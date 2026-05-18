日本円ステーブルコイン「JPYC」、開発者ツール「JPYC Faucet」がKaiaのテストネット「Kairos」に対応

JPYC株式会社

JPYC株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：岡部 典孝、以下「当社」）は、テスト用トークンを即時取得できる開発者向けツール「JPYC Faucet」において、新たにKaiaのテストネット「Kairos」への対応を開始いたしました。



これにより、開発者はKaiaエコシステムでの検証に必要なkaiaテストネット用JPYCを無償で取得することが可能となります。実際の資金を使用することなく、Kaiaネットワーク上での決済フローや業務システムへの組み込み検証を、より短期間かつ低コストで進めることができます。

「JPYC Faucet」提供の狙い

当社は、実社会とブロックチェーンを繋ぐインフラとして、開発者がJPYCを容易に組み込めるエコシステムの構築を推進しています。これまで、新しいサービスやシステムにJPYCの導入を検討する際、テスト用トークンの確保が開発者にとっての手間となっていました。今回公開した「JPYC Faucet」を利用することで、開発初期段階でのトークン確保の手間を省き、即座にプロトタイプの検証が可能になります。

これにより、リスクやコストを抑えながら以下のプロセスを迅速化します。

「JPYC Faucet」の特徴とメリット

- サービス設計段階での技術検証- 社内検討・PoC（概念実証）- パートナー企業との共同検証

「JPYC Faucet」は、開発者がテストネットワーク上でJPYCの挙動を確認するために必要な「テスト用JPYC」を、オンデマンドで取得できるツールです 。

- 即時取得: ウォレットを接続するだけで、即座にテスト用JPYCを取得できます 。- 複数ネットワーク対応: Ethereum Sepolia、Polygon Amoy、Avalanche Fujiの主要なテストネットワークに加えて、Kaia Kairosのテストネットワークを追加いたしました。- 一連の動作検証が可能: 実際の資金を動かす前に、残高照会・送付・受領といったJPYCの基本機能を安全に検証できます。

※ご利用にあたっての注意点 JPYC Faucetのご利用には、利用規約・契約締結前交付書面兼説明書、プライバシーポリシーへの同意および、ネットワーク手数料（ガス代）として、各テストネットのネイティブトークンが別途必要です。

利用方法・URL

「JPYC Faucet」は、事業者がJPYCを自社サービスへ組み込むための検証・開発用途として、どなたでも無償でご利用いただけます。

JPYC Faucet 公式サイト: https://faucet.jpyc.co.jp/

対応開始後は、Kaia kairos テストネットワーク上でのテスト用JPYCの取得が可能となります。



Chain(ChainID)：Kairos (1001)

コントラクトアドレス：0xe7c3d8c9a439fede00d2600032d5db0be71c3c29

Kaia scan：https://kairos.kaiascan.io/ja/token/0xe7c3d8c9a439fede00d2600032d5db0be71c3c29?

Kaia kairosテストネットワークをご利用いただく場合は、JPYC Faucet上でウォレットをJPYC Faucetに接続のうえ、ご利用ください。

日本円ステーブルコイン「JPYC」の特徴

当社が発行する日本円ステーブルコイン「JPYC」は、日本円と1：1で交換可能な日本円ステーブルコインであり、裏付け資産は日本円（預貯金および国債）によって保全します。これにより、お客様は同額の日本円に償還できるステーブルコインを利用できます。今回の資金移動業で発行される日本円ステーブルコイン「JPYC」はAvalanche、Ethereum、Polygon、Kaiaの4つのチェーンで発行されており、今後もチェーン拡大を検討しています。

日本円ステーブルコイン「JPYC」は、スマートコントラクトと組み合わせた様々なオンチェーンサービスだけでなく、将来的には給与や報酬として受け取る、ATMを介して現金として引き出すなど、多種多様な方面でのユースケースの可能性があり、未来の金融インフラとして幅広い活用方法が期待できます。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000283.000054018.html

JPYC株式会社について

当社は、2021年よりステーブルコインに関する事業を展開しています。2025年8月より資金移動業者の登録を得て、国内資金移動業者としては初めてとなる日本円ステーブルコイン「JPYC」の発行を開始しております。国内外における日本円ステーブルコイン事業の中核的存在を担い、透明性や低コスト送金といった特性を活かし、効率的なデジタル金融イノベーションを推進してまいります。

会社概要

・会社名 ：JPYC株式会社

・代表者 ：代表取締役 岡部 典孝

・所在地 ：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル４階 FINOLAB内

・設立 ：2019年11月

・事業内容 ：電子決済手段の発行及び償還、ステーブルコイン等ブロックチェーンに関す るコンサルティング、他

・加入団体 ：一般社団法人 ブロックチェーン推進協会（BCCC） 会員

一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会（JCBA） 会員

一般社団法人 日本資金決済業協会 第一種会員

一般社団法人 Fintech協会 ベンチャー会員

デジタルアセット共創コンソーシアム（DCC）

一般社団法人 JPCrypto-ISAC 正会員

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会（JVCEA） 第一種会員

・ホームページ ：https://corporate.jpyc.co.jp/

・X（Twitter） ：https://x.com/jpyc_official