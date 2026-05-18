パナソニックビューティ表参道に、極上のマッサージ体験ができる「リアルプロサロン」オープン。パナソニック最高峰のモミ技術搭載マッサージチェアをドリンク付き・ワンコインでお試し。

パナソニック株式会社

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、美容アイテムを体感できる拠点「パナソニックビューティ表参道」にて、2025年12月新発売の「リアルプロ カーサライン」とフラッグシップモデル「リアルプロ」をプライベート空間でゆったりと体験できるリアルプロサロン（予約制）をオープンいたします。

●リアルプロサロン 概要

シェルフォルムが、全身を包み込み繊細なモミ玉の動きが、コリを的確にとらえる、別格マッサージチェア「リアルプロ」

パナソニック最高峰モミ技術搭載マッサージチェア「リアルプロ」「リアルプロ カーサライン」と

「２つのリアルプロ」をワンコインでお試しいただける贅沢なコースです。

・別格マッサージチェアを実感してみたい

・「腰・おしりマッサージ」を体感してみたい

・インテリアに合いそうか見てみたい

など、リアルプロシリーズに関心をお持ちのある方には、特におすすめのコースです。

もちろん、マッサージチェアに少しでもご興味がある方も、ぜひお気軽にお越しください。

▼サービス内容：

・完全予約制の落ち着いた空間で、リアルプロシリーズをゆっくりご体感いただけます

・専門のスタッフが商品についてご説明させていただきます

▼サービス詳細：

・製品説明

・ご体感（コース体験）

・ご質問にお答え

＊パナソニックビューティ表参道カフェのドリンク1杯サービス

▼ご体感いただける商品詳細はこちら

リアルプロ（EP-MA121）

リアルプロ カーサライン（EP-MA110)

https://panasonic.jp/massage/

※リアルプロ、リアルプロカーサラインが１台ずつございますので、2名でご来店の方も同時にご体感いただけます。

※リアルプロサロン体感後、店内他フロアもお楽しみください。ヘアケア商品や美顔器等の商品もご体験いただけます。（予約不要・無料）

●料金・予約

▼ご利用料金：

お一人様 500円（税込）※1Fカフェドリンク付き

※お二人でサービスご利用の場合 1,000円（税込）

▼支払い：

店頭払い、キャッシュレス（各種クレジットカード、電子マネー、QR決済）

※現金はお取扱いできませんのでご注意ください。

▼予約期間：

翌日から1週間先まで予約可

※ご予約時間から15分経過した場合は、キャンセルとさせていただきます。

※天候やその他の事情により営業を中止させていただく場合がございます。

▼パナソニックビューティ表参道の公式LINEから予約受付 LINE IDはこちら : @panasonic-beauty

https://liff.line.me/1661542083-XA0go7Og/landing?follow=%40150xoftf&lp=dmbNXs&liff_id=1661542083-XA0go7Og(https://liff.line.me/1661542083-XA0go7Og/landing?follow=%40150xoftf&lp=dmbNXs&liff_id=1661542083-XA0go7Og)

Panasonic Beauty OMOTESANDO（表参道）

安心のプライベート空間2つの機器をあわせて最大20分ご体感いただけます

性別や年齢を問わず、お客様一人ひとりが気軽に美容を楽しめる空間として2023年7月にオープン。

最新の美容家電体験のほか、美容に留まらず、創造性あふれるテーマの発信拠点として機能し、「Lounge」「Lab」「Atelier」「Stand」「Studio」、5つのコンセプトフロアで構成されています。

人気のアイテムを無料でお試しできるだけでなく、パナソニック独自技術の「スノービューティミラー」による肌分析や、「髪キレイ」によるヘア分析ももちろん無料で受けることができます。

■Panasonic Beauty OMOTESANDO

【名称】Panasonic Beauty OMOTESANDO（パナソニックビューティ表参道）

【住所】東京都渋谷区神宮前4丁目3番3号

【営業時間】11:00～19:00

【定休日】毎月第2または第3月曜日、年末年始（12/31～1/3）

【HP】https://panasonic.jp/beauty/omotesando.html