AlpacaTech、アンソロピックが公開する金融業界向けAIエージェント・スキルと自社構築基盤「MixSeek」を連携した「MixSeek AIデータレイク」を提供へ

株式会社FOLIOホールディングス

SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社であるAlpacaTech株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：四元 盛文、以下「AlpacaTech」）は、米アンソロピック社が公開する金融業界向けAIエージェントのリファレンス実装「financial-services」を参考に、各種スキルを日本株向けに移植し、適時開示情報閲覧サービス（以下、TDnet）・有価証券報告書閲覧サイト（以下、EDINET）等の公開情報を用いて動作検証できるAI-Readyデータ基盤「MixSeek AIデータレイク」（以下、本基盤）を5月15日に構築しました。

（financial-services：https://github.com/anthropics/financial-services）

2026年5月5日にアンソロピックは金融業界向けのAIエージェントを発表しており、AlpacaTechは自社構築基盤「MixSeek」を活用し、日本株データに適用した基盤を迅速に整備しました。これにより、金融機関や事業会社とともに、アンソロピックが公開する金融業界向けAIエージェント・スキルを活用したAIエージェントの高度かつ先進的なPoCを、本基盤の利用で実施可能となりました。

本基盤は、TDnetの決算短信・決算資料・適時開示・招集通知・コーポレートガバナンス報告書、EDINETの有価証券報告書・半期報告書等の公開情報を、AIエージェントにより高速かつスケーラブルに参照できる、高度で最適化されたAI-Readyデータ基盤を整備しています。またアンソロピックのAIエージェント・スキルが前提としている、外部の金融データベンダーとの契約に依存せず、公開情報を主な情報源としPoCを行うことが可能です。

【開発背景】

金融業界では、生成AIやAIエージェントの進化により企業調査・決算分析・レポート作成・投資仮説の検証等の業務におけるAI活用への期待が高まっています。

アンソロピックは、金融業界向けAIエージェントのリファレンス実装として「financial-services」を公開し、投資銀行・リサーチ・ウェルスマネジメント・プライベートエクイティ・ファンド管理等、複数の金融ワークフローに対応するエージェントやスキルの設計例を提供しています。

日本株分析においては、TDnetやEDINETで公開されるPDF形式の開示資料が重要な一次情報となります。これらの資料をAIエージェントが安定的に参照・検索・分析するためには、PDF解析をはじめテキスト抽出・チャンク化・メタデータ付与・検索インデックス化・企業名や証券コードによるフィルタリング等、独自のデータ基盤が必要になります。

AlpacaTechが開発した「MixSeek」は、企業のAI活用やDXを推進するAI活用技術基盤であり、ChatGPT・Gemini・Claude・Grok等複数のAIモデルを組み合わせて活用し、より高度な分析結果の生成を実現します。外部データと連携し、各社の目的に応じたカスタマイズが可能であり、事業データ分析による施策検討やファクトチェック・ペルソナ分析など幅広い用途で活用できます。

（AlpacaTech 2025/12/23 プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000101.000123546.html）

今回この「MixSeek」の基盤上に、アンソロピックが公開する金融業界向けAIエージェントの各種スキルを日本株向けに移植し、実際の公開情報を用いたPoCに活用できる環境を整備しました。

【PoC可能なAIエージェント・スキル】

本基盤には、アンソロピックの「financial-services」に含まれる金融分析ワークフローをベースに、AIエージェント・スキルを日本株・日本語開示資料向けに移植しています。PoCが可能なスキルは以下のとおりです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123546/table/139_1_f52bbf86f2172f91028353ddabae2f84.jpg?v=202605180151 ]

これらのスキルは、本来外部金融データベンダーからの情報提供を前提としたワークフローを、日本株の公開情報を中心に扱う構成に置き換える形で設計しています。またこれら以外にも、お客さまの要望に応じて複数のAIエージェント・スキルを活用したPoCの実施が可能です。

なおPoCの実施は、AlpacaTechの環境下だけではなく、自社でご契約のChatGPT（Codex）・Claude・Geminiを活用した形にも対応しています。

今後もAlpacaTechは、先端的な技術動向を積極的に取り入れつつ、AI技術を活用し、金融機関や事業会社におけるデータ利活用の基盤構築や革新的なソリューション提供を行ってまいります。

【勉強会開催のお知らせ】

本リリースで紹介したシステムで動かすアンソロピックが公開する金融業界向けAIエージェント・スキルを徹底解説する勉強会をオンラインで 6月4日(木) 16:00より開催します。以下の申し込みフォームより6月2日(火)18:00までにご応募いただいた方へ、ウェビナーのURLを送付いたします。ご興味のある方はぜひご応募ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123546/table/139_2_ea394854578eedaddacee0e856b26f06.jpg?v=202605180151 ]

＜製品に関するお問い合わせ先＞

AlpacaTech株式会社 ソリューション事業部

E-mail：ask@alpaca-tech.ai

・ChatGPTはOpenAIの商標または登録商標です

・ClaudeはAnthropicの商標または登録商標です

・GeminiはGoogle LLCの商標または登録商標です

■株式会社FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションを提供する株式会社FOLIOと、金融業界向けの投資・運用・調査・分析・システム連携に係るソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。なおFOLIOホールディングスは、東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

所在地：東京都千代田区一番町16-1共同ビル一番町4階

事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎

設立：2019年4月1日

URL： https://folio-hd.com

■AlpacaTech株式会社 会社概要

所在地：東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町703

事業内容：AI技術を用いた金融市場予測・データマネージメント・システム開発等のソリューション、投資助言・代理業

登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3453号

加入協会：一般社団法人 資産運用業協会

代表者：代表取締役CEO 四元 盛文

設立：2022年7月8日

URL：https://www.alpaca-tech.ai/