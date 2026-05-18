XGIMI「Elfin Flip 4K」、「Elfin Flip Laser」「Makuake」史上最速で応援購入総額4億円を突破

XGIMI株式会社

スマートプロジェクターブランド「XGIMI（エクスジミー）」は、2026年4月23日（木）よりアタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始した「Elfin Flip 4K」および「Elfin Flip Laser」について、応援購入総額4億円を突破したことをお知らせいたします。なお、本プロジェクトは「Makuake」全カテゴリーにおいて史上最速での4億円達成※となりました。

公開直後から大きな反響を呼び、家電カテゴリにとどまらず幅広い層から多くのご支援を獲得。公開初日から継続的に支援が拡大し、今回の記録達成に至りました。皆さまからの多大なるご支援に、心より感謝申し上げます。

なお、「Makuake」での先行販売は7月23日22:00に終了予定です。詳細については、下記プロジェクトページをご参照ください。

「Makuake」ページ：https://www.makuake.com/project/elfinflip/

※ 2026年5月14日時点・自社調べ

■「Elfin Flip 4K」 製品概要

150°回転可能なジンバル一体型の薄型設計により、壁や天井への投影など自由な設置を実現。本棚などの限られたスペースにもすっきり収まり、日常空間に自然に溶け込みます。

最新世代の日亜化学工業製3色レーザー（QuaLas(R) RGBシリーズ）と0.98-1.3:1の光学ズームを搭載し、4K解像度で1600 ISOルーメンの高輝度と高い設置自由度を両立。さらに1ms※3の低遅延、ALLM・VRR対応のゲーミング性能やHarman Kardon 製スピーカーを備え画質、音響、操作性を兼ね備えた、シリーズ最上位モデルです。OSはGoogle TVを搭載しています。

※3 1080p / 120Hz、ゲームモードオン、VRRオン、自動台形補正オフ時。XGIMI実験室測定。

■「Elfin Flip 4K」の主な特長

・薄型設計と高い設置自由度

150°回転可能なジンバル一体型デザインにより、壁や天井への投影など、ライフスタイルに合わせた自由な設置を実現します。薄型設計のため、本棚などの限られたスペースにもすっきり収納可能。日常空間に自然に溶け込みます。

・1600 ISOルーメンの明るさ

昼間の明るさの中でも鮮明な映像を投影します。

・光学ズーム搭載

同価格帯では希少な0.98-1.3:1の光学ズームに対応し、画質を損なうことなく投影サイズを調整できます。コンパクトな空間でも、より短い投写距離で大画面投影が可能。約2.17mの距離で100インチの投影を実現します（本データは、投写比0.98:1時における画面サイズの参考値です）

限られた空間でも画質を犠牲にすることなく、大画面体験を楽しめます。

・日亜化学工業 最新世代NUMB42 3色レーザー

（QuaLas(R) RGBシリーズ）採用

アカデミー科学技術賞※4を受賞した日亜化学工業の最新世代3色レーザーを搭載。光源レベルから高画質の基盤を確立し、高輝度・高色再現性・高安定性を実現しています。

※4 2024 年 アカデミー科学技術賞 技術成果賞。

受賞者名（敬称略） 中津嘉隆、長尾陽二、平尾剛、森住知典、高鶴一真。

日亜化学工業のシネマ用レーザープロジェクションシステム向けレーザーダイオードの開発に対して。

・低遅延

ゲーム用途にも対応。1msの低遅延に加えて、ALLMおよびVRRに対応。低遅延かつティアリングのない滑らかな映像表示を実現し、大画面での没入感あふれるゲーム体験を提供します。

・Harman Kardon製スピーカー

薄型・軽量の筐体でありながら、Harman Kardon 製スピーカーを搭載。十分な音量で部屋全体をカバーし、Dolby AudioおよびDolby Digital Plusのデコードに対応。音の奥行きや立体感を表現し、外部スピーカーを接続しなくても、日常の映画鑑賞を高品質に楽しめます。

・より進化したスマート体験

自動台形補正やオートフォーカス、自動障害物回避機能、スクリーン自動アジャスト機能、壁色適応機能、アイ・プロテクション機能などの機能を搭載。

■「Elfin Flip Laser」 の製品概要

150°回転可能なジンバル一体型の薄型設計により、壁や天井への投影など自由な設置を実現。本棚などの限られたスペースにもすっきり収まり、日常空間に自然に溶け込みます。日亜化学工業製の最新世代NUMB42 3色レーザー（QuaLas(R) RGBシリーズ）を採用し、1600 ISOルーメンの高輝度と豊かな色再現性を実現。フルHD解像度ながら、レーザー光源ならではの鮮やかな映像体験を楽しめます。OSはGoogle TVを搭載しています。

■販売時期

製品名： Elfin Flip 4K

「Makuake」先行販売開始日：2026年4月23日（木）

一般販売価格：206,800円（税込）

※「Makuake」内先行割引実施中

＜ページリンク＞

https://www.makuake.com/project/elfinflip/

製品名： Elfin Flip Laser

「Makuake」先行販売開始日：2026年4月23日（木）

一般販売価格：139,800円（税込）

※「Makuake」内先行割引実施中

■スペック一覧※輝度について、輝度性能を再評価し、3月16日発表時の数値1500ルーメンから1600ルーメンへ修正をいたしました。【XGIMIについて】

XGIMI（エクスジミー）は2013年に設立された、アメリカ、ヨーロッパ、日本を含む100カ国以上の世界各地で選ばれている次世代のプロジェクターブランドで、美しい映像と圧倒的な使いやすさが特徴です。設立から翌年の2014年には第1世代のスマートプロジェクターを発売し、革新的な製品コンセプトと優れたユーザーエクスペリエンスにより、プロジェクター業界に旋風を巻き起こしました。それ以降、世界的に有名なHarman Kardon、Google、Texas Instrumentsといった企業とパートナーシップを組みながら、様々なモデルのスマートプロジェクターの製造を続けています。グローバルホームプロジェクター市場で出荷量世界第1位、全世界出荷台数700万台を突破、8,000以上の店舗を展開し、業界をリードする先駆者として、XGIMIは革新的な技術と洗練されたデザインを通じて、あらゆる人が楽しめる最高のホームプロジェクターとポータブルプロジェクターを開発するよう常に努力しています。

XGIMI公式サイト：https://jp.xgimi.com/