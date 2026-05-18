社内資産管理の「Assetment Neo」Ver.2.18をリリース｜社内ヘルプデスク業務を強化する新機能

株式会社アセットメント

社内資産管理のリーディングカンパニーである株式会社アセットメント（本社：東京都豊島区、代表：古畑 剛、以下アセットメント）は、社内資産の管理に特化したクラウドサービス「Assetment Neo」のマイナーバージョンアップを実施し、2026年5月12日（火）にVer.2.18をリリースいたしました。

【バージョンアップの概要】

Ver.2.18では、情シス担当者向けに、社内ヘルプデスク業務を支援する機能を追加しました。

依頼内容の項目を細かく設定できるため、対応担当者の割り振り、対応状況などを効率的に管理することが可能です。さらに、依頼内容をカテゴリ分けして登録することで、依頼傾向を分析するためのデータを集計できるようになります。

申請者と社内ヘルプデスク担当者間で直接メッセージのやり取りが行える機能も追加。申請を差し戻す必要なく、依頼内容の詳細なヒアリングを行えます。

また、人事システムで管理されていない社外人員を把握・管理する機能をより強化しました。

【Assetment Neo Ver2.18リリース 注目ポイント】

●社内ヘルプデスクのオプション機能の追加

新たに、申請者と社内ヘルプデスク担当者間で直接メッセージをやり取りできる機能が追加されました。今までのように、差し戻しての再申請や口頭での確認が必要なく、依頼内容をチャット形式で詳細に確認することができます。

また、問い合わせの集計・分析も可能になりました。今までに寄せられた問い合わせを集計し、インシデントの発生状況や傾向などを分析可能。改善策の方向や優先順位などの判断材料にできます。

情シスへの依頼の種類と数、対応状況の詳細を一覧で表示。●従業員マスタに、従業員が社外人員であるかを判別するための項目を追加

この項目が追加されたことにより、人事システムで管理されない社外人員の資産利用状況を把握しやすくなりました。

アカウントを適切に管理、把握することで、退社後の不正アクセスなどのセキュリティリスクを抑止可能です。

指定した期間内に退職する社外人員を一覧で表示。

そのほかにもお客様からいただいたご意見をもとに、各種機能の改良・改善を行っております。

【Assetment Neoについて】

Assetment Neoはさまざまな種類の社内資産、そして資産に関するあらゆる管理業務に対応したクラウド型社内資産管理システムで、現在800社80万人（2026年1月現在）にご利用いただいております。

バラバラな台帳を一元管理でき、常に最新の状態にしておける他、資産管理に関する多種多様な業務の効率化が可能です。情報システム部門のための「Assetment Neo for 情シス」、経理部門のための「Assetment Neo for 経理」、貸出管理部門のための「Assetment Neo for 貸出」の3つのシリーズを提供しています。

サービスサイト：https://www.assetment.net/

【Assetment Neo今後の展望】

Assetment Neoはローンチ以来１年に２回のペースでバージョンアップを実施し、より良

い製品を提供しています。お客様からいただくご意見を基に、今後も使いやすくシステムを進化させてまいります。

また、IT資産管理について、積極的に発信をしていくため詳細にお伝えするセミナー等も展開していく予定です。5/21（木）にはマジセミにて情シス部門向けWEBセミナー「派遣・委託のSaaSアカウント、なぜ正社員より管理漏れが起きやすいのか？～外部従業員IDとライセンスを紐づけて管理する方法～」を開催予定です。

マジセミサイト：https://majisemi.com/e/c/assetment-20260521/M2A

【会社概要】

会社名：株式会社アセットメント

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 54F

代表者：代表取締役社長 古畑 剛（ふるはた たけし）

設立：2013年10月

資本金：20,000千円

事業内容：クラウドサービスの開発、販売促進、サポート

クラウドサービス導入時の支援業務

クラウドサービスに関連するバーコードリーダーやRFIDなどの物品販売

URL：https://www.assetment.co.jp/