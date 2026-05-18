【発売前重版！】「Claude Code」が開発現場の常識を塗り替え、IT産業の課題を解決するか。『開発効率をアップする！ Claude Code 実用入門』発売【Amazonランキング1位】

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、2026年5月19日（火）に『開発効率をアップする！ Claude Code 実用入門』を発売します。発売前にもかかわらず、このたび重版が決定したことに加え、Amazonランキングで1位（*1）を獲得しました。企業や個人の間で急速に導入が広まる「Claude Code」が、開発現場の常識を塗り替えつつあります。本書は、そんな「Claude Code」を実践的に活用するための一冊です。

*1…本「ソフトウェア開発・言語」カテゴリ（26/5/15調べ）

「Claude Code」が開発現場の常識を塗り替えるか

生成AIはテキストを生成するツールから、コードを書き、テストを実行し、設計を提案する「自律的なエージェント」へと進化を遂げました。その最前線に立つのが、Anthropicが開発し2025年に発表したAIコーディングエージェント「Claude Code」です。

日本のIT産業は長年、深刻な人手不足と開発生産性の停滞という構造的課題を抱えてきました。

経済産業省の試算では、2030年までに最大79万人規模のIT人材不足が見込まれており（*2）、限られたエンジニアリソースでいかに高品質なソフトウェアを届けるか、その問いへの答えが業界全体に求められています。AIコーディングエージェントは、こうした課題に対する現実的な突破口として、今まさに開発現場の常識を塗り替えようとしています。

*2…日本経済新聞「IT業界の人材不足とは 2030年に最大79万人」（2026年1月1日）

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC2425Y0U5A221C2000000/

みずほ情報総研株式会社「IT人材需給に関する調査 調査報告書」（2019年3月）

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/houkokusyo.pdf

「会話するAI」から「実際に作業するAI」へ

従来のAIアシスタントがチャット形式で回答を返すだけだったのに対し、「Claude Code」はまったく異なるアプローチを取ります。タスクを受け取り、コードベース全体を読み込み、複数ファイルにまたがって自律的に編集・実行・確認を繰り返し、完了まで自走することができます。

さらに注目すべきは、その拡張性です。

MCPサーバー連携：Google Drive、Slack、GitHub、Jiraなどの外部ツールと接続し、PRの自動作成やチケット更新まで一気通貫で実行できます。

エージェントチーム：フロントエンドとバックエンドを並列で開発するなど、複数のAIエージェントがチームを組んで協調作業することも可能です。

スマホ・Slackからも操作可能：PCで立ち上げたセッションにスマホから接続したり、Slackでメンションするだけで修正PRを出させたりと、場所を選ばない開発が可能です。

加えて、「Claude Code」はユーザーデータをモデルの学習に使用しない方針を採っており、重大な変更には必ず人間の承認を求める設計になっています。機密性の高い業務環境にも安心して導入できる点も、エンタープライズでの採用が広がる理由のひとつです。

Claude Codeならではの特徴を把握して使いこなす

Claude Codeに注目するエンジニアは急増しています。しかし実際の現場では、「インストールの段階でつまずいた」「一部の機能しか使えていない」「導入したものの業務に定着しなかった」という声が後を絶ちません。

特にClaude Codeはコマンド（CLI：Command Line Interface）で操作する特徴があり、エンジニアを混乱させます。また、インストールのための環境整備についても、自分のPCを破壊しないような配慮が必要です。

本書では、そうしたClaude Codeの基本的な操作方法から、設計、開発、テストなど、アプリ開発に伴うさまざまなタスクをClaude Codeに任せる方法まで、実際に手を動かしながら学んでいきます。また、Claude Codeから外部ツールを操作するためのMCPサーバーの開発や、決まった手順の操作を標準化できる「スキル」、複数のClaude Codeを並行で動かすための「エージェントチーム」など、業務をさらに効率化できる方法についても解説します。

「Claude Codeは知っていたけれど手を付けられていなかった」「試したけれども効果がなく、実務に活かす方法を知りたい」「もっと便利な裏技を知りたい」、そんな方に最適の1冊です。

著者情報

大澤文孝

技術ライター、プログラマー、情報セキュリティスペシャリスト、ネットワークスペシャリストの資格を持つ。Webシステムの設計・開発に携わる一方、長年にわたり、Webシステム、プログラミング、データベース、パブリッククラウドなど、幅広い分野の技術書を執筆。著書に『ちゃんと使える力を身につけるWebとプログラミングのきほんのきほん［改訂2版］』（マイナビ出版）、『エンジニアのためのChatGPT 活用入門』（インプレス）などがある。

書誌情報

開発効率をアップする！ Claude Code 実用入門

著作者名：大澤文孝

書籍：3,300円（税込）

電子版：3,300円（税込）

判型：A5

ページ数：368ページ

ISBN：978-4-8399-90206

発売日：2026年05月19日

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4839990204

マイナビBOOKS：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=150315

※流通の都合により、ストアによって発売日が異なる場合がございます。

マイナビ出版について

株式会社マイナビ出版は、経営理念「知と学び、体験、ビジネスを通じて、あなたの明日をともに描く」を掲げ、従来の書籍や情報発信にとどまらず、学びを実践できる体験や、読者同士のコミュニケーションの場の提供など、みなさま一人ひとりの仕事とプライベートをともに支えるパブリッシャーです。

【会社概要】

2015年10月に、株式会社マイナビの出版事業本部を分社化し、株式会社マイナビ出版として出発しました。大手取次との契約以来45年続けてきた出版事業で培ったノウハウを核に、IT、将棋、世界遺産、ライフスタイルなどのジャンルで、みなさまの仕事と生活の充実と課題解決に寄り添える会社を目指します。

本社：東京都千代田区一ツ橋2丁目6番3号

代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀

公式HP：https://pub.mynavi.jp/