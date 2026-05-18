家電のプロだから実現　必要かつ十分なコンパクトサイズのテレビボードを発売！

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇、以下、ヤマダホールディングス）は、オリジナルブランド「YAMADA Products（ヤマダプロダクツ）」のサブブランド「y select（ワイセレクト）」より、テレビボードの新モデルを、全国のヤマダデンキ・ベスト電器・マツヤデンキ店舗（一部店舗を除く）およびヤマダウェブコム（ECサイト）にて2026年5月18日（月）に発売いたします。

■商品の特徴

1. 必要かつ十分なコンパクトサイズを実現

テレビの幅にちょうどいい３サイズをご用意しました。奥行もテレビの脚サイズに合わせて最適化し、幅135cｍ・160cmは奥行37cm、幅200cmは奥行45cmに設定。必要十分でコンパクトなサイズを実現しました。

幅135cmタイプ幅160cmタイプ幅200cmタイプ

２. 大型収納を快適に使えるフラップ扉を採用

下方向に開くフラップ扉を採用しているため、最小限のスペースで開閉でき、また開いた扉が邪魔になることもなく大型収納を快適に使えます。

幅135cm幅タイプ

３. 足元の空間がお掃除ロボットに対応

ボードの足元に高さ約13cmの空間を設け、ロボットクリーナーの走行にも対応。お掃除しにくい背面側の奥まった床も清潔に保てます。

【製品仕様】

品名 オリジナルテレビボード

●幅135cm

型番：YTB1350PG1

サイズ：W1350×D370×H360mm

重量：15kg

耐荷重：45kg

対応テレビサイズ：55インチまで

価格：13,800円（税別）/ 15,180円（税込）

●幅160cm

型番：YTB1600PG1

サイズ：W1600×D370×H360mm

重量：18kg

耐荷重：45kg

対応テレビサイズ：65インチまで

価格：15,800円（税別）/ 17,380円（税込）

●幅200cm

型番：YTB2000PG1

サイズ：W2000×D450×H360mm

重量：26kg

耐荷重：60kg

対応テレビサイズ：85インチまで

価格：19,800円（税別）/ 21,780円（税込）

色柄：セラミックグレー

※製品詳細はヤマダウェブコムをご覧ください。

幅135cm YTB1350PG1：https://www.yamada-denkiweb.com/165076018

幅160cm YTB1600PG1：https://www.yamada-denkiweb.com/165077015

幅200cm YTB2000PG1：https://www.yamada-denkiweb.com/165080015

■オリジナルブランド「YAMADA Products」

「YAMADA Products」は、長年の販売実績とお客様の声をもとに、“必要な機能を、ちょうどいい品質と価格で”提供するオリジナルブランドです。ライフスタイルやご予算に応じて選びやすいラインアップを拡充し、一人ひとりが納得して選べる「新しい当たり前」となる商品の提供を目指します。

ヤマダホールディングスは、今後も変化する市場環境を見据えながら、日本の生活者一人ひとりの暮らしに寄り添う商品とサービスを提供してまいります。