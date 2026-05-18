フルノシステムズ、Wi-Fi 7対応アクセスポイント「SW730」をAmazonで販売開始。SOHO/SMB向け法人用エントリーモデル製品

株式会社フルノシステムズ

業務用無線LAN機器メーカーの株式会社フルノシステムズ（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：延廣幸雄、古野電気(株)関連会社）は、2026年5月18日、大手ECサイト・Amazon.co.jp内 フルノシステムズストア(https://www.amazon.co.jp/stores/page/A0BA72AD-310B-449E-AAAC-EF76A2B8BBA6) にて、同社新製品Wi-Fi 7対応アクセスポイント「SW730」の販売を開始しました。

Wi-Fi 7対応アクセスポイント「SW730-WH」（左）（ストア製品ページ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNFS1MK1)）「SW730-BK」（右）（ストア製品ページ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNFDYBVK)）

スマートフォン、PC、タブレットなどの利用増加、オンライン会議や各種クラウドサービス活用などが進み、ネットワーク負荷は増大し「Wi-Fi環境の安定」に課題を抱える企業は少なくありません。ネットワーク管理者が不在であることも多い「中小規模事業者（SMB、SOHO）」においては、管理者負担が少なく、かつ安定したWi-Fiネットワークへの要望は非常に高まっています。

フルノシステムズの新製品であるWi-Fiアクセスポイント「SW730」は「業務用Wi-Fi専門メーカー」ならではの安心品質を有する「法人用エントリーモデル」です。最新規格であるWi-Fi 7対応、トライバンド搭載製品を、手ごろな価格でご提供いたします。これまでWi-Fi機種選定にお困りであった、中小規模の様々な法人ビジネスシーンで、広く手軽にご利用いただけるよう、このたびAmazon.co.jp でのEC販売を開始いたしました。

「SW730」はシンプル＆コンパクトなデザインに加え、2つのカラーバリエーションをご用意しています。オフィスや宿泊施設・飲食店、店舗など、高感度なインテリアにも視覚的にフィットするモデルして、ぜひともご検討ください。

SW730のおもな特長

・最新規格Wi-Fi 7（IEEE802.11be) 対応

・トライバンド搭載：3つの周波数同時使用を実現（2.4GHz帯+5GHz帯+6GHz帯）

・多台数同時接続：128台同時接続・給電方式：IEEE802.3atのPoE+対応

ACアダプター（オプション）利用も可

・本体に放熱性の高いアルミダイキャストを使用

・高い耐環境性能：0℃～+40℃の厳しい環境下でも安定通信

・シンプル＆コンパクト、スタイリッシュなデザイン

・本体は２色展開（ホワイト、ブラック）：オフィス、飲食店やショップなどインテリアに合わせて

選べるカラーバリエーション

・QRコードと専用アプリ利用によるかんたんセットアップ

・多様な設置方法：壁面や天井取付のほか、機器を自立設置できる専用の縦置きスタンド（オプション）

・安心の製品保証３年

・クラウドサービス利用５年間無償

SW730の発売時期、販売目標

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4012/table/163_1_2899ecb76c92cef123777678140ee5c0.jpg?v=202605180351 ]

そのほか、Amazon.co.jpのフルノシステムズストアでは、エントリーモデル同社製品ラインナップとして、ノンインテリジェントスイッチ PoE対応 「CH210-8GP+」も同時に取り扱い開始します。設定・管理不要、電源を入れるだけで使用可能な「CH210-8GP+」は、オフィスや飲食店、店舗、介護施設など多彩なシーンに向けて、シンプルなネットワーク構成に最適のモデルです。

IP電話、ネットワークカメラ、アクセスポイントなど各種デバイスとの接続を可能とする本製品は「SW730」と合わせご利用いただくことで、手軽に快適なネットワーク環境を実現します。

【フルノシステムズについて】

ノンインテリジェントスイッチ CH210-8GP+（8ポート）（ストア製品ページ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNJF65RP)）

フルノシステムズは「快適無線」をコンセプトに、国内の無線LANシステム分野で製品・サービスを展開するリーディングカンパニーです。無線LANアクセスポイントを中心とする 『ACERA（アセラ）シリーズ』 や、無線ネットワーク管理システム 『UNIFAS（ユニファス）』 は、その品質と技術力が高く評価され、学校や公共分野をはじめ幅広い領域でシェアを拡大しています。

創業以来、国内初の無線ハンディターミナルの開発や、自社開発アクセスポイントの展開など、「無線技術」を核とした取り組みを続けてまいりました。長年培ってきた技術力を基盤に、今後は小規模ネットワーク市場へと領域を広げ、さらなる提供価値の拡大を目指します。

「快適無線」をより多くのWi-Fiユーザーへお届けするため、これからも製品・サービスの強化に取り組むとともに、新たな成長フェーズを通じて価値創造を実現してまいります。

■公式サイト：https://www.furunosystems.co.jp/

※ 記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

【お問合せ先】株式会社フルノシステムズ

〒130-0026東京都墨田区両国3-25-5JEI 両国ビル

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