脳の再学習と運動器システム制御が大きな役割を果たす！『末梢神経外科×神経科学 Brain Science Based Hand Surgery―なぜ再建しても機能は回復しないのか』4/20発売

株式会社医学書院書影『末梢神経外科×神経科学 Brain Science Based Hand Surgery―なぜ再建しても機能は回復しないのか』

株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)は、『末梢神経外科×神経科学 Brain Science Based Hand Surgery―なぜ再建しても機能は回復しないのか』（著：平田 仁）を2026年4月20日に刊行しました。

脳機能の変化という視点から手外科を読み解く

「手術は成功し治療は上手くいった。でも思いどおりに動かない」整形外科診療の最大のテーマを、手外科・末梢神経外科のエキスパートが「末梢神経障害は脳機能の変化が引き起こす」とする視点から解きほぐします。

筆者の豊富な臨床経験を脳機能の変化から捉え直し、胎生期から老年期まで人生の各ステージにおける最適な治療のヒントを丁寧に解説します。

整形外科診療に新たな視座を

本書は、整形外科医にとって馴染みの深い末梢神経外科・手外科の領域を切り口として「運動器システム制御は中枢神経系、とりわけ脳の発達や退化の影響を強く受けている」という視点から、運動器機能への理解を深めます。

脊椎・脊髄疾患、運動器疼痛、関節疾患、外傷後の機能障害など整形外科医が扱う多くの病態についても、脳を中心とした運動器システム制御の観点から再検討することで新たな理解と治療戦略が見えてくる可能性があることを著者は提示しています。整形外科診療を新たな視座から捉えなおすための一冊です。

本書の目次

I 中枢神経の視点から再考する末梢神経外科

1 脳機能から末梢神経外科を再考する

2 末梢神経損傷の機能回復で何が起こっているのか

3 胎児期の末梢神経損傷

4 新生児期の末梢神経損傷

5 小児期の末梢神経損傷

6 思春期の末梢神経損傷

7 医原性神経損傷から学ぶ成人期末梢神経損傷

II 脳の可塑性を支えるシステム神経科学

1 大脳皮質は末梢神経と呼応して発達する

2 予測符号化モデル

3 脳は感覚を集めて再構築する

4 アロスタシス

5 エピソード記憶のメカニズム

6 巧緻運動の神経基盤

7 軸索発芽と脳の可塑性

8 機能的ネットワークとグローバルネットワークの関係

9 神経可塑性と systems neuroimmunology

10 恒常的神経可塑性

11 臨界期の再開と治療機会の窓

書誌情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14570/table/38_1_16e7aa27ff28bd2f744512f7fe4ca1d5.jpg?v=202605180351 ]

詳細・本文サンプル

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株式会社医学書院について

1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。

治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。



■会社概要

会社名 株式会社 医学書院

創立 1944年

代表者 代表取締役社長 金原 俊

所在地 東京都文京区本郷1-28-23

事業内容 医学・看護および関連領域の専門書籍・雑誌・電子媒体の出版

URL https://www.igaku-shoin.co.jp/