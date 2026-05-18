【サンクゼール財団】公益財団法人への移行のお知らせ

株式会社サンクゼール

一般財団法人サンクゼール財団（所在地：長野県上水内郡信濃町大字平岡2249番地1/代表理事：久世まゆみ/以下、「当財団」）は、内閣府より公益認定を受け、「公益財団法人サンクゼール財団」として新たな一歩を踏み出しました。

当財団は、2023年12月21日に、株式会社サンクゼールの創業者 久世良三・まゆみ及び同社により設立されました。これまで、令和6年度能登半島地震への義援金や、長野県内を対象とした子ども食堂等の助成事業を実施し、延べ43件、総額1,025万円の支援に取り組んでまいりました。

今回の公益認定を、私たちは社会からの信頼と期待の表れとして真摯に受け止めています。公益法人としての責任を自覚し、より高い公益性・透明性の確保と信頼性の高い活動に取り組んでいきます。

サンクゼール財団のこれまでのあゆみ

当財団は2023年12月21日の設立以降、「すべての人に、愛と喜びのある食卓を。すべての人に、温かい光を。」という想いのもと、食を通じた支援活動に取り組む団体及び個人を中心に、その活動を支えるべく活動してまいりました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/158568/table/189_1_b8dcf2b61b2f7f980bf20ee4264628a4.jpg?v=202605180451 ]

これまでに延べ43件、総額1,025万円の支援を行っています。

今後の取組み

公益財団法人として、当財団は以下のような取り組みを、本邦及び海外において推進してまいります。

1. 子どもや高齢者、生活困窮者等の貧困・孤立・孤独対策、発展途上国・紛争地帯・難民等への支援及び食や食育の支援等を行う団体及び個人への助成事業

2. 災害発生時の被災地への食料・生活物資等の支援事業

3. 食品ロスの削減及び食育等の支援に関する調査・研究事業

4. 食生活の改善及び食育等に関するシンポジウム、講演会、料理教室、講習・研修会等の開催

5. その他当法人の目的を達成するために必要な事業

設立者インタビュー公開のお知らせ

公益財団法人への移行にあわせ、設立者である久世良三・まゆみへのインタビュー記事を公開しました。

財団設立に至るまでの歩みや想いを、前編・中編・後編の全3回にわたって紹介しています。

本リリースではお伝えしきれない背景やストーリーについて、ぜひご覧ください。

▼記事はこちら

（前編）https://stcousair-foundation.org/?p=4325

（中編）https://stcousair-foundation.org/?p=4332

（後編）https://stcousair-foundation.org/?p=4341

久世まゆみ・良三コメント

代表理事 久世まゆみ

「子ども食堂に取り組んでいる方々にお伝えたいのは、「本当に尊い仕事をされている」ということです。

孤独や資金面の不安、周囲の理解など、さまざまな困難があると思いますが、それでも人の命を救い、支えている大切な活動です。

無理をしすぎず、それでも続けていってほしい。私たちも小さな財団ですが、少しでも『愛と喜びのある食卓』を広げられるよう努力していきます。」

評議員 久世良三

「株式会社サンクゼールの創業も、小さなペンションから始まり、大きな借金からのスタートでした。

決して順風満帆ではありませんでしたが、目の前のことを一つ一つ誠実に続けていくことで信用が積み重なり、あきらめずに歩んできたことが大きな財産となっていきました。

サンクゼール財団も同じです。まだ小さな一歩ですが、将来は想像もつかないような存在になっているかもしれない。日本同様に、ビジネスさせていただいているアメリカやアジアでも、地元の方々の信用を得て貢献しながら夢を実現させていきたいと願っております。サンクゼールの理念が、後継者やパートナーの皆さんに受け継がれていますので楽しみです。」