【 大阪開催：登壇者決定 】日本最大級* ”DX/AIの総合展”特別講演内容 公開 DX総合EXPO／ビジネスイノベーションJapan／AI World @インテックス大阪：5月20日（水）～

【特別講演】大阪のビジネスを革新する全27公演が決定

エバーリッジ株式会社DX総合EXPO：▶公式サイトはこちら(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka)

この度、 2026年5月20日(水)～5月22日(金) の3日間、インテックス大阪にて開催する、

DX分野 日本最大級*の展示会「DX 総合EXPO」(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka)

経営課題解決のための展示会「ビジネスイノベーションジャパン」(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka)

AIによるビジネス変革のための展示会「AI World」(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka)

において、大阪のビジネスを革新する特別講演登壇者情報を公開いたしました。

全27公演（上記講演内容は一部となります）特別講演詳細はこちら :https://lp.bizcrew.jp/seminar/a/2026-spr-osaka-dxbijai

元大阪府知事/橋下 徹氏から、日本マイクロソフト株式会社、KDDI株式会社、三井住友フィナンシャルグループ など、日本を代表する大手企業、ビジネスにおけるAI活用の先端を走る 株式会社松尾研究所まで、実際の生成AI活用事例や最新のDX戦略を、全て無料で聴講可能です。

人手不足・工数削減、業務効率化を解決する最新メソッドを、会場でぜひご体感ください。

※特別講演の聴講には展示会の来場登録が必要です（無料）

【Claude Code特別企画】ビジネスにおける実践的なAI活用セミナー開催

来場登録はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-osaka特別講演詳細はこちら：▶特別講演ページ(https://lp.bizcrew.jp/seminar/a/2026-spr-osaka-dxbijai)

ビジネスにおけるAI活用の最前線を走る企業が、現在の最新トレンドや実践的な導入方法を紹介。

今すぐに始められるAI革新を、ビジネスパーソンの目線から企業全体の指針策定まで包括的にご紹介いたします。

・株式会社 デジライズ：Claude Code時代のAI戦略、他

・株式会社 SHIFT AI：社内データを"使える資産"に変え、分析・報告書・意思決定へつなぐ 他

・がばいAIコンサルティング：仕事は“やる”から“動かす”へ。Claude Code時代の新しい働き方 他

※特別講演の聴講には展示会の来場登録が必要です（無料）

＼大好評！“上司・同僚・友人と” 一緒に来場キャンペーン実施中／

来場登録はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-osaka来場登録とご紹介で全員にもらえる▶ギフトカードキャンペーン(https://lp.bizcrew.jp/referral/2026-spr-osaka-dxbijai)

あなたの紹介から、上司・同僚・友人が来場すると…

Amazon ギフトカードをご紹介人数分×500円分進呈！人数制限なし！

※プレゼント進呈には条件がございます、詳細はキャンペーンページをご参照ください。

本キャンペーンは展示会実行委員会（エバーリッジ株式会社）による提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。展示会実行委員会【bizcrew@everidge.co.jp / 03-5715-6013】までお願いいたします。Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

来場キャンペーンはこちら :https://lp.bizcrew.jp/referral/2026-spr-osaka-dxbijai

---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------

DX 総合EXPO 2026 春 大阪

【構成展】

人事・労務DX EXPO 経理・財務DX EXPO

法務DX EXPO マーケティングDX EXPO

営業DX EXPO 業務改革DX EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka



ビジネスイノベーション Japan 2026 春 大阪

【構成展】

経営支援 EXPO 働き方改革 week

人材育成・採用支援 EXPO ウェルビーイング EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka



AI World 2026 春 大阪

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka



会 期：2026年5月20日(水)～5月22日(金) 10時～17時

会 場：インテックス大阪 4号館・6号館B

主 催：DX 総合EXPO／ビジネスイノベーション Japan／AI World 実行委員会

後 援：（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、

（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会

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＊当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。