ムーンライダーズ 新作を携えて 久々のCLUB QUATTRO TOUR が決定！
日本コロムビア株式会社
「火の玉ボーイ」でデビューし、本年で50周年を迎えたムーンライダーズ。
50周年を記念するニューアルバムを8月後半にリリースすることが決定し、
レコ発記念ツアーを大阪を皮切りに、名古屋、東京のクラブクアトロで開催する。
2020年のコロナ禍に渋谷クラブクアトロで無観客配信ライヴを行なって以来のクラブクアトロでのライヴとなる。
1996年に名古屋、心斎橋のQUATTROに初出演以来、さまざまな形態でライヴを行なってきた縁の会場だが、「東名阪」クアトロツアーは実に久しぶりとなり、新旧の楽曲を7名のメンバーで演奏する。
LIVE 2026
moonriders QUATTRO tour with bran-new album
出演：ムーンライダーズ
日程
梅田クラブクアトロ 9月5日(土) 開場17:00, 開演17:45
名古屋クラブクアトロ 9月6日(日) 開場17:00, 開演17:45
東京クラブクアトロ 9月12日(土) 開場17:00, 開演18:00
9月13日(日) 開場16:00, 開演17:00
チケット料金 全会場共通
自由席 9,900円 スタンディング7,900円 (各＋１ドリンク600円)
お問合せ
梅田クラブクアトロ 06-6311-8111
名古屋クラブクアトロ 052-264-8211
渋谷クラブクアトロ 03-3477-8750
ムーンライダーズ
1976年のデビューから30年以上のキャリアを誇るロックバンド。
メンバー全員が卓越したソングライター・アレンジャーであり、先鋭的な音楽性と卓越したポップセンスで、日本のロック・ポップスシーンに多大な影響を与え続けている。
オフィシャルサイト
www.moonriders.net