生命を動かす「エンジン」は呼吸。──睡眠中の体内環境に関する調査プロジェクトを開始

トラタニ株式会社

トラタニ株式会社（石川県かほく市）は、 睡眠中の呼吸インフラの実態を明らかにする 「Night Oxygen Flow Project - Phase 2」 を新たに開始し、 その第一弾として、呼吸が“生命の最上流エンジン”として働く構造に関する最新の分析結果を公開します。

本分析では、呼吸の浅さが酸素・自律神経・体内環境に与える影響を整理し、 「なぜ呼吸の質が健康の根幹を決めるのか」という最上流の構造を明らかにしました。

呼吸は「空気の出し入れ」ではありません。

体を動かす“階層構造を持つエンジン”です。

呼吸が浅くなるだけで、

酸素・自律神経・体内環境が静かに乱れ、

睡眠・代謝・免疫など、あらゆる働きが低下していきます。

■ 呼吸は、生命を動かす“最上流のエンジン”

体の働きは、

呼吸 → 酸素・自律神経 → 体内環境 → 全身の働き

という「一本の因果ライン」で動いています。

呼吸が深ければ、このライン全体がスムーズに回り、

呼吸が浅ければ、全身の働きが静かに低下していきます。

● 呼吸が浅くなると、体は“静かに止まり始める”

呼吸が浅いと、まず酸素が不足し、

次に自律神経が乱れ、

その結果、体内環境（代謝・免疫・体温など）が不安定になります。

これは、

最上流のエンジンが弱まると、下流の機能が連鎖的に落ちる

という構造そのものです。

● 呼吸の深さを決めるのは「睡眠中の物理」

呼吸の深さを決めているのは、

睡眠中に起こる

「気道角度の変化」「胸郭の沈み込み」「横隔膜の制限」──

この3つの“重力90度の呼吸の物理”です。

横になると重力の向きが変わり、

誰でも呼吸が浅くなりやすい構造になっています。

● 図で見る：体を回す「呼吸」の階層構造

体の上流にある呼吸の質が高まることが、病気を防ぎ、健康につながる。

体の上流にある呼吸の質が高まることが、病気を防ぎ、健康につながる。

呼吸 酸素 自律神経 体内環境 全身の働き

この5つの階層が、

上から順に“回っている” のが体の本質です。

● 医学は「呼吸の中身」を測れない

血液データや心拍は測れても、

呼吸の中身（深さ・質・角度）は測れません。

だからこそ、

呼吸の乱れは“見えない不調”として何十年もの間、蓄積することで、

気づかないうちに体の働きを落としていきます。

● 無意識の呼吸が、体の未来を決める

私たちは1日2～4万回呼吸しています。

そのほとんどは無意識です。

つまり、

無意識の呼吸の質が、体の未来＝寿命の方向性を決める

ということです。

【締め】

呼吸が浅い人ほど不調が増えやすいのは、

体の「流れ」が止まってしまうからです。

無意識で続く“程よい呼吸”は、

睡眠・代謝・免疫など、生命を回す土台そのもの。

その質が、体調の方向性＝寿命の方向性を決めます。

そして、睡眠時に体へかかる「重力90度の物理」が、

気道の角度を狂わせ、呼吸という最上流を乱し、

結果として全身のドミノ倒し（不調）を招きます。

当社は、アパレル3D設計で培った立体構造の知見をもとに、

この“呼吸の物理学”を体系化し、

睡眠・姿勢・代謝の改善に応用しています。

本啓発シリーズは、代表・虎谷が長年培ってきた

アパレル3D設計の知見と、自身の健康改善の実体験をもとに体系化したものです。

気道の物理構造・寝姿勢・呼吸の関係について、

今後も継続的に発信していきます。

【本リリースで述べた「睡眠中の呼吸」「低酸素」「自律神経」「心血管リスク」の背景には、以下のような国際的な学術研究があります。

1. ヒトの構造的・骨格的な低呼吸リスク（構造上の宿命）

Davidson TM. (2003)

The anatomic basis for the development of sleep apnea.

主旨： 二足歩行と言語獲得の代償として、ヒトは「睡眠中に気道が潰れやすい」という構造的弱点を持つ。

Isono S. (2012)

Obstructive sleep apnea of non-obese patients in Japan.

主旨： 日本人は肥満がなくても顎骨が小さく、物理的に気道が狭くなりやすい民族的特徴を持つ。

2. 低呼吸による低酸素・自律神経への影響（生理的ダメージ）

Somers VK, et al. (1995)

Sympathetic neural mechanisms in obstructive sleep apnea.

主旨： 低呼吸による酸素低下は、睡眠中でも交感神経を異常に活性化し、自律神経バランスを崩す。

Levy P, et al. (2011)

Sleep apnea as a cause of cardiovascular disease.

主旨： 間欠的な低酸素は血管に強い酸化ストレスを与え、動脈硬化や代謝異常の根本原因となる。

【会社情報】

トラタニ株式会社

代表：虎谷 生央

所在地：石川県かほく市

事業内容：アパレル3D設計、睡眠・呼吸研究

公式サイト：https://toratani-kokyu.jp