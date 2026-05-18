まん福ホールディングス株式会社

食に特化した事業承継プラットフォームを展開する、まん福ホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤智治、以下 「まん福HD」）は、2026年５月18日付で、下北沢で創業し、今年50周年を迎える「株式会社ジャックポットプランニング」（以下「ジャックポットプランニング」）の事業を承継いたしました。

まん福HDグループとしては、16社目（米国１社含む）の承継となります。

今後は、グループが展開する外食・食品・流通ネットワークとの連携をさらに進め、食材調達や商品開発、人材交流などを通じて、食の価値をさらに高めてまいります。

■ 地域で愛され続けた“食のカルチャー”を未来へ

【まん福ホールディングス株式会社】下北沢という街とともに歩み続けてきた“食の文化”を未来へ、ジャックポットプランニングをグループ化

ジャックポットプランニングは、下北沢を原点に、牡蠣・ビストロ・和洋創作など、多彩なブランドを展開してきました。

単なる飲食店ではなく、食材・空間・接客まで含めた“食体験”を大切にし、「また行きたい」と思っていただける店舗づくりを追求してきた企業です。

まん福HDは、後継者不在などを背景に失われつつある日本の食文化や地域に根ざした企業を承継し、その価値を未来へつないでいます。今回の承継においても、ジャックポットプランニングが長年培ってきたブランドやカルチャー、そして“食への想い”を大切に引き継ぎながら、さらなる成長を目指してまいります。

■ 創業50年の重みと、次の50年へ

創業から50年という節目は、一つのブランドが半世紀にわたり社会に必要とされ続けてきた証です。下北沢を原点に、多彩な"食の場"を提供してきたジャックポットプランニングは、お客様の日常に寄り添い続け、地域文化の一部として深く根付いてきました。まん福HDは、この半世紀が育んできた信頼とカルチャーを未来へつなぐことに大きな価値を見出し、今回の承継を決断いたしました。50年の歩みを礎に、次の世代が誇れる食のブランドへとさらに育ててまいります。

■ “食のプラットフォーム”としての広がり

ジャックポットプランニングのグループ化により、まん福HDが展開する外食・食品・流通ネットワークとの連携を進めることで、食材調達や商品開発、人材交流など、グループ全体でのシナジー創出を図ってまいります。

また、ジャックポットプランニングが持つブランド力や店舗開発力を活かし、グループ全体として“また行きたい”と思っていただける店舗づくりをさらに強化してまいります。

ジャックポットプランニング店舗情報

７ブランド、全18店舗（2026年５月18日現在）

各ブランドの店舗情報につきましては、公式ウェブサイトをご参照ください。

（https://www.jack-pot.co.jp/brand）

■ジャックポットプランニング 新社長：秋山 存 コメント

今年、創業50周年を迎えるジャックポットプランニング様を事業承継させていただけることを、大変光栄に思っております。

下北沢で開業された「JackPot」や「都夏」は、多くのお客様に愛され続けてきた伝説的なお店です。

前オーナーの中川様が長年守り続けてこられた想いや文化をしっかりと受け継ぎながら、時代が変わり、AIが進化し時代が変化する中でも、人と人とが顔を合わせ、語り合える飲食店の価値を、これからも提供し続けていきたいと考えております。

ジャックポットプランニング 新社長秋山 存

■まん福HD 代表取締役社長：加藤 智治 コメント

ジャックポットプランニング様とのご縁に感謝するとともに、今回の承継により、当社グループにおける外食事業の可能性がさらに広がることを期待しております。

同社が長年大切にされてきた“食を想い、食を考える”という姿勢や、お客様に愛され続けてきた店舗づくりをしっかりと受け継ぎながら、さらなる成長につなげてまいります。

今後も、日本の食文化を未来へつなぎ、その価値を広げていく取り組みを進めてまいります。

まん福HD 代表取締役社長 加藤 智治■ジャックポットプランニング 概要

会社名 ：株式会社ジャックポットプランニング

住所 ：東京都世田谷区代沢５-17-４ MJバーゼ１F

代表取締役社長：秋山 存

事業内容 ：飲食店の経営

HP ： https://www.jack-pot.co.jp/

まん福HDの事業概要

日本の中小企業において、後継者不在は依然として大きな社会課題となっており、特に食業界では、地域で長く愛されてきた企業やブランドが、事業継続の難しさに直面しています。

まん福HDは、こうした課題に向き合うため、2021年４月に食業界で豊富な経験を持つメンバーが集まり創業しました。後継者不在に悩む飲食店や食品関連企業に特化した事業承継を行い、創業から約５年で16社（米国１社含む）の事業を承継しています。

当社は、創業者や創業家の想い、そして長年培われてきた伝統やブランド価値を、従業員の皆さまとともに未来へつないでいくことを大切にしています。承継後に売却を前提とするのではなく、グループの一員としてともに成長・発展していくことを基本方針としています。単に事業を引き継ぐのではなく、その企業が持つ“うまい”や文化、地域とのつながりを未来へつないでいくことを目指しています。

■まん福HD 概要

会社名 ：まん福ホールディングス株式会社

HP ：https://manpuku-hd.jp

住所 ：東京都千代田区岩本町３-７-15VORT秋葉原VII5階

代表取締役社長：加藤 智治

事業内容 ：食に特化した事業承継プラットフォーム事業