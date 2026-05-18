入居者アプリ「totono」に新機能「くらしの16タイプ診断」を実装！

株式会社スマサポ

株式会社スマサポ（本社：東京都中央区、代表取締役社長ＣＥＯ：小田 慎三、証券コード：9342、以下 当社）は、不動産管理会社向けに提供している入居者アプリ「totono」において、入居者のくらしの課題を可視化する新機能「くらしの16タイプ診断」を提供開始したことをお知らせいたします。

開発の背景

不動産管理会社にとって、入居後のサポートは重要な業務です。しかし、日々の管理業務に追われ、本来提供したい「入居中の暮らしの質を上げるための能動的な活動」にまで、なかなか手が回らないのが実情ではないでしょうか。

一方、入居者の方々も、日々の生活の中で「なんとなく不便」「もっとこうだったら良いのに」と感じていても、それを明確に言語化し、解決のために行動を起こすのは難しいものです。

そこで私たちは、totonoを通じて入居者に「より良い暮らし」を届けるためのアプローチとして、エンターテインメント性のある「診断」という手法に着目しました。一方的にサービスを提案するのではなく、入居者自身が診断を通じて「いまの暮らしの傾向」や「さらに快適にするためのヒント」に気づく。この体験こそが、入居者のQOLを引き上げるための、最も自然で価値ある第一歩になると考え、開発に至りました。

本機能を通じて入居者の暮らしがより快適で豊かなものになることは、結果として「入居者満足度の向上」に直結します。

そしてこの満足度の向上と、入居者自身の自発的な住環境の改善が、管理会社に寄せられる問い合わせ件数の自然な削減や、物件の長期的な資産価値向上という好循環を生み出すと、私たちは考えております。

新機能「くらしの16タイプ診断」の概要

「くらしの16タイプ診断」は、入居者が自身のライフスタイルを直感的に把握し、暮らしをより良くするための行動へと繋げる機能です。難しく考える必要なく、totonoアプリ内でスムーズに完結できる体験設計にこだわりました。

◆ 簡単な質問で暮らしの傾向を分析

いくつかの質問に直感的に答えるだけで、現在の暮らしの傾向やライフスタイルのパターンが分析され、16タイプでフィードバックされます。

◆ QOLを上げるための具体的な「気づき」を提供

診断結果を通じて、「何をすればもっと自分の暮らしが豊かになるか」という具体的なヒントやアドバイスが得られます。

◆ 解決策へシームレスにアクセス

発見した課題を解決するための様々なサービスへ、totonoアプリ内から直接アクセスが可能です。「気づき」から「解決」までが分断されることなく、入居者にとって利便性の高い体験を提供します。

入居者アプリ「totono」とは

入居者アプリ「totono」は、不動産管理会社と入居者を繋ぐスマートフォンアプリケーションです。入居者はこれまで不動産管理会社とのやりとりは電話や書類手続といった手段に限られていましたが、入居者アプリ「totono」を利用することでアプリ内から契約内容が確認でき、不動産管理会社への問い合わせや各種申請もアプリ内で行うことが可能になります。また、不動産管理会社にとっては情報の一元管理や電話対応の抑制、ペーパーレスに繋がり、入居者満足度向上と業務効率化を同時に実現します。

■「totono」2.0（チャット代行プラン）とは

従来のSaaS（システム提供型サービス）としての提供から、もう1歩踏み込んだ入居者とのチャット対応業務をアウトソーシングで きるサービスです。「SaaS×BPO（業務外部委託）」のBPaaSとして提供します。チャット対応をアウトソーシングすることで、管理業務の負担を大幅に軽減し、社内の貴重なリソースをより重要な戦略業務に集中させることが可能になります。

【サービスに関するお問い合わせ】

https://totono.sumasapo.co.jp/#contact

株式会社スマサポについて

スマサポは「smartなくらしをsupportする」をテーマに、不動産資産価値の向上や入居者メリットの拡大、業務効率化といったテーマに対し、既存商品・サービスを更に深堀する新しいビジネスモデルの構築や、ＩＴを活用した新しいサービスを生み出し、不動産管理会社や不動産仲介業者を通じてより多くの入居者に新しい価値を届けます。

【会社概要】

社名：株式会社スマサポ

本社所在地：東京都中央区日本橋3-6-2日本橋フロント1F

代表者：代表取締役社長ＣＥＯ 小田 慎三

設立：2012年4月

資本金：213,707,822円

事業内容： 不動産管理業界に向けた複数ソリューション提供と入居者アプリ「totono」を活用したＤＸ推進事業

HP：https://www.sumasapo.co.jp/

X公式アカウント：https://x.com/SUMASAPO_PR

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