【野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～】マッチョたちがヘトヘト…！バランスボールで没入感MAX！新感覚アクションゲーム「BBアドベンチャー」あす5月19日（火）よる9時25分～放送
東京メトロポリタンテレビジョン（TOKYO MX）で毎週火曜日21:25～21:54に放送中のゲームバラエティ番組『野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～』。あす5月19日（火）の放送内容をお知らせいたします。
今回はインディーゲーム界に新風を巻き起こすこと間違いなしの超新感覚アクションゲーム「BBアドベンチャー」に挑戦！実際のバランスボールと加速度センサーを融合し、操作キャラと同じようにぴょんぴょんつき進め！体力自慢の真価が問われる野田軍。しかし一筋縄ではいかない展開を愛する野田クリは、またもエキセントリックなお題を家臣（しんや・青木マッチョ）に課すのであった…
『野田クリの野望』は、ゲームの“深すぎる”世界にどっぷり浸かる30分！ゲームを愛する武将・野田クリスタルが、毎回マニアックな知識を持つ「ゲーム界の傾奇者」と接見。“ゲーム戦国時代”の雄となるべく、他ゲーム番組ではあまり触れられていないニッチなジャンルや、未知の領域を開拓。
猛者ゲーマーたちによる独自の遊び方や、マニアックすぎるゲームの楽しみ方も紹介していく…！野田将軍を支える主な家臣は、お笑い界屈指のマッチョ芸人・青木マッチョ（かけおち）、帝京大出身のラグビー芸人・しんや。
【PR動画】
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lSF6s-dwdlw ]
https://youtu.be/lSF6s-dwdlw
■場面写真公開
◆番組概要
※放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。
【タイトル】 野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～
【放送日時】 2026年5月19日(火) 21:25～21:54 ＜TOKYO MX1＞
※毎週火曜日21:25～21:54 ＜TOKYO MX1＞
【 配信 】 Rチャンネルにて放送同時配信
TVerにて4週間見逃し配信
https://tver.jp/series/srms86j6tm(https://tver.jp/series/srms86j6tm)
【 出演 】野田クリスタル（マヂカルラブリー）、しんや、青木マッチョ（かけおち）、
岡崎真悟（BBアドベンチャー開発者）
【 番組HP 】 https://s.mxtv.jp/variety/nodacry_yabou/(https://s.mxtv.jp/variety/nodacry_yabou/)
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