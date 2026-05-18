H&Mから、イタリア老舗スポーツウェア”LOTTO”とのコラボレーションコレクションが発売

H&MLotto H&M : T-sh \3,999

H&Mは、1973年にモンテベッルーナで創業したイタリアの老舗スポーツウェアブランド、LOTTOとのコラボレーションコレクションを発表します。スポーツの文化的影響力がファッションをかたち作り続けている今、今回のコレクションはLOTTOのアーカイブを基に、グラフィックで大胆な現代的視点で再解釈し、スポーツシーンだけでなくファッションシーンでもスタイリングを昇華させるデザインに仕上げています。

キャンペーンページ :https://www2.hm.com/ja_jp/men.html

Lotto H&M : Shorts \6,999、Lotto H&M : Socks \1,999、Lotto H&M : T-sh \3,999、Lotto H&M : Shorts \6,999、Lotto H&M : Socks \1,999

サッカーの文化とコミュニティを核に据えた本コレクションは、それぞれのキャラクターを生き生きと表現したスタイリッシュなルックスを通じて、物語を紡ぎ出しています。選手、監督、審判、チーム、そしてサポーターのそれぞれが、アイデンティティと文化を体現するワードローブを構築するためのインスピレーションの源となっています。その結果、ピッチの上でも外でも、そしてその間のあらゆるシーンで通用するスポーツウェアの美学を称えるコレクションが誕生しました。

LOTTO H&M : T-sh \3,999、Short \3,999、Socks \1,999、Shoes \5,499

LOTTO H&M : Shoes \5,499

鮮やかなカラーのジャージーセット、ポロシャツ、ショートパンツ、ハイソックスには、グラフィックなストライプ柄や、LOTTOのアーカイブから直接引用したダブルダイヤモンドのジャカード柄が施されています。

LOTTO H&M : Polo shirt \4,999 、Shorts \3,999、

ピッチを離れても、オーバーサイズのフェイクレザーショートパンツやテーラードブレザーを、同じスポーティな気楽さで着こなすことを提案しています。ロゴ入りキャップ、スカーフ、スニーカーなどのグッツ類がスタイルを引き立てます。すべてのアイテムは、ゲーム用の装いとオフの装い、伝統と現代性を自由に組み合わせられるようデザインされています。

LOTTO H&M : Tie \1,999、Shorts \6,999、Socks \1,999、Shoes \5,499LOTTO H&M : Shorts \6,999、Socks \1,999

「LOTTOのアーカイブを扱うことは、スポーツ文化の特別な一章を開くような感覚でした。そこには、本物のノスタルジーと信頼感が詰まっています。私たちは、両ブランドの『ファッショナブルなスポーツウェアを生み出してきた』という伝統を活かしつつ、この瞬間にふさわしいものを創り上げ、その精神を称えたいと考えました」

Andreas Lowenstam, Design Lead Menswear at H&M.

LOTTO H&M : T-sh \3,999LOTTO H&M : T-sh \3,999

「LOTTOは常に、パフォーマンスとカルチャーの交差点に存在してきました。H&Mとの今回のコラボレーションは、私たちの伝統を現代的な視点で表現するユニークな場を提供し、スポーツとスタイルを、本物らしさと世界的な普遍性を兼ね備えた形で融合させています。私たちは共に、共通の視点を反映し、スポーツにインスパイアされたスタイルが世界中で文化を形成し続けている現代の消費者に響くようデザインされたコレクションを生み出しました」

Jameel Spencer, Chief Marketing Officer, Fashion & Sports at WHP Global, owner of the LOTTO brand.

コレクション詳細

発売日：2026年5月21日(木)

商品型数 : メンズウェア全21型

商品価格帯：1,499円～9,999円(税込み価格)

展開店舗： H&M一部店舗および公式オンラインストア(hm.com)