東横INNセブの宿泊体験に新たな付加価値。DH English Academyがホテル宿泊者向け英会話レッスンを提供開始

株式会社ＴＴＥＰＵ

フィリピン・セブ島の語学学校「DH English Academy」（日本法人企業名：TTEPU株式会社／本社：東京都大田区／代表取締役：中垣 幸之輔）は、東横INNセブと連携し、同ホテル宿泊者向けにマンツーマン英会話レッスンを提供する「泊まる×学ぶ」プランを開始しました。

本プランでは、東横INNセブの宿泊者がホテルに滞在しながら、出張・観光・ワーケーションなど自身の予定に合わせて英語レッスンを受講できます。

ホテルでの安心・快適な滞在に、実践的な英語学習の機会を組み合わせることで、セブ島滞在の新たな価値を提供します。

セブ島滞在中に、より気軽に英語を学べる選択肢を

セブ島は、観光地としてだけでなく、英語留学先としても知られています。近年は、出張・観光・ワーケーション・長期滞在など、訪問目的も多様化しています。

こうした滞在者の中には、「語学学校に通うほどの時間はないものの、せっかくセブ島に滞在するなら英語を学んでみたい」「出張や観光の合間に、実践的な英会話に触れたい」というニーズがあります。

今回の「泊まる×学ぶ」プランは、そうした短期・中期滞在者に向けて、ホテル滞在と英語学習を組み合わせた新しい選択肢として提供するものです。

東横INNセブでの安心・快適な宿泊環境をベースにしながら、宿泊者の予定や目的に合わせて英語レッスンを受けられるため、従来の語学留学とは異なる、より気軽で柔軟な学習体験を実現します。

プラン概要：東横INNセブ宿泊者向けマンツーマン英会話レッスン

東横INNセブ宿泊者向けマンツーマン英会話レッスンがスタート

本プランでは、東横INNセブに宿泊する方を対象に、DH English Academyの講師によるマンツーマン英会話レッスンを提供します。

宿泊者は、ホテルに滞在しながら自身のスケジュールに合わせてレッスンを受講できます。

出張の前後、観光の合間、長期滞在中の空き時間などを活用し、無理なく英語学習を取り入れられる点が特徴です。

レッスン内容は、宿泊者の英語レベルや目的に合わせて柔軟に対応します。

主なレッスン内容の例：

- セブ旅行中に使える英会話- レストランでの注文- タクシーや移動時の会話- ホテルや店舗でのやり取り- 自己紹介や日常会話- 出張時に役立つビジネス英語- 緊急時・困った場面での基本表現

英語初心者の方でも、講師がレベルに合わせてレッスンを進めるため、初めて英会話を学ぶ方にも利用しやすい内容です。

また、短期レッスンにも対応しているため、「まずは数回だけ試してみたい」「週末だけ集中的に受講したい」といったニーズにも対応します。

東横INNセブ宿泊者にとってのメリット

東横INNセブの外観

今回のプランにより、東横INNセブの宿泊者は、ホテルでの滞在時間をより有意義に活用できるようになります。

東横INNセブは、出張・観光・長期滞在など、さまざまな目的でセブ島を訪れる方に利用されています。

本プランでは、東横INNセブに滞在する宿泊者は、ホテルならではの安心感と利便性を保ちながら、空き時間を学びの時間として活用できます。

宿泊を中心とした滞在体験に英語学習の選択肢が加わることで、出張・観光・長期滞在それぞれの目的に応じた、より充実した滞在が可能になります。

宿泊と学習を組み合わせることで、東横INNセブでの滞在は「泊まる」だけでなく、「学ぶ」「体験する」という価値を持つ時間へと広がります。

レッスンプラン・料金

本プランでは、英語レベルや滞在期間に合わせて複数のレッスンプランを用意しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160938/table/5_1_53be04199b4ceaacc6eaf4fcbc012095.jpg?v=202605180151 ]

短期滞在の方には、まず試しやすいトライアルコースがおすすめです。

週末を活用して集中的に学びたい方には、土日集中コースが適しています。

また、GoFlex Englishでは、滞在期間や学習目的に合わせてレッスン数を選べるため、観光・出張・長期滞在など、それぞれの予定に合わせて柔軟に受講できます。

※トライアルコース・土日集中コース以外では、SSP＋ACR E-CARDの取得が必要となる場合があります。

※料金・条件は変更となる可能性があります。最新情報は東横INNセブ公式ページまたは予約フォームよりご確認ください。

宿泊料金の割引特典も用意

東横INNセブのキングダブルルーム

本プランでは、条件に応じて宿泊料金の割引特典も用意されています。

1週間以上の宿泊で15％OFF、1か月以上の宿泊で20％OFFが適用される場合があり、長期滞在中に英語学習を取り入れたい方にも利用しやすい内容となっています。

たとえば、1週間滞在の場合、キングダブルルーム7泊の通常宿泊費21,700ペソが、15％割引適用で18,445ペソになります。

1か月滞在の場合は、キングダブルルーム30泊の通常宿泊費93,000ペソが、20％割引適用で74,400ペソになります。

ホテルで快適に滞在しながら英語を学べるだけでなく、条件に応じて宿泊費の割引も受けられる点は、本プランの大きな魅力です。

※対象は1週間以上のホテル宿泊者限定です。

※シングルルームとダブルルームは対象外です。

※授業料は別途必要です。

※割引条件・対象客室・料金は変更となる可能性があります。

DH English Academyについて

DH English Academyの入り口

DH English Academyは、フィリピン・セブ島にある語学学校です。

教室内だけで完結する英語学習ではなく、実際の生活や体験の中で英語を使うことを重視しています。

講師と一緒にセブの街へ出て、カフェで注文したり、買い物をしたり、現地の人と会話したりする「サバイバルイングリッシュ」と呼ばれる実践授業や、セブ現地の大学・企業・コミュニティなどを訪問しながらフィリピンの文化や社会に触れる「インサイトクラス」など、実践型の英語学習に力を入れています。

今回の東横INNセブ宿泊者向けプランでは、こうした実践型英語学習の考え方を活かし、旅行英会話、日常会話、ビジネス英語など、滞在目的に応じた内容でレッスンを行います。

英語を単なる勉強として終わらせるのではなく、セブ島滞在中に実際に使えるスキルとして身につけたい方に向けた内容です。

関係者コメント

DH English Academy コメント

このたび、東横INNセブ様と連携し、ホテル滞在中に英語を学べる新しいプランを提供できることを大変嬉しく思います。DH English Academyでは、机上の英語学習だけでなく、実際の生活やセブでの体験の中で英語を使う実践型の学習を大切にしています。

今回のプランを通じて、セブ島を訪れる方が英語に触れる機会をより身近に感じていただき、出張・観光・長期滞在など、それぞれの目的に合わせて英語学習を楽しんでいただければ幸いです。

今後も、セブ島での滞在価値を高める学習体験を提供してまいります。

DH English Academy

中垣 幸之輔

東横INNセブ コメント

セブで英語を学びたいとお考えの皆様にこのような素敵なプランをご紹介できますことは、

私共にとっても大変喜ばしいことです。

DH English Academy様とともに、楽しく英語を学んでいただける最適な環境をお届けいたします。

セブの魅力を存分に感じて、英語も学べる、素晴らしい体験にどうぞご期待ください。

東横INNセブ

支配人

下野 梓緒里

今後の展望：セブ島滞在中の英語学習をより身近に

DH English Academyの授業風景

DH English Academyでは、今後もホテル、旅行会社、現地企業、教育機関などとの連携を通じて、セブ島滞在中に英語を学べる機会を広げてまいります。

本格的な語学留学だけでなく、出張・観光・短期滞在・ワーケーションなど、さまざまな滞在スタイルの中で英語に触れられる環境を整えることで、セブ島での滞在価値向上に貢献してまいります。

また、宿泊施設や現地サービスとの連携を通じて、英語学習をより身近で、より実践的な体験として提供できるよう取り組んでまいります。

セブ島での滞在が、単なる宿泊や観光にとどまらず、新しい学びや成長につながる時間となるよう、今後もサービスの充実を図ってまいります。

予約・問い合わせについて

本プランに関する予約・詳細確認は、東横INNセブの公式ページまたは予約フォームよりお問い合わせください。

滞在期間、英語レベル、予算に合わせて、最適なレッスンプランや宿泊プランをご案内します。

英語初心者の方、短期滞在の方、出張や観光の合間に英語を学びたい方、長期滞在中に英語学習を取り入れたい方など、それぞれの目的に合わせて相談できます。

東横INNセブ 英会話プランページ

https://toyokoinncebu.com/english-conversation/

DH English Academy公式サイト

https://dhea-cebu.com/

学校概要

学校・現地法人: DH English Academy

日本法人企業名: TTEPU株式会社

開校: 2025年3月

住所: 6F, Faustina Center, F. Cabahug St., Kasambagan, Cebu City 6000

受け入れ可能生徒数: 60名

特徴: 実践重視型の英語学習、初心者対応、日本語サポート