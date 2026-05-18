AIチャットボット「ワカるーる」～HP埋め込み型の外部向けプランを提供開始～

株式会社クラフトレイルワカるーるは、ただ導入するだけでなく "現場で使われる状態" を目指します。

株式会社クラフトレイル（所在地：大阪府大阪市北区、代表取締役：村上浩二）は、AIチャットボット「ワカるーる」において、ホームページに設置できるHP埋め込み型の外部向けプランを提供開始します。

あわせて、社内向け・社外向けそれぞれに、導入初期の作り込みを伴走する「立ち上げセット」を用意しました。

ワカるーるは、単にチャットボットを設置するサービスではありません。

社内ルール、FAQ、ホームページ上の案内情報などを整理し、実際の質問傾向を見ながら改善していくことで、“現場で使われる状態”を目指すAIチャットボットです。

これまで社内向けには、従業員から人事・総務部門へ寄せられる問い合わせ対応の効率化を支援してきました。

今回、そこで培ったFAQ整備や運用改善のノウハウを活かし、採用サイトや専門分野に特化したクリニックなど、外部向けの問い合わせ対応にも活用できるHP埋め込み型の提供を本格化します。

ワカるーるが目指すのは、単なる「問い合わせ回答AI」ではありません

ワカるーるは、問い合わせに答えて終わりではありません。質問内容を分析し、FAQ・ホームページ・採用サイトの改善につなげることで、業務効率化と成果改善を目指します。

一般的なAIチャットボットは、「よくある質問に自動で答えるツール」として見られがちです。

もちろん、問い合わせ対応の効率化は重要です。



しかし、ワカるーるが目指しているのは、それだけではありません。

・利用者が何に迷っているのか。

・どの情報が不足しているのか。

・どの説明が伝わっていないのか。

・どのタイミングで人につなぐべきなのか。

こうした問い合わせ内容を分析し、採用サイト、ホームページ、FAQ、案内導線、サービス説明の改善につなげていくことを重視しています。

問い合わせ対応を効率化しながら、顧客や求職者の本音を知り、サービスやコンテンツを改善していく。

その結果として、応募、予約、問い合わせなどの成果改善につながる仕組みづくりを目指します。

採用サイトでは、求職者が「面接で聞けなかったこと」をあとから確認できます

HP埋め込み型のワカるーるは、採用サイトに設置することで、求職者向けの採用専用チャットボットとして活用できます。

たとえば、面接時に聞きそびれたこと、応募前に少し確認しておきたいこと、直接聞くには少し聞きづらいことなどを、求職者があとからチャットボットに確認できる環境をつくることができます。

給与、休日、残業、職場の雰囲気、教育体制、未経験でも活躍できるか、選考フローなど、求職者が本当に知りたい情報は、面接の場だけでは十分に確認しきれないことがあります。

ワカるーるを採用サイトに設置することで、求職者は匿名で疑問を確認できます。

企業側は、その質問傾向を分析することで、求職者が本当に知りたい情報や、不安に感じているポイントを把握できます。

その結果、求人原稿、採用サイト、面接時の説明内容、入社前後のフォロー設計などを改善するきっかけになります。

ワカるーるは、求職者からの問い合わせに答えるだけでなく、採用コミュニケーションそのものを改善するための仕組みとして活用できます。

採用サイトに設置することで、求職者が面接で聞けなかったことや、直接聞きづらい疑問を匿名で確認できます。企業側は質問傾向から求職者の不安を把握し、採用サイトや面接内容の改善につなげられます。

専門クリニックでは、診療以外の問い合わせ対応から受診案内まで支援

HP埋め込み型のワカるーるは、レーシック、インプラント、美容医療、補聴器外来など、専門分野に特化したクリニックの問い合わせ対応にも活用できます。

専門性の高いクリニックでは、利用者が来院前に知りたい情報が多くあります。

たとえば、予約方法、来院前の持ち物、診療の流れ、費用の目安、相談できる内容、初診前に確認しておきたいことなどです。

ワカるーるでは、診療行為や個別の医学的判断には踏み込みません。

クリニックがあらかじめ用意した案内情報やFAQをもとに、診療以外の問い合わせ対応から受診案内までを支援します。

必要に応じて、電話、問い合わせフォーム、予約ページなどへ誘導することで、利用者が次の行動に進みやすい状態をつくります。

問い合わせ内容を分析し、サービスやコンテンツを改善

ワカるーるは、問い合わせに回答して終わりではありません。

利用者から寄せられる質問内容を分析することで、ホームページ上で不足している情報、わかりにくい説明、よく迷われているポイントを把握できます。

同じ質問が繰り返し発生している場合は、その内容をFAQとして追加できます。

説明が伝わりにくい場合は、ホームページの文章や構成を見直すことができます。

予約や問い合わせにつながりにくい場合は、導線を改善できます。

採用サイトであれば、求職者が不安に感じている内容を求人原稿や採用ページに反映できます。

クリニックであれば、患者様や利用者が事前に知りたい情報をコンテンツとして充実させることができます。

上記の採用サイトやクリニック以外でも自社商品を顧客へ説明する際のサポートをワカるーるで実現できます。

このように、ワカるーるは、問い合わせ対応の効率化だけでなく、サービス改善やコンテンツ改善にも活用できます。

最初の作り込みが、チャットボット活用の成果を左右します

AIチャットボットは、設置すれば自動的に成果が出るものではありません。

・どの情報を回答させるのか。

・どの質問には答えないのか。

・どのタイミングで人に誘導するのか。

・どのような言葉で案内すれば、利用者が安心して次の行動に進めるのか。

こうした初期設計が、実際に使われるチャットボットに育てるうえで重要です。

ワカるーるでは、この初期設計をクライアント任せにしません。

株式会社クラフトレイルが、採用、人事、組織づくり、業務改善の視点を踏まえながら、クライアントと一緒にFAQや案内導線を整理します。

今回用意した立ち上げセットは、まさにこの初期の作り込みを伴走するためのプランです。

単にシステムを納品するのではなく、クライアントの事業内容、採用課題、問い合わせ内容、現場の運用体制に合わせて、使える状態まで一緒に整えていきます。

社内向け・社外向けの立ち上げセットを用意

ワカるーるでは、通常プランに加え、導入初期の情報整理、FAQ作成、登録、動作確認、回答内容の調整までを伴走する立ち上げセットを用意しました。

ワカるーるは、社内向け・社外向けの両方に対応しています。社内では従業員問い合わせ、社外では採用サイトや専門クリニックなどのホームページ問い合わせに活用できます。

＜社内向けプラン＞

社内向けのワカるーるは、従業員から人事・総務部門に寄せられる問い合わせ対応を効率化するためのAIチャットボットです。

就業規則、社内マニュアル、FAQ、業務ルールなどを登録し、従業員が必要な情報にたどり着きやすい状態をつくります。

通常料金は、初期費用20万円、月額利用料金3万円～です。

お得な立ち上げセットとして、6か月セット30万円を用意しました。

6か月間で、社内文書やFAQの整理、回答内容の調整、案内導線の整備を進め、社内で使える状態を目指します。

社外向けプラン

社外向けのワカるーるは、ホームページに埋め込んで、外部からの問い合わせに一次対応するAIチャットボットです。

採用サイト、クリニック、専門店、施設案内サイトなど、来訪者が事前に確認したい情報が多いホームページでの活用を想定しています。

通常料金は、初期費用30万円、月額利用料金1万円からです。

お得な立ち上げセットとして、3か月セット30万円を用意しました。

3か月間で、ホームページ上の案内情報やよくある問い合わせを整理し、FAQ作成、登録、動作確認、回答内容の調整を行います。

※表示価格は税別です。

※導入範囲、FAQ件数、対象ページ数、運用内容により見積もりが変動する場合があります。

助成金を活用できる可能性があります

ワカるーるの導入は、問い合わせ対応の効率化、業務時間の削減、社内ルールの整理、案内業務の改善など、働き方改革や業務改善の取り組みと組み合わせて検討できる可能性があります。

厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金」では、生産性向上や労働時間削減などに向けた環境整備を行う中小企業事業主を支援する制度があります。

要件を満たす場合、対象経費の3/4、条件により4/5が助成される可能性があります。

ワカるーるの立ち上げセット30万円についても、対象経費として認められた場合、75％から80％相当が助成対象となる可能性があります。

適用可否、対象範囲、申請タイミング、必要書類等については個別確認が必要です。

詳しくはお問い合わせください。

＜サービス概要＞

■サービス名：ワカるーる

■提供内容：

AIチャットボット導入支援、FAQ整理、社内文書・ホームページ情報を活用した問い合わせ対応設計、運用改善支援

■主な対象：

・人事・総務部門への問い合わせを減らしたい企業

・社内ルールやマニュアルを整理したい企業

・採用サイトで求職者からの質問に対応したい企業

・専門クリニックや施設サイトで問い合わせ対応を効率化したい事業者

■料金：

・社内向け：初期費用20万円、月額利用料金3万円から

・社内向け立ち上げセット：6か月30万円

・社外向け：初期費用30万円、月額利用料金1万円から

・社外向け立ち上げセット：3か月30万円

※表示価格は税別です。

※導入範囲、FAQ件数、対象ページ数、運用内容により見積もりが変動する場合があります。

※助成金の活用可否は、企業ごとの状況や申請内容により異なります。

▼サービスページ：

https://wakarule.com/

https://craftrail.co.jp/ai-chat/

▼デモサイト：

採用サイトイメージはこちら

https://wakarule-demo.craftrail.co.jp/it/

専門クリニックイメージはこちら

https://wakarule-demo.craftrail.co.jp/clinic/

▼note記事もご覧ください

https://note.com/clever_ferret497/n/n562f53558741

株式会社クラフトレイルについて

株式会社クラフトレイルは、組織最適化を支援する会社です。

採用、定着、人事制度、教育、労務、AI導入、業務改善など、企業の人と組織に関する課題を整理し、現場で使える仕組みに落とし込む支援を行っています。

ワカるーるについても、AIチャットボットを単なるシステム導入ではなく、採用、業務改善、顧客対応を見直すための仕組みとして提供しています。

■会社概要

会社名：株式会社クラフトレイル

所在地：大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル29階1-1-1

代表者：代表取締役 村上浩二

設立：2025年4月25日

事業内容：組織最適化に関する事業、AI導入支援、人事・採用支援、HR領域におけるマッチング支援、業務改善支援

Webサイト：https://craftrail.co.jp/

お問い合わせ：info@craftrail.co.jp