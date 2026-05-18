【ハンドボール】2026年度NTA（ナショナルトレーニングアカデミー）のお知らせ

公益財団法人日本ハンドボール協会昨年度の育成合宿のようす

公益財団法人日本ハンドボール協会は、2026年度もNTA（ナショナルトレーニングアカデミー）を実施します。



NTAは、男女代表チームのオリンピック出場とメダル獲得を目標とした中長期強化計画の一環として設置されたエリート育成プログラムです。

全国から有望選手を発掘し、将来の日本代表強化へとつなげる役割を担っています。



2026年度のNTAでは、年間計4回の育成合宿(内、1回はGKのみの合宿)と海外遠征を予定しており、各合宿・遠征を通して、ハンドボールの技術はもちろん、将来の日本代表としての『人間力』も育成していきます。

2026年度のNTAに選出された選手は、以下のとおりです。

この選手たちの中から、各合宿ごとに参加選手を選出し、合宿を開催していきます。



2026年度 NTA名簿【女子】

女子名簿を確認する(https://handball.or.jp/uploaded_file/content/doc/1490/2026%E5%B9%B4%E5%BA%A6NTA%E5%90%8D%E7%B0%BF%E5%A5%B3%E5%AD%90.pdf)

2026年度 NTA名簿【男子】

男子名簿を確認する(https://handball.or.jp/uploaded_file/content/doc/1490/2026%E5%B9%B4%E5%BA%A6NTA%E5%90%8D%E7%B0%BF%E7%94%B7%E5%AD%90.pdf)

合わせて、第1回育成合宿の参加選手・各スタッフについてもお知らせします。



【NTA第1回育成合宿】

■日 程：2026年5月19日（火）～21日（木）

■場 所：東京都・味の素ナショナルトレーニングセンター

■メンバー：下記リンクよりご確認ください



2026年度NTA第1回育成合宿メンバーリスト【女子】

女子メンバーリスト >(https://handball.or.jp/uploaded_file/content/doc/1490/2026%E5%B9%B4%E5%BA%A6NTA%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E8%82%B2%E6%88%90%E5%90%88%E5%AE%BF%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%82%99%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E5%A5%B3%E5%AD%90.pdf)



2026年度NTA第1回育成合宿メンバーリスト【男子】

男子メンバーリスト >(https://handball.or.jp/uploaded_file/content/doc/1490/2026%E5%B9%B4%E5%BA%A6NTA%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E8%82%B2%E6%88%90%E5%90%88%E5%AE%BF%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%82%99%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E7%94%B7%E5%AD%90.pdf)



なお、同日程で【日・韓・中ジュニア交流競技会選手選考における合宿】として、

今回の第1回育成合宿に下記の高体連推薦選手が参加します。



【高体連推薦選手】メンバーリスト

高体連推薦選手リスト >(https://handball.or.jp/uploaded_file/content/doc/1490/%E9%AB%98%E4%BD%93%E9%80%A3%E6%8E%A8%E8%96%A6%E9%81%B8%E6%89%8B%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88.pdf)