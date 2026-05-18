「ほっともっと」全国の店長が選んだ、『麻辣湯弁当』『ガパオライス』おすすめポイント！ 麻辣湯弁当1位『じんわり痺れる本格的な味わい』、ガパオライス1位『スパイシーでクセになる味わい』

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2026年4月末現在、2,423店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)

このたび「ほっともっと」では、5月8日(金)より販売している『麻辣湯弁当』『ガパオライス』のおすすめポイントを全国の店長にアンケート調査いたしました。商品を購入する際には、どんな商品か気になる方も多いのではないでしょうか？店長のおすすめポイントからその美味しさを解明していきます。

■調査概要

対象：全国ほっともっとの店長33名男女

調査内容：『麻辣湯弁当』『ガパオライス』のおすすめポイントを選択肢の中から2つ選択

調査期間：2026年5月13日(水)～5月14日(木)

■商品概要

痺れる辛さがクセになる！具材たっぷりの『麻辣湯弁当』が新登場

痺れる辛さが魅力の『麻辣湯(マーラータン)弁当』が初登場。チキンベースのスープに本醸造醤油を合わせ、豆板醤(トウバンジャン)・山椒・花椒(ホアジャオ)・唐辛子をブレンド。さらに麻辣醤(マーラージャン)・豆鼓醤(トウチジャン)を加えることで、奥行きのあるコクを引き出しました。ピリッとした鋭い辛さと、じんわり痺れる本格的な味わいをお楽しみいただけます。具材はキャベツ、玉葱、人参、もやし、きくらげ、豚肉に、もちもち食感の「平太はるさめ」を合わせた計7種類。食べ応えのあるボリューム満点な一杯です。また、まろやかなチーズと辛さの一体感を楽しめる『チーズ麻辣湯弁当』も販売いたします。チーズがスープに溶け込み、濃厚で深みのある味わいをご堪能ください。

これぞ本場の味わい！スパイシーでクセになる『ガパオライス』

毎年ご好評いただいている期間限定メニュー『ガパオライス』が今年も登場。ホーリーバジルとスパイスが効いた“タイ直輸入”のガパオソースで、鶏ひき肉を香ばしく炒めました。刺激的な辛さがクセになる、本場さながらの本格的な味わいです。レモンを絞って爽やかな酸味を合わせたり、別添のナンプラー(魚醤)で独特の旨味と深い味わいを堪能できたりと、味の変化をお楽しみいただけます。また、今年は麺タイプの『ガパオまぜ麺』も新登場。もちもちの中太麺にスパイシーな具材がよく絡み、一度食べたらやみつきになる美味しさです。

・発売商品

痺れる辛さ 麻辣湯弁当 730円

まろやかチーズ×痺れる辛さ チーズ麻辣湯弁当 830円

気軽に本格タイ料理 ガパオライス 690円

もちもち麺と相性抜群！ ガパオまぜ麺 690円

・発売日

2026年5月8日(金)

・発売店舗

全国の「ほっともっと」2,423店舗(4月末現在)

■調査結果

＜麻辣湯弁当/チーズ麻辣湯弁当＞

1位： じんわり痺れる本格的な味わい

2位： スパイスがブレンドされたスープが美味しい

3位： 平太はるさめのモチモチ感が良い

＜ガパオライス/ガパオまぜ麺＞

1位： スパイシーでクセになる味わい

2位： 手軽にタイ料理を楽しめる

3位： タイ直輸入ソースによる本格感

『麻辣湯弁当』で最も多くの票を集めたのは『じんわり痺れる本格的な味わい』というポイントでした。2位は『スパイスがブレンドされたスープが美味しい』、3位は『平太はるさめのモチモチ感が良い』でした。

『ガパオライス』で最も多くの票を集めたのは『スパイシーでクセになる味わい』というポイントでした。2位は『手軽にタイ料理を楽しめる』、3位は『タイ直輸入ソースによる本格感』でした。

“旨辛アジアフェア”第2弾のメニューをぜひお楽しみください。

■店長の商品おすすめコメント

＜麻辣湯弁当/チーズ麻辣湯弁当＞

「本格的な痺れる辛さをお求めの方に、とてもおすすめです！」

「流行りの麻辣湯がおうちで気軽に楽しめます」

「辛くて美味しいので、ごはんが進みます」

＜ガパオライス/ガパオまぜ麺＞

「スパイスとナンプラーの旨味がかけ合わさって、美味しいです！」

「毎年人気のガパオライスをぜひ一度お試しください！」

「ほっともっとならではの本格的な美味しさに仕上がっています」

■便利でお得な「ほっともっと」のネット注文！

「ほっともっと」のネット注文では、6日先までのご注文や、オードブル、パーティメニューの

ご予約が可能です。さらに、ネット注文限定でご利用可能なアプリクーポンも配信中です。

・ネット注文サイト

URL：https://www.hottomotto.com/netorder/

※価格はすべて税込です

※一部店舗では商品内容が異なる場合がございます