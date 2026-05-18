生成AIに自社はどう映る？イノーバ、「AI対策診断・改善支援」を提供開始。ChatGPT等の引用状況を定量分析

株式会社イノーバ

株式会社イノーバ（本社：東京都新宿区、代表取締役：宗像 淳、以下イノーバ）は、生成AI時代における企業のAI上の露出・引用・評価を可視化し、継続的な改善を支援する「AI対策診断・改善 伴走支援サービス」の提供を開始しました。

サービス資料をダウンロードする :https://innova-jp.com/download/p-service-ai-assessment-diagnosis

現在、AI検索や対話型生成AIの利用が急速に普及しており、比較検討や評判確認においてAIが参照される機会も増加しています。調査によると、AI検索経由の平均コンバージョン率は、従来の検索エンジン経由と比較して約5.1倍（出典：superprompt(https://superprompt.com/blog/ai-search-traffic-conversion-rates-5x-higher-than-google-2025-data)）という高いインパクトが報告されています。

しかし、多くの企業では、どのようにAI対策を進めるべきか把握できていないという課題を抱えています。

本サービスは、「AIに自社がどう見られているか」「どの情報が引用されているか」「誤った情報が回答されていないか」という現状を把握するところから、戦略立案、改善・運用、効果計測まで、4つのフェーズで企業のAI最適化を支援します。

■サービス概要 4つのフェーズ- 診断（現状の可視化）主要な生成AI（ChatGPT, Gemini, Perplexity等）を対象に、自社の言及率、推奨順位スコア、引用ドメイン、ハルシネーションの有無などを多角的に診断します。- 戦略立案診断結果に基づき、改善の優先順位や対策方針を数値的根拠と共に提示。競合他社との「差」を明確にしたロードマップを策定します。- 改善・運用（コンテンツ整備・情報強化）生成AIに参照・引用されやすい構造への記事リライト、FAQの改善/設計、一次情報の整備、第三者メディアへの露出・PR施策の提案など、具体的な実行策をご提示します。- 計測設計した観測基盤により、AI引用率の変化や施策のROIを定点観測し、月次の定例ミーティングで成果を定着させます。■ 当サービスの提案価値- 生成AIを活用して情報収集を行うユーザーへの露出拡大- 導入サービスの比較検討時に、自社が想起される状態の構築- AI検索後の指名検索（再検索）の強化- 認知～想起に至るブランディングの継続的な推進

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株式会社イノーバについて

株式会社イノーバは、600社以上のBtoB企業を支援してきたマーケティング・セールス支援会社です。コンテンツ制作、Webサイト構築、リードナーチャリング、MA活用支援などを通じて、成果に直結するマーケティング設計と営業活動の最適化を支援しています。

Webサイトの運用代行やコンテンツ制作支援など、マーケティング施策の「実行」部分のご支援も可能ですので、お気軽にご相談ください。

会社概要

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会社名 ：株式会社イノーバ

所在地 ：東京都新宿区市谷船河原町9-1 NBCアネックス市谷ビル7階

設立 ：2011年6月

代表者 ：代表取締役 宗像 淳

Webサイト：https://innova-jp.com/ (コーポレートサイト)

本件に関するお問い合わせ先

株式会社イノーバ

電話番号：03-4405-7431（平日：10:00～18:00）

メールアドレス：mktg@innova-jp.com