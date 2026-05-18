生命を動かす「エンジン」は呼吸。──睡眠中の体内環境に関する調査プロジェクトを開始
トラタニ株式会社（石川県かほく市）は、 睡眠中の呼吸インフラの実態を明らかにする 「Night Oxygen Flow Project - Phase 2」 を新たに開始し、 その第一弾として、呼吸が“生命の最上流エンジン”として働く構造に関する最新の分析結果を公開します。
本分析では、呼吸の浅さが酸素・自律神経・体内環境に与える影響を整理し、 「なぜ呼吸の質が健康の根幹を決めるのか」という最上流の構造を明らかにしました。
呼吸は「空気の出し入れ」ではありません。
体を動かす“階層構造を持つエンジン”です。
呼吸が浅くなるだけで、
酸素・自律神経・体内環境が静かに乱れ、
睡眠・代謝・免疫など、あらゆる働きが低下していきます。
■ 呼吸は、生命を動かす“最上流のエンジン”
体の働きは、
呼吸 → 酸素・自律神経 → 体内環境 → 全身の働き
という「一本の因果ライン」で動いています。
呼吸が深ければ、このライン全体がスムーズに回り、
呼吸が浅ければ、全身の働きが静かに低下していきます。
● 呼吸が浅くなると、体は“静かに止まり始める”
呼吸が浅いと、まず酸素が不足し、
次に自律神経が乱れ、
その結果、体内環境（代謝・免疫・体温など）が不安定になります。
これは、
最上流のエンジンが弱まると、下流の機能が連鎖的に落ちる
という構造そのものです。
● 呼吸の深さを決めるのは「睡眠中の物理」
呼吸の深さを決めているのは、
睡眠中に起こる
「気道角度の変化」「胸郭の沈み込み」「横隔膜の制限」──
この3つの“重力90度の呼吸の物理”です。
横になると重力の向きが変わり、
誰でも呼吸が浅くなりやすい構造になっています。
● 図で見る：体を回す「呼吸」の階層構造
体の上流にある呼吸の質が高まることが、病気を防ぎ、健康につながる。
体の上流にある呼吸の質が高まることが、病気を防ぎ、健康につながる。
呼吸 酸素 自律神経 体内環境 全身の働き
この5つの階層が、
上から順に“回っている” のが体の本質です。
● 医学は「呼吸の中身」を測れない
血液データや心拍は測れても、
呼吸の中身（深さ・質・角度）は測れません。
だからこそ、
呼吸の乱れは“見えない不調”として何十年もの間、蓄積することで、
気づかないうちに体の働きを落としていきます。
● 無意識の呼吸が、体の未来を決める
私たちは1日2～4万回呼吸しています。
そのほとんどは無意識です。
つまり、
無意識の呼吸の質が、体の未来＝寿命の方向性を決める
ということです。
【締め】
呼吸が浅い人ほど不調が増えやすいのは、
体の「流れ」が止まってしまうからです。
無意識で続く“程よい呼吸”は、
睡眠・代謝・免疫など、生命を回す土台そのもの。
その質が、体調の方向性＝寿命の方向性を決めます。
そして、睡眠時に体へかかる「重力90度の物理」が、
気道の角度を狂わせ、呼吸という最上流を乱し、
結果として全身のドミノ倒し（不調）を招きます。
当社は、アパレル3D設計で培った立体構造の知見をもとに、
この“呼吸の物理学”を体系化し、
睡眠・姿勢・代謝の改善に応用しています。
本啓発シリーズは、代表・虎谷が長年培ってきた
アパレル3D設計の知見と、自身の健康改善の実体験をもとに体系化したものです。
気道の物理構造・寝姿勢・呼吸の関係について、
今後も継続的に発信していきます。
【本リリースで述べた「睡眠中の呼吸」「低酸素」「自律神経」「心血管リスク」の背景には、以下のような国際的な学術研究があります。
1. ヒトの構造的・骨格的な低呼吸リスク（構造上の宿命）
Davidson TM. (2003)
The anatomic basis for the development of sleep apnea.
主旨： 二足歩行と言語獲得の代償として、ヒトは「睡眠中に気道が潰れやすい」という構造的弱点を持つ。
Isono S. (2012)
Obstructive sleep apnea of non-obese patients in Japan.
主旨： 日本人は肥満がなくても顎骨が小さく、物理的に気道が狭くなりやすい民族的特徴を持つ。
2. 低呼吸による低酸素・自律神経への影響（生理的ダメージ）
Somers VK, et al. (1995)
Sympathetic neural mechanisms in obstructive sleep apnea.
主旨： 低呼吸による酸素低下は、睡眠中でも交感神経を異常に活性化し、自律神経バランスを崩す。
Levy P, et al. (2011)
Sleep apnea as a cause of cardiovascular disease.
主旨： 間欠的な低酸素は血管に強い酸化ストレスを与え、動脈硬化や代謝異常の根本原因となる。
【会社情報】
トラタニ株式会社
代表：虎谷 生央
所在地：石川県かほく市
事業内容：アパレル3D設計、睡眠・呼吸研究
公式サイト：https://toratani-kokyu.jp