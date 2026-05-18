「あさま空山望」に愛犬との一人旅プランが誕生　初夏の北軽井沢の冷涼な風を満喫するドッグラン貸切や、添い寝ができるベッドを備え「あなたと愛犬のメモリアルステイプラン」を6月18日（木）より提供開始

合同会社空山望くらぶ

合同会社空山望くらぶ（本社：群馬県吾妻郡）が運営する一棟貸しヴィラリゾート「あさま空山望（くうざんぼう）」は、2026年4月の開業5周年記念企画の一つとして、愛犬同伴の一人旅に特化した宿泊プラン「あなたと愛犬のメモリアルステイ」の提供を開始いたします。本プランは、2026年3月20日（金）にリニューアルしたばかりのデラックススイート「カシオペア」限定の特別プランです。2026年5月18日（月）より予約受付を開始し、6月18日（木）より提供を開始。一棟貸しヴィラならではのプライベートな空間で、お客様と愛犬が心ゆくまで絆を深める贅沢な滞在をご提案します。

予約サイト：https://x.gd/J6I3k

「あさま空山望」は、全棟が愛犬同伴可能（※1）なドッグフレンドリー・ヴィラリゾートとして、開業以来累計4,500頭を超える愛犬をお迎えしてまいりました。近年、愛犬家のお客様から多く寄せられていた、“わんちゃんと一対一で、心置きなく過ごしたい”というご要望にお応えし、本プランが誕生しました。

本プランでは、通常は制限を設けている寝室をわんちゃんにも開放し、ベッドでの添い寝を可能にしました。さらに、周囲を気にかけず遊べる“ドッグラン30分間完全貸切”や、撮影を補助する機材の貸出など、一人旅での不便を解消するサービスを導入いたします。誰にも邪魔されないプライベートヴィラで、愛犬の温もりを感じながら眠り、鳥のさえずりで目覚めるーーー。大切なパートナーとの絆を深めるためだけの特別な時間を提供いたします。

※1）期間限定特別ヴィラを除く

デラックススイート「カシオペア」のリニューアルでは、和洋の寝室を隔てていた壁を取り払い、洋寝室には新たにダブルベッドを設置。

■当施設初の“愛犬と添い寝できるベッド”が誕生

本プランでは、当施設で初めて添い寝仕様のベッドを導入いたしました。通常、わんちゃんは寝室への入室をご遠慮いただいておりますが、2026年3月に寝室リニューアルしたばかりのヴィラ「カシオペア」限定で、愛犬との“添い寝”をお楽しみいただけます。

客室にはわんちゃん専用の防水リネンを用意し、徹底した衛生管理を行うことで、清潔さと安心感を両立させました。他のお客様や周囲を気にすることのない一棟貸しの空間で、心まで解きほぐされるような“水入らず”の安らぎを提供いたします。

■広々としたドッグランで北軽井沢の空気を独占

利用者限定の特典として、宿泊ゲスト専用・広さ500平方メートル のドッグランを30分間独占できる貸切チケットをご用意いたしました(※2)。“ドッグランに行きたいけれど、他のわんちゃんに気後れしてしまう”、“賑やかなグループの輪に入りづらい”、“他のゲストの映り込みを気にせず写真を撮りたい”といった、一人旅ならではの希望を叶えます。

爽やかな風が吹き抜ける初夏の北軽井沢。静かに自分たちだけの時間を満喫したいゲストの皆様へ、完全プライベートな開放感を約束します。

※2）貸切時間は施設の営業状況に応じてご案内いたします。

■撮影サポートグッズで絶景をバックに愛犬とツーショット

一人旅において悩みの種となりやすい“愛犬とのツーショット撮影”を、スマートに解決するための専用グッズをお貸し出しいたします。両手が自由になり、多頭のお散歩でもふれあいに集中できるショルダータイプのリードや、絶景の浅間山を背景に美しい構図で撮影できるスマホ用三脚をご利用いただけます。当施設から徒歩10分ほどの場所にある遊歩道「天空の道」が、わんちゃんとの散策におすすめです。

さらに、スタイやポップなど、誕生日や“うちの子記念日”を彩るフォトアイテムもあわせてご用意しました。自撮りでは残すことが難しい愛犬との自然な表情を、北軽井沢の美しい光の中で記録していただけます。

■安心安全な食材で愛犬も喜ぶ、特別な食事メニュー

お食事については、愛犬と同じ空間でゆっくりお楽しみいただけるよう、ヴィラ内にてお召し上がりいただける夕食・朝食をご用意しております。ご滞在中は、BBQなどのお食事とともに、わんちゃんとのかけがえのない時間をお過ごしください。

夕食は、わんちゃんにも地産地消の食体験を楽しんでいただけるよう、地元・信州八ヶ岳産の鹿肉ローストや高タンパクな馬肉ハンバーグ、高原野菜を使用したセットメニューをご提供いたします。“信州づくし”の天然食材にこだわった、無添加・安心安全のお食事です。朝食は、無添加ドッグフードブランド「WAN-DELI-TOKYO」が獣医師監修のもと開発した「MY-DOG DELI」シリーズをご用意。3種類のメニューから、愛犬の犬種や年齢、体調にあわせてお選びいただけます。

また、ご希望のゲストには、わんちゃん用のオーガニックケーキもご提供。さらに、おやつやお散歩バッグなど、愛犬との滞在を快適にお楽しみいただけるアメニティも取り揃えております。

■リニューアルしたデラックススイート「カシオペア」について

浅間山を一望するリビングダイニングを中心に、洋寝室（ダブルベッド1台：エアウィーヴ製ベッドマットレス）、和室、ビューバス、シャワールーム、観賞用ファイヤーピットのあるウッドデッキを備えた開放的な空間。最大4名、最大3頭までの愛犬と一緒にお過ごしいただけます。

＜プラン概要＞

「あなたと愛犬のメモリアルステイ」｜夕朝食付き

提供期間 ：2026年6月18日（木）～

部屋タイプ ：デラックススイート「カシオペア」

含まれるもの：室料、夕朝食、わんちゃん用夕朝食1頭分、共有ドッグラン貸切利用権(30分)、サービス料、宿泊税

オプション ：わんちゃん用ケーキ

宿泊料金 ：1泊1室1名、小・中型犬1頭利用の場合、59,800円/名～ (税込)

※愛犬宿泊料金 追加1頭につき小型・中型犬 5,000円/頭、大型犬 8,000円/頭が別途発生いたします。

※客室内のロフト、トイレ、浴室のペットのご利用はご遠慮いただいております。

わんちゃん用設備・アメニティ： ラウンジテラスアクセス権・共有ドッグラン利用権、ゲージ、足洗い場、エサ・水入れ、コロコロローラー、タオル、トイレグッズ一式など

予約サイト ：

https://booking.kuzanbo.jp/booking/result?code=0194b004-2297-774c-b386-c9819f6bd753&search_type=undated(https://booking.kuzanbo.jp/booking/result?code=0194b004-2297-774c-b386-c9819f6bd753&search_type=undated)

■あさま空山望開業5周年企画について

あさま空山望は2026年4月26日（日）に開業5周年を迎え、アニバーサリーイヤーのコンセプトとして、「空と山と、五感が、息づくあさま、その奥へ。」を掲げました。1年を通し、北軽井沢の自然や季節を五感で楽しむ体験をお届けしてまいります。ぜひご期待ください。大切な家族であるわんちゃんと過ごす、かけがえのない時間をぜひお楽しみください。

【「あさま空山望」概要】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9-PBYreASWc ]

世界的デザイナー・コシノジュンコ氏の監修により誕生した「あさま空山望」は、北軽井沢の大自然の中に佇む一棟貸しヴィラリゾートです。60,000平方メートル を超える広大な敷地には、全16棟の宿泊ヴィラやレストラン「天空柁イニング」、温浴施設「天空スパ」、ラウンジ、ドッグランを贅沢に配置。全棟からは雄大な”浅間山ビュー”の絶景を一望でき、大自然に溶け込んだグランピングのような空間で愛犬も一緒に非日常を堪能いただけます。まるで別荘を訪れたかのようなプライベートなひと時をお過ごしください。

所在地：群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032－2577

敷地面積：約62,000平方メートル

HP：https://www.kuzanbo.jp/

INSTAGRAM：@asamakuzanbo_official

【会社概要】

会社名 ： 合同会社空山望くらぶ

代 表 ： 尾立 源幸

住 所 ： 〒377-1412 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢2032-2577

設 立 ： 2020年1月

事業内容 ：リゾートホテルの開発および管理・運営



