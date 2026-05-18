世界が注目するアジアの激戦を制し、Minimalが国際チョコレートアワードで全9賞受賞

株式会社Bace

株式会社βace（東京都渋谷区、代表取締役:山下貴嗣）が展開する、日本発のスペシャルティチョコレート専門店 「Minimal - Bean to Bar Chocolate - (ミニマル)」（ https://mini-mal.tokyo/ )は、世界的チョコレート品評会「International Chocolate Awards（以下ICA）」Asia-Pacific 2026にて、「Arhuaco Lot 1」の金賞受賞をはじめ、銀賞4品、銅賞4品の合計9賞を受賞いたしました。今回の受賞で、11年連続累計112賞受賞となりました。

受賞を記念し、受賞したうちの7種の板チョコレートを数量限定で2026年5月19日より順次販売します。

本大会創設者のマーティン・クリスティ氏からも、ブランド名に込めた哲学である「最小限の加工（Minimal processing）」によってカカオの個性を引き出す独自の粗挽き製法に対し、高い評価と称賛をいただいています。

アジア・パシフィックの強豪が集う中での快挙

粗挽き製法も評価され、歴代受賞数は日本1※

※International Chocolate Awards2019年以降、Micro-batch - Plain/origin dark chocolate barsカテゴリにて

ICAは、世界各地から厳選された高品質なチョコレートを評価する、独立した国際的なチョコレートの品評会です。今回開催されたアジア・パシフィック大会は、世界でも特にレベルが高いとされる地域の一つであり、数多くのトップショコラティエ・チョコレートメーカーが技を競いました。

中でも、最も出品数が多く激戦区となった「Plain/origin dark bar」カテゴリーにおいて、Minimalは高い評価を獲得。特に「Arhuaco Lot 1」は、Rough ground（カカオの粗挽き製法）という部門では最高位である金賞を受賞いたしました。

ICA創設者 マーティン・クリスティ氏より、Minimalについてのコメント

「Minimalは、世界が注目する『最小限の加工』のリーダー」

本大会の主催者であり、チョコレート界の権威であるマーティン・クリスティ氏は、Minimalの独自の製法と哲学について次のように高く評価しています。

「Minimalのあえて『粗挽き』を選ぶスタイルは、伝統を重んじつつもカカオの新しい解釈を可能にする非常に賢明なアプローチです。特筆すべきは、粒子が緻密に計算（ホモジニアス）されており、食感そのものが風味をダイレクトに届けている点です。『チョコは滑らかでなければならない』という先入観を覆し、カカオ本来の味を損なわない『最小限の加工（Minimal processing）』の潮流において、Minimalはまさに世界のリーダーだと言えます。」

※マーティン・クリスティ氏のインタビュー全文は以下よりご覧いただけます

https://mini-mal.tokyo/blogs/journal/10749

受賞商品一覧

今回の大会では、産地ごとの個性を活かしたダークチョコレートから、今回初出品となるミルク、フレーバーまで幅広い部門で評価されました。

今すぐ味わえる、世界が認めた受賞商品

カカオだけで広がる、驚きの味わいの違い

今回の受賞を記念し、一度に受賞チョコレートが楽しめ「国際品評会受賞チョコレート 7枚セット」をオンラインストア・富ヶ谷本店にて、またGoldを受賞した「Arhuaco Lot.1」を、全店舗にて数量限定で販売します。

希少なカカオ豆や、ラム樽熟成などの特別な製法を用いたチョコレートも含まれるため、数量限定のご用意となりますが、ぜひカカオの多彩な味わいをお楽しみください。

●セット内容

１.Gold受賞：Arhuaco Lot.1 ×1枚

２.Silver受賞：India ×1枚

３.Bronze受賞：Madagascar ×1枚

４.Bronze受賞：Tanzania ×1枚

５.Bronze受賞：Ghana Rum Cask(Savory-Ghana)×1枚

６.Silver受賞：FRUITY MILK ×1枚

７.Bronze受賞：NUTTY MILK ×1枚

▼販売情報

商品名：国際品評会受賞チョコレート 7枚セット

価格：\12,780（税込）

発売日：オンラインストア 特別会員先行販売・2026年5月19日、一般販売・2026年5月22日

富ヶ谷本店 2026年5月29日

販売チャネル：オンライストア・富ヶ谷本店

※富ヶ谷本店では、各チョコレートを単品でもご購入いただけます

販売サイト：https://mini-mal.tokyo/products/100000001175

商品名：Arhuaco Lot 1

価格：1,880円

発売日：2026年5月29日

販売チャネル：全店舗（富ヶ谷本店・代々木上原店・祖師ヶ谷大蔵店・麻布台ヒルズ店・仙川店）

受賞セットほか、シルバーを受賞した以下商品を定番商品として販売しております。

板チョコレート「’Arhuaco（アルアコ）」

コロンビアのアルアコ族がつくる希少カカオを使用。独自の「粗挽き製法」によるザクザクとした食感と、ぶどうジャムのような果実味が特徴です。

▼販売情報

価格： \1,880（税込）

販売店舗：オンラインストア・富ヶ谷本店・代々木上原店・祖師ヶ谷大蔵店・麻布台ヒルズ店・仙川店

販売サイト：https://mini-mal.tokyo/products/100000000073

ショコラティエ・パティシエ含む

カカオ・チョコレートの職人チーム「Minimal」

Minimal は世界のカカオ産地を訪れ良質なカカオ豆から職人が一つ一つ手仕事でチョコレートの製造をしています。「丁寧にシンプルに、最高の素材を活かし香りを最大限に引き出す」という原点に真摯に、国内外の星付きレストランやトップパティスリーで腕を磨いてきたパティシエ・ショコラティエ・職人達が切磋琢磨し、チームワークでMinimalのチョコレートやスイーツをつくります。

素材のカカオは現地で発酵・乾燥作業の研究やレクチャーを行い、カカオ農家と一緒に高品質高単価に適うフレーバーの開発を行います。プランテーションの名残があるカカオ産業のサステナブルな経済的自立を目指し、技術支援やフェアでエシカルな取引を行います。2019年は JICA の ODA 案件化調査プロジェクトでニカラグアにおいてカカオの調査を行いました。

素材を活かす“引き算”の思想と独自製法により、国際品評会で 11 年連続・累計 112 賞を受賞。基本に忠実に、一方で伝統や手法にはとらわれない自由な発想で皆さまの生活に彩りを加える、“また食べたい！”と思っていただける「こころに遺るチョコレート」をお届けしたいと思います。

Minimal 店舗情報

カフェスペースを併設。コーヒーとチョコレート、パフェなどもお楽しみいただけます。

■Minimal 富ヶ谷本店

住所：東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 1F

アクセス：小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩 6分

営業時間：11:30～19:00(L.O 18:30) 定休日無

■Minimal The Baking 代々木上原

住所：東京都渋谷区上原 1-34-5

アクセス：各線「代々木上原駅」 徒歩2分

営業時間：11:00～19:00 定休日無

■Patisserie Minimal 祖師ヶ谷大蔵

住所：〒157-0073 世田谷区砧8丁目8-24

アクセス：小田急線 祖師ヶ谷大蔵駅南口 徒歩3分

営業時間：10:00～18:00 不定休 ※公式サイトやSNSでお知らせいたします

■Minimal The Specialty 麻布台ヒルズ

住所：〒105-0001 東京都港区虎ノ門五丁目8番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA 2F

営業時間：11:00～19:00 定休日無

アクセス：東京メトロ 日比谷線 神谷町駅 5番出口直結

■Minimal The Edition 仙川

住所：東京都調布市仙川町3丁目1-17 フォレストスクエア仙川 1F

営業時間：11:00～19:00 定休日無

アクセス：京王電鉄京王線 仙川駅 徒歩2分

株式会社 βace概要

社名：株式会社 βace

代表者：代表取締役 山下貴嗣

所在地：151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2-1-9 アーバンテラス 21

従業員数：40 人（アルバイト含む）

業務内容：チョコレート製品の製造、販売

チョコレート専門店「Minimal - Bean to Bar Chocolate - 」の運営

Minimal - Bean to Bar Chocolate - 関連情報

ホームページ・オンラインストア：https://mini-mal.tokyo

LINE：https://page.line.me/yrn4346m?openQrModal=true

Instagram：https://www.instagram.com/minimal_beantobarchocolate

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