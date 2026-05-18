アソビュー！、GW明けの“賢い遊び方”を応援する「イマトク！キャンペーン」を5月18日（月）より開催

アソビュー株式会社

休日の便利でお得な遊び予約サイト「アソビュー！」（URL：https://www.asoview.com/、以下「アソビュー！」）を運営するアソビュー株式会社（所在地：東京都品川区、代表執行役員CEO：山野智久、以下、当社）は、ゴールデンウィーク（GW）明けのレジャーを賢くおトクに楽しむための企画「GW後のイマがおトク！快適に遊べるチャンス！イマトク！キャンペーン(https://www.asoview.com/brand/202605_imatoku/)」を、2026年5月18日（月）より実施いたします。

■ 最大64％オフでお得に遊べるのは今だけ！

アソビュー！では、より多くのお客様に多様な遊び・体験をお得に楽しんでいただくため、年間を通して様々なキャンペーンを実施しております。

「イマトク！キャンペーン」は、ゴールデンウィーク後の比較的混雑しない時期に、快適でお得なレジャー体験を提供したいという思いで、昨年から実施しているキャンペーンです。

物価高の中で気兼ねなく遊んでいただけるよう、最大64％オフになる商品もご用意いたしました。

※「最大○○%OFF」は3,000円OFFクーポン利用時の最大割引率です。プランや購入枚数により実際の割引率は異なります。

■ 注目対象施設・プランの紹介（一例）

本キャンペーンでは、全国の幅広いジャンルの施設・アクティビティが対象となります。

■ 「イマトク！キャンペーン」概要

【大人気レジャー施設で家族の思い出作り】- キッザニア（東京・甲子園）- NIFREL（ニフレル）- カワスイ 川崎水族館- 西武園ゆうえんち- ネスタリゾート神戸- ニジゲンノモリ【初夏の爽やかな風を感じるアクティビティ】- 沖縄のマリンレジャー（沖縄マリンサービス碧、海あしび 等）- 関東・関西のリバーアクティビティ（グランデックス奥多摩、タオアドベンチャー、アムスハウス＆フレンズ 等）- 各地のサーフィン、SUP（鎌倉ハイサーフ、Mau Surf 等）

3週連続で、キャンペーンページ内でご紹介しているプランで使える特別クーポンを配布します。

- キャンペーン名： GW後のイマがおトク！快適に遊べるチャンス！イマトク！キャンペーン- キャンペーンページ：https://www.asoview.com/brand/202605_imatoku/- 開催期間： 2026年5月18日（月）12:00 ～ 6月7日（日）23:59- クーポン配布スケジュール：第1弾：5月18日（月）12:00～ / 第2弾：5月25日（月）12:00～ / 第3弾：6月1日（月）12:00～- クーポン利用期限： 2026年6月7日（日）23:59まで- 対象体験期間： 2026年6月30日（火）23:59までの体験・購入- 利用方法： お申込時に必ず「イマトク！」クーポンを選択してください。※クーポンは配布予定数に達し次第、早期に終了する場合があります。アソビュー！について

全国約10,000店舗の事業者と提携し、国内の遊び・体験プログラムを約620ジャンル・約28,000プランを紹介している、週末の便利でお得な遊び予約サービスです。「パラグライダー」や「ラフティング」など地の利を活かしたアウトドアレジャーのほか、「陶芸体験」や「そば打ち体験」など地域に根ざす文化を活かした魅力的な体験、「遊園地」や「水族館」などのレジャー施設、日帰り温泉など、様々な遊びを掲載しています。

WEBサイト：https://www.asoview.com/

アプリDLはこちら：https://app.adjust.com/138x1dst

アソビュー株式会社について

「生きるに、遊びを」をミッションとし、“遊び”が衣食住に並ぶ人生を豊かに彩るものとして、Well-Beingな社会の実現を目指しています。

休日の便利でお得な遊びの予約サービス「アソビュー！」、大切な人に思い出を送る体験ギフト「アソビュー！ギフト」、観光・レジャー・文化施設向けDXソリューション事業を提供しています。

設立年月：2011年3月14日

資本金：10億円

代表者名：代表執行役員CEO 山野 智久

本社所在地：東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー8F

事業内容：遊びやレジャーアクティビティの予約マーケットプレイス事業、レジャー業界向けDX推進事業など

URL：https://www.asoview.co.jp/