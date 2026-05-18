ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、男子バレーボール選手・西本圭吾の「KEIGO NISHIMOTO OFFICIAL FAN CLUB」がオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、「株式会社ディンゴ（大阪府大阪市、代表取締役社長：辻井伸久）」が運営する男子バレーボール選手・西本圭吾(にしもとけいご)のオフィシャルファンクラブサイト「KEIGO NISHIMOTO OFFICIAL FAN CLUB」を開設いたしました。

◆ファンクラブご紹介◆

バレー界の常識を塗り替える、最強ブロッカーとして注目を集める今話題のバレーボール選手、西本圭吾のオフィシャルファンクラブがついに始動！

VIPプランではギャラリーや1on1マイトークなど西本圭吾をより深く知ることができる特典が盛りだくさんとなっております。

●サイト名：KEIGO NISHIMOTO OFFICIAL FAN CLUB

●URL: https://keigonishimoto-fc.com/

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

※VIPプランは、STANDARDプランの加入特典を内包しています。いずれかお好きな方をお選びください。

●STANDARDプラン：月額880円

まずは気軽に楽しみたい方向けのプランです。

●VIPプラン：月額3,300円

西本圭吾をより身近に、より一層応援したい方向けのプランです。

◆コンテンツ紹介◆

※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

１.会員番号付きデジタル会員証

会員番号付きのデジタル会員証を発行します。

加入後はサイト内、マイページの会員証からデザインをご変更いただけます。

２.誕生日メッセージ

年に一度のお誕生日に記念のメッセージをお届けいたします。

加入後はサイト内、マイページのメッセージBOXにお届けいたします。

３.ブログ

試合への思い、日々のトレーニング、オフの過ごし方まで、西本圭吾の“今”を本人の言葉で綴る会員限定のブログです。コート上では見られない素顔や、ここだけのエピソードをお楽しみいただけます。

加入後はサイト内、BLOGコーナーからお楽しみいただけます。

４.ライブ配信

不定期でLIVE配信を実施し、ここでしか聞けないトークやオフの様子をリアルタイムでお届けします。加入後はサイト内、マイページのLIVE配信コーナーからお楽しみいただけます。

５.ムービー

LIVE配信のアーカイブや西本圭吾の日常の一コマを動画でお届けします。

加入後はサイト内、MOVIEコーナーからお楽しみいただけます。

６.ギャラリー

試合前後のオフショットや日常の様子など、ここでしか見られない写真を厳選してお届けします。ファンなら何度でも見返したくなる、西本圭吾の魅力が詰まったビジュアルコンテンツです。

加入後はサイト内、GALLERYコーナーからお楽しみいただけます。

7.1on1マイトーク

西本圭吾本人からあなた宛にメッセージや画像が届きます。コメントで返信いただくことも可能です。

加入後はサイト内、MYTALKコーナーからお楽しみいただけます。

※メッセージや返信・リアクションは不定期となります、毎日必ず届くものではございません。

８.リクエストムービー

あなたがリクエストした動画を不定期でプレゼントいたします。詳細は決まり次第、NEWSなどでご案内いたします。

9.私物プレゼント抽選

西本圭吾本人の私物が当たる抽選会に応募可能です。詳細や実施方法は決まり次第、NEWSなどでご案内いたします。不定期開催になりますのでご了承ください。

▼プラン加入特典 コンテンツ比較表

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/258_1_c22f4a490644d36df361bd8d6b2d3aeb.jpg?v=202605180451 ]

※比較表内全て税込表記です。

◆西本圭吾からのメッセージ◆

いつも応援ありがとうございます、西本圭吾です！

この度、公式ファンクラブを開設することになりました！移籍を経験してファンの方々との繋がりをより考えるようになり改めて沢山の方々に自分は応援されていると感じました。なので応援してくださる方々やこれから応援してくださる方々へ試合の裏側やプライベートな一面など、ここでしか見られない特別なコンテンツをたくさんお届けしてより一層皆さんに楽しんでいただきたいと思いました。

皆さんと一緒にこのファンクラブをより良いものにしていきたいと考えています！

ぜひチェックしてください！

◆西本圭吾プロフィール◆

1998年10月27日生まれ、広島県出身。

・身長：189cm

・血液型：B型

・最高到達点：355cm

・ポジション：MB（ミドルブロッカー）

＜略歴＞

・尾道高校卒

・福山平成大学卒

・2021年：東レアローズ静岡入団

・2024年：日本代表選出

・2025年：トップブロッカー、レギュラーシーズンベスト6 MEN受賞

・2025年：広島サンダーズ入団

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。

企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/