「@cosme STORE ルミネ有楽町店」、2026年9月リニューアルオープン

株式会社アイスタイル

株式会社アイスタイル（代表取締役社長：遠藤 宗）の連結子会社である株式会社アイスタイルリテールは、2026年9月に「@cosme STORE ルミネ有楽町店」をリニューアルオープンすることをお知らせいたします。

2014年にオープンした「@cosme STORE ルミネ有楽町店」は、銀座に隣接し、働く人や買い物客が行き交う有楽町に立地しています。日々の動線の中で気軽に立ち寄れる利便性と、ゆったりカウンセリングを受けて自分にぴったり合うコスメを選ぶ楽しさを両立した店舗として、多くの方にご愛顧いただいています。

この度の「@cosme STORE ルミネ有楽町店」のリニューアルでは、これまでご利用いただいているお客さまはもちろん、初めてご来店される方も含め、より多くの方が心地よくお過ごしいただける環境づくりを目指します。また品揃えの幅をさらに広げ、@cosmeならではのランキング棚をはじめとした売り場展開を通じて、「運命コスメ」との出会いを生み出します。

店舗の詳細につきましては決定次第改めて発表いたします。ぜひご注目ください。

■休業および近隣店舗のご案内

誠に勝手ながら、改装工事に伴い、以下の期間を一時休業とさせていただきます。

・最終営業日：2026年6月30日（火）（通常通り営業いたします）

・休業期間：2026年7月1日（水）～2026年9月リニューアルオープンまで（予定）

休業期間中はご不便をおかけいたしますが、ぜひ近隣の「@cosme STORE ニュウマン高輪店」、「@cosme STORE 上野マルイ店」、「@cosme STORE ルミネエスト新宿店」などの店舗、および公式通販「@cosme SHOPPING」をご利用くださいますようお願いいたします。

■店舗概要

店舗名：@cosme STORE ルミネ有楽町店

オープン予定：2026年9月

所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-5-1 ルミネ有楽町1 7F

展開ブランド：決定次第お知らせします

【株式会社アイスタイル 会社概要】https://www.istyle.co.jp/ 東証プライム・コード番号3660

■所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階

■設 立：1999年7月27日

■資本金：71億7,900万円

■代表者：代表取締役社長 遠藤 宗

■事業内容：美容系総合ポータルサイト@cosmeの企画・運営、関連広告サービスの提供

【株式会社アイスタイルリテール 会社概要】https://is-retail.istyle.co.jp/ (https://is-retail.istyle.co.jp/)

■所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階

■設 立：2021年7月1日

■資本金：9,500万円

■代表者：遠藤 宗

■事業内容：株式会社アイスタイルが運営する「@cosme」の情報を活用したリアルとネットが融合する全く新しい化粧品小売業態及び、化粧品ショッピングサイト「@cosme SHOPPING」の企画開発・運営。

【お問合せ】

株式会社アイスタイル エクスターナルコミュニケーション室

Email: istyle-press@istyle.co.jp