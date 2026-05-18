【1000名のクリエイター・フォトグラファーに調査】プロは「高度な機能」を、クリエイターは「直感性」を最優先！制作のプロ2職種を分かつソフトウェア選びの「絶対基準」とは

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア（本社所在地：東京都港区、代表：呉 太兵）は、１.フォトグラファー／２.コンテンツクリエイターを対象に、「クリエイターの制作環境と業務課題」に関する調査を実施しました。

コンテンツ需要の拡大により、撮影機材や配信プラットフォームは多様化しており、データ容量も増加傾向にあります。

その結果、フォーマット変換や書き出しの手間、複数のソフトウェアの併用による複雑化や、データ管理への不安など、制作以外の負担が生じている可能性があります。

では、フォトグラファーとコンテンツクリエイターはどのような業務に負担を感じているのでしょうか。

また、どのような制作環境の改善を求めているのでしょうか。

そこで今回、動画編集ソフト『Filmora』、データ復元ソフト『Recoverit』、動画変換ソフト『UniConverter』、AI写真加工アプリ『Relumi』（https://www.wondershare.jp/video-photo-toolkit.html）を手がける株式会社ワンダーシェアーソフトウェアは、１.フォトグラファー／２.コンテンツクリエイターを対象に、「クリエイターの制作環境と業務課題」に関する調査を実施しました。

調査概要：「クリエイターの制作環境と業務課題」に関する調査

【調査期間】2026年4月23日（木）～2026年4月24日（金）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,011人（１.503人／２.508人）

【調査対象】調査回答時に１.フォトグラファー／２.コンテンツクリエイターと回答したモニター

【調査元】株式会社ワンダーシェアーソフトウェア（https://www.wondershare.jp/video-photo-toolkit.html）

【モニター提供元】サクリサ

クリエイターの活動実態と制作環境とは

はじめに、「現在の活動形態」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『フリーランスのフォトグラファー（24.7％）』

『スタジオ・企業所属のフォトグラファー（18.9％）』

『副業・兼業として撮影活動をしているフォトグラファー（5.9％）』

『コンテンツクリエイター（SNS／KOL）（44.9％）』

『その他（5.6％）』

フォトグラファーはスタジオ・企業所属よりもフリーランスのほうが多く、多様な活動実態がうかがえます。

では、収入の状況にはどのような傾向があるのでしょうか。

「現在の撮影・制作関連の月収」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

ともに約9割が月収「50万円未満」にとどまっており、両職種共通で『20～50万円未満』が最多となっています。

では、実際の現場ではどのような機材で撮影を行っているのでしょうか。

「現在使用している撮影機材」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

フォトグラファーは「一眼レフカメラ」や「ミラーレスカメラ」といった本格的なカメラを使用している方が多いのに対して、コンテンツクリエイターは「スマートフォン」の活用率が高いことが明らかになりました。

SNSへの即時投稿や機動性を重視するコンテンツクリエイターには、スマートフォンが主要な撮影ツールとして定着している状況がうかがえます。

撮影機材においては職種間で違いが見られましたが、作品を仕上げるための編集機器についても、同様に違いはあらわれるのでしょうか。

「現在使用している編集機器（デバイス・OS）」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

どちらの職種でも『PC（Windows）』が最も多く使用されており、次いで『スマートフォン（iOS）』が活用されています。

高負荷な編集作業にはPCを使用しつつ、簡易的な編集やSNSへのアップロードにはスマートフォンを使用している可能性が考えられます。

では、日々の業務を支えるメインツールとして、どのソフトウェアが支持されているのでしょうか。

「現在、業務や制作で使用しているソフトウェア」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

どちらも『Adobe Premiere Pro』や『Photoshop』が高いシェアを占めていますが、フォトグラファーの使用するソフトウェアランキングには『Filmora』が上位3製品に次いでランクインしました。

この結果から、プロフェッショナル向けの高度な機能が求められる場面と、手軽に短時間で制作できる機能が求められる場面とで、自身のスキルや用途に合わせたソフトウェアの使いわけが進んでいると考えられます。

さまざまなソフトウェアが使われる中で、その操作スキルをどのように習得しているのでしょうか。

「スキル向上のために、どのような方法で学習しているか」と尋ねたところ、『動画プラットフォーム（38.6％）』と回答した方が最も多く、『実務経験から習得（29.2％）』『オンライン講座（Udemyなど）（27.0％）』となりました。

上位3項目から、オンライン上の視覚的なコンテンツや、現場での実践を通じてスキルを身につけるスタイルが主流になっていることがわかります。

制作過程で直面した課題に対し、動画などで解決策をすぐに検索し、そのまま実務に落とし込むという実践的かつ効率的な学習サイクルが定着していると考えられます。

制作業務の最大の課題は「編集作業の時間」！データトラブルは「誤削除」や「初期化による消失」が上位に

そのような中、実際の制作業務ではどのような壁に直面しているのでしょうか。

「日常の制作業務において、どのようなことに課題を感じているか」と尋ねたところ、『編集作業に時間がかかる（32.4％）』と回答した方が最も多く、『ソフトウェアの操作が難しい（27.8％）』『編集ソフトウェアの動作が重い・不安定（26.8％）』となりました。

多くの方が、「編集作業の時間」「ソフトウェアの操作の難しさ」「編集ソフトウェアの動作の重さ」に悩まされている現状が浮き彫りになりました。

データ容量の増大に伴い、PCのスペック不足やソフトウェアの処理速度がボトルネックになっている可能性があります。

では、大量のデータを扱う制作業務において、過去にどのようなトラブルを経験しているのでしょうか。

「これまでに撮影データに関して経験したことのあるトラブル」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

ともに「誤って削除してしまった」というヒューマンエラーや、「PCのクラッシュ・ブルースクリーンによりデータがとんだ」という編集作業中のシステムトラブルが上位に挙がりました。

また、フォトグラファーは「SDカードの初期化でのデータ消失」という記録メディアの取り扱いに伴うトラブルが最も多く、コンテンツクリエイターは「ストレージの故障」も目立っています。

この結果から、クリエイターのデータ喪失リスクは「撮影現場」と「編集環境」の双方に潜んでおり、人為的ミスとデバイスの不具合の両面から多角的なデータ保護対策が求められている状況がうかがえます。

ソフトウェア選びの基準は「軽さ」と「コストパフォーマンス」。これからのソフトウェアに求めることとは？

そのようなリスクを抱える中、安定した制作環境を構築するためにどのような基準でソフトウェアを選んでいるのでしょうか。

「編集・制作ソフトウェアを選ぶ際に重視するポイント」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

フォトグラファーが「プロレベルの機能」を最重視する一方で、コンテンツクリエイターは「操作の簡単さ・直感性」が上位に挙がるという結果となりました。

「動作の安定性」と「コストパフォーマンス」はともに上位に挙がっており、共通したニーズもあることがうかがえます。

フォトグラファーは作品の質を極めるための「高度な機能」を、コンテンツクリエイターはいかにストレスなくスピーディーに形にできるかという「直感的な操作性」を、それぞれの活動目的に応じた「基準」にしている実態が浮き彫りになりました。

最後に、「今後、編集・制作ソフトウェアに期待する機能」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

ともに「超高速なフォーマット変換」と「オールインワン化」が上位に入っており、作業工程の統合と効率化に対するニーズがうかがえます。

多様なデバイスやSNSプラットフォームへの対応が不可欠となる中、複数のソフトウェアを使い分ける手間を排除し、いかに作業時間を短縮できるかが今後の制作ツールのカギといえそうです。

まとめ：制作の効率化とデータ保護の両立が、クリエイターの持続的な活動のカギ

今回の調査で、現代のフォトグラファー、コンテンツクリエイターが直面している制作環境の課題が浮き彫りになりました。

現在の撮影・制作関連の月収について、両職種ともに「20～50万円未満」という方が最多となっており、大半が月収「50万円未満」という結果でした。

現在使用している撮影機材は、フォトグラファーは「一眼レフカメラ」、コンテンツクリエイターは「スマートフォン」が最も多く、編集機器は「PC（Windows）」や「スマートフォン（iOS）」、ソフトウェアは「Adobe Premiere Pro」を軸に行う環境が定着しているようです。

また、多くの方が「動画プラットフォーム」などのオンラインコンテンツや、「実務経験」を通じてスキルを高めていることがわかりました。

そのような中、日々の業務では「編集作業に時間がかかる」「ソフトウェアの操作が難しい」「編集ソフトウェアの動作が重い・不安定」といった課題を感じていることが浮き彫りになりました。

さらに、「誤って削除してしまった」「PCのクラッシュ・ブルースクリーンによりデータがとんだ」などの撮影データに関するトラブルを経験した方が多く、「時間に追われる焦り」や「データを失う不安」を抱えながら作業している実態がうかがえます。

こうした現状から、編集・制作ソフトウェア選びでは、職種によって重視するポイントに違いが見られたものの、「動作の軽さと安定性」「コストパフォーマンス」を重視する方が多いようです。

そして、今後の編集・制作ソフトウェアには、「超高速なフォーマット変換」「オールインワン化」への期待が高まっています。

クリエイターが本来の創作活動に専念するためには、複数のソフトウェアを行き来する手間を省き、予算内でも軽快かつ安全に稼働する「統合型の制作環境」の整備が求められそうです。

カメラマンの課題を解決する「オールインワン」の制作環境！お得なキャンペーンを実施中

今回、「クリエイターの制作環境と業務課題」に関する調査を実施した株式会社ワンダーシェアーソフトウェアは、カメラマンをはじめとするクリエイターの皆様の課題を解決するため、複数製品の連携による「オールインワンの価値」を提案しています。

日本市場における動画・画像制作ニーズに対応しつつ、AI技術を活用した効率的かつ高品質なコンテンツ制作体験を提供することで、個人クリエイターおよび企業ユーザー双方において、制作効率の向上とアウトプット品質の最大化を実現してまいります。

現在、無駄な作業を省き、持続的な活動を支えるツールをお得に導入できるキャンペーンを実施中です。この機会にぜひ、統合的な制作環境の構築をご検討ください。

■ キャンペーンページ

https://www.wondershare.jp/video-photo-toolkit.html

■ 対象製品のご紹介

・動画編集ソフト『Filmora』

直感的な操作と高度なAI機能で、プロ品質の動画編集をスムーズに実現します。

・データ復元ソフト『Recoverit』

誤削除やシステムトラブルによる大切な撮影データの消失リスクに備え、高い復元率でデータを救出します。

・動画変換ソフト『UniConverter』

超高速なフォーマット変換や圧縮、画面録画など、制作プロセスを効率化する多機能ツールです。

・AI写真加工アプリ『Relumi』

AIで写真を自然に修復・編集できるオールインワン写真アプリです。閉じ目補正や古い写真の復元、写真アニメーション、テキスト指示による編集に対応し、大切な瞬間をより美しくリアルに残せます。

■株式会社ワンダーシェアーソフトウェア：https://filmora.wondershare.jp/

■お問い合わせ

代理店の方：https://www.wondershare.jp/business/resellers.html

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