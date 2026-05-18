AI搭載スマートボイスレコーダー「Comulytic Note Pro」世界三大デザイン賞「iF DESIGN AWARD 2026」「Red Dot Design Award 2026」をダブル受賞

株式会社YScope

この度、米国カリフォルニア州シリコンバレーに本社を置くスマートオフィスソリューション企業 Comulytic の日本代理店である株式会社YScopeは、AI搭載スマートボイスレコーダー「Comulytic Note Pro(コミュリティック ノートプロ)」が、国際的に権威ある2つのデザイン賞 ―「iF DESIGN AWARD 2026」(2026年3月発表、Audio部門)および「Red Dot Design Award 2026」(2026年5月発表) ― をダブル受賞したことをお知らせいたします。なお、本製品は2026年4月2日(木)にAmazonにて販売を開始し、現在好評発売中です。

※「iF DESIGN AWARD」「Red Dot Design Award」「IDEA」は、世界三大デザイン賞と称されるデザイン賞です。

■ 受賞概要

iF DESIGN AWARD 2026

主催:iF International Forum Design GmbH(ドイツ・ハノーバー)

受賞時期:2026年3月

受賞カテゴリー:Audio

審査規模:68カ国・地域から約10,000件の応募の中から、129名のデザイン専門家による厳正な審査を経て選出されました。

Red Dot Design Award 2026

主催:Design Zentrum Nordrhein Westfalen(ドイツ・エッセン)

受賞時期:2026年5月(2026年5月18日に公式発表、Red Dot Design Yearbookに収録予定)

Red Dot - the distinction for high design quality

「The Red Dot stands for excellent product design. The international jury presents this coveted seal of quality exclusively to products that demonstrate outstanding design. Receiving this award proves that the product is convincing in terms of form, function or innovation - or a combination of these criteria.」

(参考訳:Red Dotは、卓越したデザイン品質を象徴する賞です。国際的な審査員団は、優れたデザインを示す製品にのみ、この栄誉ある品質の証を授与いたします。本賞の受賞は、その製品が形態・機能・革新性、あるいはそれらの組み合わせにおいて、説得力ある水準にあることを証明するものです。― Red Dot公式サイトより)

当社の主力製品であるComulytic Note Proが、この2つの権威ある国際デザイン賞を同時に受賞したことは、本製品の設計思想が国際的に高く評価された証といえます。

■ デザイン哲学について

「プロの対話を、研ぎ澄まされた知性へ導く」― これは、Comulytic Note Pro に込められたメッセージです。

近年のAI音声デバイスは、機能の多さや存在感を競うあまり、無機質で角ばった印象のものが少なくありません。当社が目指したのは、その対極にある製品像でした。

それは、「持っていることを意識させない道具」としてのあり方です。

ビジネスの現場では、商談・会議・訪問先での何気ない会話の一つひとつに、価値ある情報が宿っています。しかし「録音している」という意識が場の空気を変えてしまえば、本当に大切な声は失われてしまう。だからこそ当社は、デバイスそのものの存在感を極限まで抑えることを目指しました。

全体は滑らかに、四隅は柔らかく。手に取った際に角が当たらず、ポケットに入れても引っかからない。指先に伝わるのは、冷たい金属の硬さではなく、手にしっとりと馴染む温かみのある触感。「硬質なテクノロジー製品」ではなく、「自然と手に馴染む道具」としての佇まいを、ミリ単位で追求しました。

引き算によって生まれる冷たさではなく、使い手にそっと寄り添うために選び抜かれた優しさ。これこそが、Comulytic Note Pro のデザイン哲学です。テクノロジーを誇示するのではなく、日常に静かに溶け込み、必要なときにこそ確かな仕事を果たす ― そのような新しいAIプロダクトのあり方を、当社は提案いたします。

■ 受賞を支えた、3つの設計上のこだわり

1．厚さ3mm・重量27gの薄型軽量設計

スマートフォン背面に磁力で装着できる超薄型ボディは、厚さわずか3mm、重量わずか27g。「持ち歩く意識すら不要」な携帯性を実現しました。常に手元にあるからこそ、ひらめきや重要な会話を逃さない ― これは、AIデバイスが日常に溶け込むうえで欠かせない設計上の前提です。

2．航空グレードアルミニウム合金 × CNC一体成型加工

金属シェル部分には、航空グレードのアルミニウム合金を採用しております。CNC一体成型加工により、継ぎ目のない一体構造を実現。本加工技術は、航空宇宙機器や高精度ロボット製造などの分野でも広く採用されているもので、サブミリ単位の精度で削り出された滑らかな曲面は、軽量性・剛性・上質な触感を高い次元で両立しています。

3．マットレザーケース × 全周ラウンドエッジ処理

付属のマット質感のレザーケースは、しっとりとした手触りで指紋が目立ちにくく、長時間の使用でも疲れにくい優しい触感を提供いたします。さらに本体には全周にわたる緻密なラウンドエッジ処理が施されており、どの角度から手に取っても引っかかりがなく、滑らかに掌へと収まります。ディスプレイには Corning(R) Gorilla(R) Glass を採用し、堅牢性とミニマルな美しさを両立。ブラック・シルバー・オレンジの3色展開で、ビジネスシーンから日常の持ち物まで、それぞれのスタイルに寄り添います。

■ Comulytic 開発チームについて

Comulyticは、米国シリコンバレーに本社を置くスマートオフィスソリューション企業です。開発チームは、Google・OpenAI 出身のAIエンジニア、ハーバード大学およびジョンズ・ホプキンス大学出身の研究者、Microsoft・TikTok でのプロダクト開発経験を持つ責任者など、AIとプロダクトデザインの両領域で世界トップクラスの知見を持つメンバーで構成されております。

「AI技術は、誇示するためではなく、人々の働き方を支えるためにある」― このチームの理念が、Comulytic Note Pro の機能設計と意匠設計の隅々にまで反映されております。

■ 製品概要

発売日:2026年4月2日(木) ― 現在好評発売中

メーカー希望小売価格:30,000円(税込)

販売チャネル:Amazon

カラー:ブラック / シルバー / オレンジ

商品ページ

ブラック https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4M5QMNG

シルバー https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4M4YMHZ

オレンジ https://www.amazon.co.jp/dp/B0G4M4KZ5S

主な特長:AIによる高精度な音声認識、自動要約・ToDo抽出、360°顧客インサイト分析、最大45時間の連続録音※、113言語対応、64GB内蔵ストレージ、基本の文字起こし・要約機能は無料でご利用いただけます(高度なAI機能は別途サブスクリプションプランをご参照ください)

※連続録音時間は当社測定条件下での値であり、使用環境により異なる場合がございます。

■ 各デザイン賞について

iF DESIGN AWARD(iFデザイン賞)

ドイツ・ハノーバーに本拠を置く独立したデザイン団体「iF International Forum Design GmbH」が、1954年より毎年優れたデザインを選出している、国際的に権威あるデザイン賞のひとつです。本年(2026年)は68カ国・地域から約10,000件の応募が寄せられ、129名のデザイン専門家による厳正な審査を経て受賞作品が選出されました。

公式サイト:https://ifdesign.com/ja

Red Dot Design Award(レッドドット・デザイン賞)

ドイツ・エッセンに本拠を置く「Design Zentrum Nordrhein Westfalen(ノルトライン・ヴェストファーレンデザインセンター)」が主催する国際的なデザイン賞です。1955年の創設以来、世界中の企業・デザイナーから「優れたデザインの証」として広く認知されており、受賞作品はRed Dot Design Yearbookへの掲載、エッセンのRed Dot Design Museumでの展示、および公式サイトを通じて国際的に発信されます。

公式サイト:https://www.red-dot.org/award

■ Comulyticについて

「対話を、次へつなぐ価値に。」

Comulyticは米国シリコンバレーに本社を置くスマートオフィスソリューション企業です。Google・OpenAI出身のAIエンジニア、ハーバード大学およびジョンズ・ホプキンス大学の研究者、Microsoft・TikTok出身のプロダクト開発責任者などで構成されております。

当社は、すべての対話のなかに次の意思決定へとつながる価値が宿っていると考えております。AI技術を活用することで、世界中のビジネスパーソンの日々の会話を、明日の判断と成長を支える価値へと変えていく ― それがComulyticの使命です。

公式サイト:https://www.comulytic.ai/

X:https://x.com/Comulytic_Japan/

Instagram:https://www.instagram.com/comulytic_japan/