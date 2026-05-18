【牛角】生ビール190円！カルビ・ホルモン290円!!「元気祭り」割引キャンペーンを実施！食欲を刺激する“元気チャージ系”14品が対象

株式会社レインズインターナショナル

コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、2026年5月20日（水）から6月24日（水）までの期間限定で、『牛角元気祭り』割引キャンペーンを実施します。

本割引キャンペーンでは、“にんにく”と“辛うま”をテーマにした「カルビ」や「ホルモン」が290円（税込319円）の他、「生ビール」が190円（209円）、「ハイボール」や「レモンサワー」が290円（税込319円）となるなど、食欲を刺激する全14品をお得に楽しめます。

また、にんにくや辛いものが苦手な方にも“元気”をお届けできるよう、「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」も特別価格でご提供いたします。

『牛角元気祭り』 割引キャンペーン 概要

実施期間：2026年5月20日（水）～6月24日（水）

実施店舗：全国の牛角店舗 ※牛角食べ放題専門店・牛角焼肉食堂では実施していません。

利用方法：牛角公式ホームページの「クーポン画面」を提示

▼割引内容

＜にんにく系メニュー＞

・スタミナWガーリックカルビ 580円（税込638円）→特別価格290円（税込319円）

・超ガリバタカルビ 580円（税込638円）→特別価格390円（税込429円）

・禁断のガリバタアヒージョ 580円（税込638円）→特別価格380円（税込418円）

＜辛うま系メニュー＞

・黒シビ豚ホルモン 580円（税込638円）→特別価格290円（税込319円）

・赤辛カルビ 580円（税込638円）→特別価格290円（税込319円）

・石鍋ごまねぎ青唐ラーメン 780円（税込858円）→特別価格480円（税込528円）

・ビリねぎ青唐無双 380円（税込418円）→特別価格250円（税込275円）

＜肉盛りメニュー＞

・少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り 1,780円（税込1,958円）→特別価格1,580円（税込1,738円）

＜ドリンクメニュー＞

・アサヒスーパードライ 中 580円（税込638円）→特別価格190円（税込209円）

・ハイボール 550円（税込605円）→特別価格290円（税込319円）

・牛角無糖レモンサワー/牛角無糖グレフルサワー 各480円（税込528円）→特別価格290円（税込319円）

・グラスワイン 赤/白 各530円（税込）→特別価格290円（税込319円）

「元気祭り」割引キャンペーン :https://www.gyukaku.ne.jp/lp/202605_genkimatsuri/sp/release/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202605_genkimatsuri_cp

『牛角元気祭り』商品詳細

＜にんにくレベル＞通常★★/マシマシ★★★★

・スタミナWガーリックカルビ 580円（税込638円）

→特別価格290円（税込319円）

Wガーリック×濃厚ダレのガツン系！

“刻み”と“おろし”のダブルにんにくで、にんにく欲を刺激。特製の旨辛ダレが食欲を掻き立てます。

<<<にんにくマシマシもできます>>>

＜にんにくレベル ＞ ★★★★★ …∞

・超ガリバタカルビ 580円（税込638円）

→特別価格390円（税込429円）

にんにくを食べるためのカルビ！

通常の４倍量のにんにくを使用。焼く前のカルビにおろしにんにくをまとわせ、焼いたカルビで「ガリバタ刻みにんにく」を豪快に巻いて食べる、背徳感をお楽しみください。

<<<巻く量でにんにくレベルを調整できます>>>

＜にんにくレベル＞ ★★★

・禁断のガリバタアヒージョ 580円（税込638円）

→特別価格380円（税込418円）

禁断のガリバタ沼に溺れて！

にんにく5片分を使用。たっぷりのおろしにんにくとバターを溶かし込んだソースに、きのことベーコンを絡めて楽しむ“沼系”アヒージョ。

※写真は「大辛」です。＜辛さレベル＞普通★ / 大辛★★★★

・黒シビ豚ホルモン 580円（税込638円）

→特別価格290円（税込319円）

黒煎り七味でシビれる辛さ！

ホルモンの脂の甘みに、コクのある醤油ダレと黒煎り七味の“あと引くシビ辛感”がクセになる。

辛さは「普通」「大辛」から選べます。

※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメです。

※写真は「大辛」です。＜辛さレベル＞普通★ / 大辛★★★★

・赤辛カルビ 580円（税込638円）

→特別価格290円（税込319円）

唐辛子のキレのある辛さ！

ピリッとした辛さと肉の旨みがクセになる、旨辛系カルビ。

辛さは「普通」「大辛」から選べます。

※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメです。

＜辛さレベル＞★

・石鍋ごまねぎ青唐ラーメン 780円（税込858円）

→特別価格480円（税込528円）

後味爽快！

牛角のロングセラー商品「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に、青唐おろしをトッピング。あっさり塩スープに青唐の爽やかな辛さが加わった、“〆にも食べたくなる”一杯です。

＜辛さレベル＞★★★★★

・ビリねぎ青唐無双 380円（税込418円）

→特別価格250円（税込275円）

痛快！後からくるビリビリに要注意。

鶏皮・ねぎ・青唐を組み合わせた、クセになる一品。「旨い！」とパクパク食べ進めているうちに、青唐の刺激が追いかけてきます。

「生ビール」190円（209円）、「ハイボール」・「レモンサワー」290円（税込319円）!

名探偵コナンコラボ「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」も特別価格！

■少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り

1,780円（税込1,958円）

→特別価格1,580円（税込1,738円）

（ジューシーカルビ/ピートロ/厚切りサガリ/牛角ロース/ジュ～シ～！ソーセージ）

少年探偵団のオリジナルピックがついた、ボリューム満点のお肉盛り♪バラエティ豊かな少年探偵団メンバー５人にちなんだ５種類のラインナップが楽しめます。

【会社概要】

株式会社レインズインターナショナル

代表取締役社長：澄川 浩太

牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開