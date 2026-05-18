BorgWarner Inc- メディア向けラウンドテーブルを5月27日に開催予定。eターボ（eTurbo(TM)）、次世代パワーエレクトロニクス、S巻線電動モーター技術など、最新のイノベーションを紹介- 電動、ハイブリッド、内燃機関向け駆動システムなど包括的な製品ポートフォリオを展示、効率性、性能、持続可能性の向上に向けたソリューションを提案

革新的で持続可能なモビリティソリューションを提供するグローバル製品リーダーのボルグワーナー（NYSE：BWA/本社：アメリカ合衆国ミシガン州アーバンヒルズ、社長兼最高経営責任者:ジョセフ・ファドゥール/Joseph Fadool）は、2026年5月27日から29日まで横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026」（主催：JSAE - 公益社団法人自動車技術会）に出展します。会場となるパシフィコ横浜のブース445にて幅広い駆動システム技術を紹介し、OEM各社の効率性、性能、持続可能性に対する進化し続けるニーズに応える提案を行います。

展示されるeターボ（eTurbo）技術は、電動モーターをターボチャージャーに直結させることで、瞬時の過給応答とエネルギー回生を可能にし、高性能ハイブリッドパワートレインに最適化されています。その結果、ターボラグを大幅に低減し、燃費向上と排出ガス削減を実現し、次世代ハイブリッドアーキテクチャにおける有力なソリューションとなっています。

また、ボルグワーナーのe-トルク制御システム（eTMS ：e-Torque Management Systems）は、電動ドライブトレインにおいてアクティブな可変トルク配分を実現し、車両挙動、コーナリング安定性、そして運転時の安心感を向上させます。同システムは、電気自動車およびハイブリッド車に卓越した俊敏性と安定性をもたらすよう設計されています。

ブースでは、高出力密度と熱効率の限界を押し広げる次世代インバーターおよびパワーエレクトロニクスプラットフォームをご覧いただけます。S巻線電動モーターは先進的なステーター巻線構造を採用し、コンパクトな電動ドライブモジュールにおける効率向上を実現しています。さらに、商用車およびオフハイウェイ用途向けに拡張可能なエネルギー貯蔵を提供するモジュラー型LFPブレードセルバッテリーシステムも展示されます。加えて、あらゆる駆動システムにおける重要な温度管理ニーズに対応するバッテリー冷却、高電圧クーラントヒーター（HVCH）、高電圧eファン（eFan）を含む同社の熱マネジメントソリューションも紹介されます。

会期中の5月27日（水）午後1時から2時まで、パシフィコ横浜会議センター212号室にてメディア向けラウンドテーブルを開催予定です。ラウンドテーブルは、ボルグワーナー・ドライブトレイン・モールスシステムズ事業部の技術部門本部長のホームズ洋介が冒頭で会社概要を説明した後、電動、ハイブリッド、内燃機関向けなどの駆動システム全体を網羅した製品ポートフォリオを紹介し、最後に詳細な製品プレゼンテーションを行います。質疑応答には、他事業部門の担当者も参加します。

ボルグワーナーのターボ＆サーマルテクノロジーズ日本地域統括本部長のオリビエ・アパリシオは「横浜で開催される『人とくるまのテクノロジー展 2026』は、当社が日本の自動車業界と継続的に交流し、技術が駆動システムの未来をどのように形作っているかを示す重要な場です。今年は、高性能ハイブリッドソリューションからフル電動ドライブシステムまで、パワートレイン全領域を網羅する製品群を紹介します。これらはすべて、効率性と車両性能の向上を実感できるよう設計されています」と述べています。

ボルグワーナー、「人とくるまのテクノロジー展 2026」にて先進駆動システム関連技術を展示

ボルグワーナーについて

ボルグワーナーは、130年以上にわたり、モビリティのイノベーションを成功に導く、変革的なグローバル製品リーダーであり続けています。すべての人にとってよりクリーンで健康的、かつ安全な未来を築くために、世界のeモビリティへの移行を加速させています。

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