 発酵乳商品開発グループ 河原畑 俊平

大容量タイプの「BifiXヨーグルトα」は、ご自宅で毎日手軽に取り入れられるよう、脂肪分を控えめに設計しています。乳原料と乳酸菌を見直すことで、すっきりとした乳の味わいとやさしい酸味を両立。日常的に飽きることなく継続して楽しめる、食べやすい味わいに仕上げました。

■商品概要

ブランドサイト：https://cp.glico.com/bifix/

公式X：https://twitter.com/BifiX_Glico （@BifiX_Glico）