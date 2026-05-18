AI議事録サービス「AutoMemo（オートメモ）」専用アプリ内で過去の会議データを検索、分析可能にするCopilotエージェントの提供を開始

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：松田 憲幸）は、5月18日（月）より、AI議事録サービス「AutoMemo（オートメモ）」の新機能として、Microsoft 365 Copilot上で利用できる「AutoMemo Copilotエージェント」の提供を開始いたします。

本機能は、「オートメモ」のアカウントと連携し、Copilotエージェントを起動することで 蓄積された会議データをMicrosoft 365 Copilot上で直接参照できるようにする機能です。「オートメモ」に記録された過去の会議内容を、自然な会話を通じて検索、要約、情報抽出できるようになり、議事録作成や報告業務にかかる時間を大幅に短縮します。

【 「AutoMemo Copilot エージェント」の特長 】

■自然な会話で、会議データを検索できる

「○○について話した会議データを探して」といった自然な言葉で「オートメモ」のデータを検索できます。日付やファイル名を正確に覚えていなくても、会話の内容や話題から該当する会議を見つけ出し、「オートメモ」のリンクを提供します。大量のデータから「あの時の発言」を探し出す手間が大幅に削減されます。

■用途に合わせたアウトプットが可能

単なる検索だけでなく、用途に合わせたさまざまなアウトプットが可能です。

たとえば、以下のようなプロンプトで「オートメモ」の情報を活用できます。

・「先週の定例会議の内容をもとに、議題、決定事項、ネクストアクションをまとめた議事録を作成して」

・「Aプロジェクトのキックオフミーティングで、田中さんが予算について発言した内容を教えて」

・「直近のマーケティング会議で挙がった課題点をリストアップして」

・「○○の会議のToDoは？」

会議全体の要約や、フォーマットを指定した議事録のドラフト作成まで、Copilotに指示するだけで完結します。

【 ご利用方法 】

1. Microsoft Teamsアプリを開く

2. サイドバーから「アプリ」を選択

3. 検索欄で「AutoMemo」と検索してアプリを追加

4. 「AutoMemo」を立ち上げてChatで任意のコメントを入力

5. 連携ログインのポップアップが表示されるので、紐づけたい「オートメモ」のアカウントでログイン

下記リンクからアプリの追加も可能です。

https://teams.microsoft.com/l/app/7cccb241-4fbe-4333-b6da-5a6b01d42fae?source=app-details-dialog

注）本エージェントの利用には、「オートメモ」のアカウントと Microsoft 365 Copilotのライセンスが必要です

製品概要

製品名：「AutoMemo(オートメモ)」

製品内容：AI議事録サービス

開発・販売・サポート：ソースネクスト株式会社

製品情報：https://automemo.com/

コピーライト表記について

製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

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