【読者2500人突破】毎日5分で【最新論文】をビジネスに活かす国内外の論文を読み解く『論文ニュース』。「論文＝難解」はもう古い。国内外の経営学を″実務に効く″形に翻訳する無料サイト。

株式会社やさしいビジネスラボ

国内外の厳選された学術論文をビジネス視点で要約・解説する完全無料ニュースサイト『論文ニュース』（https://ronbun.news/(https://ronbun.news/)）は、4/21に50記事掲載達成となりました。



50記事達成記念として、4/30に公式メールマガジンを創刊いたしました（毎週土曜日に配信）。メールマガジンでは「日々の業務が忙しく、記事を追いきれない」「自分の課題に効く論文を効率よく探したい」という皆様の声にお応えし、編集部が厳選した「今週の深堀り」と、週のダイジェストを定期的にお届けします。



今後も論文ニュースでは、経営学（戦略・組織・マーケティング等）を中心に、最新のテクノロジーや人間理解に関する学術知見を実務に接続する「理論と実践の架け橋となる情報」を、平日毎日1記事のペースで提供してまいります。



論文を、ビジネスの武器に。

「論文ニュース」は、経営学などの社会科学研究に基づいた社会の知的基盤向上に貢献します。あふれる情報の中から信頼性の高い学術知見を分かりやすく整理し、理論と実践を繋ぐ「架け橋」として実務に即した情報を発信しています。

ビジネスの最前線へ確かな知を届けることで、個人と組織が持続的に成長できる豊かな社会の実現を目指します。 2026年2月20日のサイトオープンから、多くの方に記事をご覧いただいております。



論文ニュース https://ronbun.news/(https://ronbun.news/)

掲載記事 アクセス総合ランキング ＊2026/5/15現在

おかげさまで、毎日多くの読者の方に論文ニュースサイトにお越しいただいております。サイトの総合ランキングを発表します。

1位

有用性か厳密性か 経営学はどうあるべきか【組織科学】(https://ronbun.news/paper/12-rigor-vs-relevance-in-management/)

2位

ニコニコに学ぶ プラットフォームのクリエイターマネジメント(https://ronbun.news/paper/30-niconico-creator-management-pbrs/)

3位

人事部は知識をどう学び、どう使うべきか(https://ronbun.news/paper/8-hr-professional-knowledge-gap-analysis/)

論文ニュース公式メールマガジン（毎週土曜日配信）

論文ニュース公式メールマガジンの配信をスタートしました（毎週土曜日配信）。日々忙しいビジネスパーソンが週末にまとめて論文ニュースの記事をチェックできる内容になっています。

メールマガジンの登録はこちらから https://ronbun.news/login/(https://ronbun.news/login/)

論文ニュース公式メールマガジン内容（号により内容変更あり）

・今週の深堀り！

論文ニュース総監修を行っている中川功一（経営学者／経済学博士／やさしいビジネススクール学長）や編集部が、ピックアップした記事の解説を行っています。

・先週のダイジェスト

1週間の掲載記事がまとめて読めます。

・編集部オリジナル記事

社会人大学院生が論文の読み方、使い方、読んでほしい論文紹介などを書き綴ったコラムなど、読者のみなさまに役に立つ記事を紹介します。



ビジネスに効く、社会人大学院生の論文術１.社会人大学院生編 論文の読み方・使い方(https://ronbun.news/sp-original/20260425_column_yamashita/)

やさしいビジネススクール有料会員限定で行われた「するどい中川ゼミ」より論文ニュースを取り上げていただきました。ゼミの内容を全3回に渡って記事化しました。

論文の読み方とビジネスへの活かし方１. 科学的エビデンスを武器にする(https://ronbun.news/sp-original/20260504-surudoi1/)

やさしいビジネススクール https://yasabi.co.jp/(https://yasabi.co.jp/)

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[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=oF8QInl8kew ]

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・創刊日：2026年2月20日

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