いえいろは株式会社、全国若手町村長会の「防災オンライン勉強会」に登壇。全国35の自治体へ向け、災害時の早期復旧と防災協定の重要性を提唱

いえいろは株式会社

屋根・外壁工事の専門ポータルサイト「やねいろは」「かべいろは」を運営するいえいろは株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役：白神 康一郎、以下「いえいろは」）は、2026年4月24日（金）に開催された全国若手町村長会主催の「防災オンライン勉強会」に登壇いたしました。全国35の自治体様に対して、大規模災害時における家屋の早期復旧の重要性や、平時からの「防災協定」に関する提案と実例について講演を行い、本登壇の様子が全国若手町村長会の公式ホームページにて掲載されたことをお知らせいたします。

■登壇の背景と内容

近年、全国各地で自然災害が頻発・激甚化する中、被災後の迅速な住環境の復旧が各自治体における大きな課題となっています。

いえいろはは、全国の優良な屋根・外装工事店ネットワークを活用し、有事の際に全国から専門職人が被災地へ駆けつける「防災協定（災害応援協定）」を各自治体様と締結する取り組みを進めております。

今回の「防災オンライン勉強会」では、全国からご参加いただいた35の自治体の首長および担当者様に向けて、被災家屋のブルーシート張りなどの応急処置から本格的な修繕に至るまでの早期復旧スキームや、官民連携による防災協定の有用性についてお話しさせていただきました。

■参加者アンケート

参加自治体のうち、アンケートにご協力いただいた方の回答をご紹介いたします。（回答者数：8名）

１．防災ネットワークのことをご存知でしたか？

２．防災ネットワークがどのようなものかご理解いただける内容でしたでしょうか？（単一回答）

３．防災ネットワークについて、興味を持っていただける内容でしたでしょうか（単一回答）

４．防災ネットワークについて、もっと具体的に聞きたいことがありますでしょうか？（単一回答）

４．で「はい」とお答えの方は、どのあたりを知りたいか教えてください。（複数回答可）

■全国若手町村長会ホームページでの掲載について

当日の様子について、全国若手町村長会の公式ホームページ内の活動報告記事にてご紹介いただいております。詳細は以下のリンクよりご覧いただけます。

▼全国若手町村長会 「防災オンライン勉強会」掲載記事

詳細を見る :https://www.young-mayor.net/webiner_20260430/

■今後の展開

いえいろはは、「まじめな職人が報われる社会をつくる」というミッションのもと、全国の自治体様との連携を深め、防災協定の輪を広げております。今後も想いを同じくする自治体や地域工事店との連携を拡大し、平時からの情報共有と有事の際の迅速な応急対応・本復旧を両立する「実効性の高い防災ネットワーク」を全国に構築してまいります。

■「いえいろは」について

いえいろは株式会社は、屋根・外壁工事の熟練職人と施主を直接つなぐマッチングサイト「やねいろは」「かべいろは」を運営しています。「専門性が求められる建築分野において毎日頑張っている職人に、より良くなる機会を提供することで消費者を含めた社会の発展に寄与すること」をビジョンに掲げ、全国47都道府県で良質な工事店を取材・撮影し、職人の想い・施工事例・口コミを発信。従来の多重下請け構造を介さず、施主が適正価格で安心して直接依頼できる仕組みを提供しています。工事店の登録基準として、１.工事を外注ではなく自社施工できる、２.実務経験が7年以上ある社員職人が自社に必ず在籍していることを挙げているため良質な工事店のみが登録、エンドユーザーからの満足度は95％に達しております。

2022年6月には一般社団法人全日本災害住宅レジリエンス協会とも「自然災害発生時の、被災者を早期救済することを目的とした協定」を締結、また、2025年6月には滋賀県守山市と、2026年2月には富山県舟橋村と、2026年3月には青森県弘前市と、今回の勉強会趣旨と同様「災害時における家屋外装等応急復旧活動への応援に関する協定」を締結しております。

また、2026年3月に、三井住友海上火災保険株式会社とも、「地域社会の多様なニーズへの迅速な対応と安心・安全で持続可能な地域づくりの推進を目的とした包括連携協定」を締結いたしました。

このような連携・推進体制をもとに、自然災害時の迅速な復旧支援にも取り組むことで、建築業界と社会の発展に貢献しています。

■いえいろは会社概要

会社名：いえいろは株式会社

所在地：岡山県岡山市南区浦安南町579

代表者：代表取締役 白神 康一郎

設 立：2021年10月

企業サイト：https://corp.ieiroha.net/

事業内容：IT等を使った建築関連サービスの提供

＜運営サービスサイト＞

・屋根工事専門ポータルサイト「やねいろは」 https://yaneiroha.com/

・外壁工事専門ポータルサイト「かべいろは」 https://kabeiroha.com/

・いえいろは株式会社 採用サイト https://recruit-site.info/corp.ieiroha

・いえいろは防災ネットワーク https://bousai.ieiroha.net/