【九州エリア初開院】天神地下街出口すぐ！17院目「クリニックフォア天神」2026年6月1日（月）開院

九州初！「クリニックフォア天神」が2026年6月1日に開院

医療法人社団エムズ

対面診療とオンライン診療を提供するクリニックフォアグループ（以下、クリニックフォア）は、2026年6月1日（月）、全国17院目、九州エリア初進出となる「クリニックフォア天神」を福岡市中央区天神に開院いたします。

天神エリアは、地下鉄・西鉄・バスが集中する九州最大規模の交通結節点であり、周辺にはオフィスビルが密集する一方、九州を代表する大型商業施設や飲食店が立ち並ぶ、非常に活気のある地域です。日々この街で働くビジネスパーソンから、お買い物などで訪れる来街者の方々まで、多様なライフスタイルを持つ人々が絶えず行き交う天神は、利便性の高い医療への潜在的ニーズが非常に高いエリアでもあります。

クリニックフォアは、皆さまの「健康」と「時間」を大切にする、徹底的な“患者ファースト”のクリニックを目指しています。テクノロジーを最大限に活用し、Web予約による待ち時間の短縮はもちろん、予約から診察券、会計までスマホ1つで完結するストレスフリーな医療体験を提供いたします。

今回、九州初拠点として誕生する 「クリニックフォア天神」も、地下鉄天神駅 西1出口からすぐという「アクセスの良さ」と、スマホで完結する「待たせない診療体験」を強みに、忙しい毎日を過ごす方々が通いやすく、継続しやすい“プライマリ・ケア”を届けてまいります。今後も、誰もが「困ったときにすぐ頼れる医療」を享受できる社会の実現に向け、生活に寄り添った新しい医療体験を追求してまいります。

※症状、診療内容、混雑状況等により、診察までにお時間をいただく場合があります。

【クリニックフォア天神 概要】

■ 天神地下街出口すぐ。雨の日も、お買い物のついででも。

天神地下街の出口からほど近い立地のため、雨の日や冬の寒い日でも地下から抜けてすぐにご来院いただけます。地下鉄・西鉄・バスなど、どこからでもアクセスしやすく、周辺には大型商業施設や飲食店も集積しているため、お買い物や外食のついでにも立ち寄りやすい環境です。

■ Web予約＆事前問診で、スキマ時間に受診が可能。

スマートフォンから簡単に予約・事前問診が完了し、スキマ時間に受診できる診療体験を提供します。また、平日は19時まで診療しています。

■ 全国17院のカルテ共有＋対面・オンライン両対応で、いつでもどこでもかかりつけ医に。

クリニックフォアは全国に17院を展開し、グループ間でカルテを共有。出張先や帰省先の近くのクリニックフォアでもスムーズに継続診療が受けられます。また、対面診療に加えオンライン診療にも対応しており、「通えるときは対面で、忙しいときはオンラインで」と状況に合わせて使い分けが可能です。

※診療の対応科目・対応状況は院によって異なります。



〈概要〉

◇名称 ：クリニックフォア天神

◇所在地 ：福岡県福岡市中央区天神三丁目16番17号 天神鍛冶町ビル 3F

◇アクセス ：地下鉄空港線「天神駅」／徒歩約5分 (天神地下街 西1出口3分)

西鉄天神大牟田線「西鉄福岡（天神）駅」／徒歩約7分

地下鉄七隈線「天神南駅」／徒歩約10分

◇診療開始日 ：2026年6月1日（月）

◇予約サイト公開：2026年5月18日（月）

◇診療科目 ：内科、アレルギー科、皮膚科 など

◇診療時間 ：平日 9:30～13:30 / 15:00～19:00（最終受付は診療終了の30分前）

土日祝 休診

【クリニックフォアの特徴】

クリニックホームページ（予約もこちら） :https://www.clinicfor.life/tenjin/

通いやすく、すぐ診る、しっかり診る。※便利で快適な“スマートクリニック”を実現

クリニックフォアは、「どんな症状でもまず最初に相談できる存在＝プライマリ・ケア」を重視し、日常的な不調から継続的な健康管理まで、幅広く対応しています。また、「すぐ診てほしい、いつも診てほしい人のために」という理念のもと、生活動線上にある“身近なクリニック”として、地域社会の健康維持に貢献してまいります。

※症状、診療内容、混雑状況等により、診察までにお時間をいただく場合があります。

診察予約をアプリで簡単「クリフォアアプリ」

クリニックフォア公式サイトはこちら :https://www.clinicfor.life/対面診療の安心・安全への取り組み :https://www.clinicfor.life/concept/safecare/

「クリフォアアプリ」をご利用いただくと、診療予約だけでなく、検査結果や領収書の確認、セルフケア商品の購入やヘルスケア情報を用いた健康管理など、アプリひとつで簡単便利にご利用いただけます。

※「クリフォア」は提携先アプリです。一部サービスのご利用には会員登録が必要です。

※一部、アプリに対応していない検査項目があります。検査結果の表示には、1 週間程度かかります。

※天神院をご利用の場合、アプリでの検査結果表示機能は現在準備中です。恐れ入りますが、結果の確認方法は院内でのご案内をご確認ください。

アプリの詳細はこちら :https://health.clinicfor.life/app