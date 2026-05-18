日経トレンディ「2026年上半期ヒット大賞」アパレル部門を受賞！『みんなのスーツ』累計販売着数6万着を突破

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）が展開する「洋服の青山」および「スーツスクエア」の全世代向け新シリーズ『みんなのスーツ』が、株式会社日経BP発行のトレンド情報誌『日経トレンディ』（2026年6月号）において「2026年上半期ヒット大賞（アパレル部門）」を受賞いたしましたのでお知らせいたします。

■ 受賞の背景：紳士服市場における「大逆転」

「上半期ヒット大賞」は、売れ行き・新規性・影響力という3つの基準に基づき、その年を象徴するヒット商品を選定するものです。2026年上半期、『みんなのスーツ』はビジネスとカジュアルをシームレスにつなぐ新しいスタイルを提案。2026年3月末までに累計販売着数4万7,000着を記録すると、その後も勢いは加速し累計販売数6万着を突破いたしました。市場に新たな需要を掘り起こした点が「大逆転」として高く評価されました。

■『みんなのスーツ』3つの特長

「すべての人に、似合うスーツを。」をコンセプトに、これまでにない新たな企画となっています。

１.カジュアル同様のサイズ表記を採用

カジュアル衣料同様の「S・M・L」表記を採用。スーツ特有の複雑なサイズ表記をわかりやすくしました。

２.高品質と圧倒的なコストパフォーマンス

長年培ったテーラードの知見を活かした立体縫製により、美しいシルエットと快適な着心地を両立。税込12,980円という圧倒的なコストパフォーマンスを実現させました。

３.シーンを選ばない汎用性

きちんと見えするデザインでありながら、ビジネスから冠婚葬祭、カジュアルなシーンまで幅広く対応し、一着で多様なライフスタイルに寄り添います。

【商品概要】

商品 みんなのスーツ

サイズ メンズスタイル：SS～3L、WideS～Wide3L（全11サイズ）

レディーススタイル：SS～3L（全6サイズ）

販売価格 メンズスタイル：税込12,980円

レディーススタイル：ジャケット税込7,590円、パンツ税込5,390円

販売店舗 洋服の青山全店、スーツスクエア全店、公式オンラインストア

特設サイト：https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1minna-no-series/

※記載の情報はリリース発表時現在のものです。

■ 大好評につき「夏モデル」が新登場

「ジャケット必須のシーンでも涼しく過ごしたい」というお客様の声に応え、新たに「夏モデル」の展開を開始いたしました。

メンズスタイル：オールシーズンモデルの吸汗速乾機能はそのままに、背裏・袖裏を省いた軽量設計を採用。立体的なフォルムできちんと感を演出しつつ、カーディガンのような軽い着心地を実現しました。

レディーススタイル：接触冷感、吸汗速乾、UVカットを搭載した高機能素材を採用。日差しや汗による不快感を抑え、夏のビジネスシーンをスマートにサポートします。

今後も「すべての人に、似合うスーツを。」というコンセプトのもと、お客様のニーズに寄り添い、誰もが自分らしく安心して着用できる一着を提案してまいります。